Webinarium: Wiosenne wyzwania, analiza bieżącej sytuacji i perspektywy dla kukurydzy w roku 2020

To tytuł spotkania, które odbędzie się na portalu farmer.pl 9 lipca, o godzinie 17.00. Jego partnerem jest firma Corteva Agriscience.

Prelegentami webinarium będą:

- Jarosław Żurek – Senior Agronomist

- Rafał Kowalski – Senior Agronomist

Specjaliści z Corteva Agriscience omówią przebieg wegetacji w 2020 r. od siewu kukurydzy do chwili obecnej, czyli do pierwszej dekady lipca. Problemów nie brakowało, gdyż z powodu suszy, niskich temperatur i przymrozków wiosennych siewy tego gatunku były rozciągnięte w czasie, a i rozwój roślin znacznie się opóźnił. Kukurydza na pewien czas wręcz zatrzymała się, co spowodowane zostało niską sumą efektywnych temperatur. Start był trudny. Obecnie nadrabia ona zaległości, chociaż nadal jest niższa niż zwykle o tej porze roku.

Dlatego podczas naszego webinarium, które będzie miało formę poradnikową, a nie „produktową”, eksperci Corteva Agriscience przeprowadzą Państwa przez wszystkie trudne zagadnienia (przygotowanie gleby i technika siewu, pojaw szkodników, skutki przymrozków, problemy ze zwalczaniem chwastów, anomalie pogodowe – gradobicia czy niedobory składników pokarmowych). Powiedzą też, jak prawidłowo rozpoznawać fazy rozwojowe kukurydzy, a także o opłacalności tej uprawy.

Eksperci będą również na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania. Wystarczy wysłać je na jedną ze skrzynek mailowych: portal@farmer.pl, redakcja@farmer.pl lub farmer.redakcja@ptwp.pl.

Zapraszamy na praktyczny webinar z Corteva Agriscience o stanie upraw kukurydzy 9 lipca na godzinę 17.00.

Bądź na bieżąco z tematami agro! Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.