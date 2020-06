Webinar: Zacznij chronić rzepak i zboża już jesienią

23 czerwca br. odbędzie się internetowe spotkanie z ekspertami firmy Innvigo. Podczas webinaru specjaliści omówią kompleksowe jesienne technologie ochrony rzepaku i zbóż, które oparte są na firmowych rozwiązaniach.

Choć do siewu rzepaku czy zbóż jeszcze daleko, czas zacząć przygotowania do kolejnego sezonu. Opierać się one powinny nie tylko na doborze stanowiska, wyborze odmiany, nawożeniu przedsiewnym czy wreszcie na podjęciu decyzji o terminie siewu. Należy także solidnie przygotować się do ochrony plantacji ozimych, przewidując wiele możliwych i prawdopodobnych scenariuszy pogodowych.

Dlaczego jesienna ochrona jest taka ważna?

Ponieważ zarówno rzepak, jak i zboża ozime fundament pod plon budują już w okresie jesiennym. Wszelkie błędy popełnione w tym zakresie mszczą się bardzo długo, a często nie da się ich już nadrobić wiosną. Zatem jeśli zależy nam na dobrych plonach, powinniśmy szczególnie jesienią zadbać o każdy niuans agrotechniczny dotyczący ochrony.

Webinarium poprowadzą dwaj eksperci z firmy Innvigo:

Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych, skupi się na kompleksowej ochronie rzepaku ozimego. Podpowie, jaką strategię odchwaszczania tej uprawy przyjąć i kiedy postawić na zabiegi doglebowe, a kiedy nalistne. Zaproponuje także rozwiązania sekwencyjne, polegające na połączeniu obu metod. Wszystko oczywiście w zderzeniu z ekonomiczną opłacalnością. Omówione zostaną także aspekty związane z regulacją pokroju rzepaku, ochroną fungicydową oraz insektycydową. Podane zostaną elastyczne rozwiązania dostosowane do konkretnych problemów polowych.

Z kolei Marcin Bystroński, drugi z prowadzących spotkanie, również menedżer ds. upraw rolniczych w firmie Innvigo, skupi się na jesiennych zabiegach ochrony w zbożach. Najwięcej czasu poświęci na omówieniu tematu stosowania herbicydów w tych uprawach. Poradzi, na jakie substancje czynne warto stawiać i jakich modyfikacji w odchwaszczaniu warto dokonywać, kiedy na polach spodziewamy się pojawienia gatunków chwastów z grupy tych najbardziej uciążliwych.

Webinar odbędzie się we wtorek 23 czerwca o godzinie 17:00. Co istotne, będzie to spotkanie „na żywo”, a to pozwoli Państwu na bieżąco zadawać pytania naszym ekspertom. Pytania można przesyłać również na naszą skrzynkę mailową: portal@farmer.pl.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.