Jak doskonale wiemy w tym tygodniu sytuacja na rynku nawozowym - zwłaszcza produktów azotowych - została całkowicie zdestabilizowana. Jakie nastroje panują w rynku?







Większość gospodarstw nie jest zaopatrzona w nawozy azotowe.

Rolnicy zgodnie podkreślają, że aktualna cena nawozów jest całkowicie oderwana od rzeczywistości.

NPK wjeżdżają na ostatnia chwilę

Na pierwszy „ogień” idą nawozy NPK. Tu niestety również nie ma zbyt wielu dobrych wiadomości. Ogromne opóźnienia w dostawach wieloskładnikowych nawozów wzmagają problemy przy siewie rzepaku. Nawozy zamówione na początku lipca dopiero zjeżdżają do gospodarstw. Część plantatorów rzepaku wciąż nie otrzymało towaru zamówionego pod nawożenie przedsiewne. Nie chcąc czekać na dostawy niektóre gospodarstwa rozpoczynają siewy bez nawozu. Ten zostanie uzupełniony pogłównie. Wiele zamówień "wieloskładników" złożonych na przełomie lipca/sierpnia pod zboża dojedzie również na ostatnią chwilę (takie informacje otrzymywaliśmy od dystrybutorów).

Jak to wygląda cenowo? W przypadku dostaw całosamochodowych większość dystrybutorów nie podaje w tej chwili cen, ponieważ towar nie jest dostępny. Jednak ostatnie wyceny Polifoski 6 sięgały około 4600 z/tł. W punktach - gdzie sprzedawane są ilości detaliczne - ceny są jeszcze wyższe. Są firmy dysponujące NPK od ręki, ale jak donoszą rolnicy niektóre z nich nie mają zamiaru ich sprzedawać na ten moment. Czy to oczekiwanie na jeszcze wyższą cenę? Nawozy NPK możemy kupić w niektórych firmach z placu, ale za horrendalne ceny. Polifoska 6 przekracza już 5 tys. zł/t. Oznacza to, że dając 200 kg tego nawozu pod rzepak ponosimy koszt 1000 zł/ha. Nic więc dziwnego, że część rolników rezygnuje z nawożenia wieloskładnikami, co słyszymy coraz częściej. O ile jeszcze pod rzepak nawozy są podawane, to już niekoniecznie pod zboża. Zwłaszcza na stanowiskach po rzepaku.

Zamieszanie z azotami - trudno cokolwiek kupić

Nieciekawie prezentuje się sytuacja z nawozami azotowymi. W zasadzie nikt nie przypuszczał, że sytuacja na rynku doprowadzi do ograniczenia lub wstrzymania produkcji w tak drastyczny sposób już w sierpniu. Niewiele gospodarstw zakupiło azot. Do handlowców dociera wiele zapytań dotyczących dostępności towaru i cen, jednak ci rozkładają ręce - nie ma co sprzedawać i nie wiadomo kiedy towar będzie dostępny (przynajmniej w przypadku dostaw całosamochodowych).

Z kolei kierowcy, którzy dostarczają nawóz do gospodarstw, mówią, że w fabrykach są ogromne ilości nawozów. Być może to towar, który został zamówiony wcześniej i wyprodukowany właśnie pod te zamówienia? A może to zapas towaru i faktycznie nie grozi nam brak nawozu na rynku?

Niezależnie od tego jaka jest odpowiedź na to pytanie - w rynku jest duże zamieszanie. Przedstawiciele handlowi wspominają, iż klienci dzwonią i wyrażają chęć zakupu przynajmniej części wiosennego zapotrzebowania. Jednak słysząc, że saletra dochodzi do 5 tyś zł/t rezygnują z tych decyzji, bo najzwyczajniej gospodarstw nie stać na tak drogie nawożenie.

Auto saletry w cenie nowego samochodu

Część gospodarstw rezygnuje w tym momencie z zakupów. Auto saletry - jeśli pojawi się oferta - to wydatek rzędu około 120 tys. zł. Jeden z rolników mówi nam z kolei, że zmienia strategię nawożenia. W tym sezonie rezygnuje z saletry na rzecz mocznika, którego cena czystego składnika wychodzi najtaniej (10,50 zł/kg N). W saletrze, saletrzaku czy RSM azot jest znacznie droższy. Tu jednak trzeba zmienić podejście do nawożenia - dawka startowa musi zostać podana ze znacznym wyprzedzeniem. Mocznik w wielu firmach jest wciąż dostępny w ofercie - jest to jednak towar importowany z Egiptu. Ceny mocznika z inhibitorem oscylują w granicach 4800 zł/t, bez inhibitora 4600 zł/t (jednak ten można używać tylko do nawożenia dolistnego). Do cen trzeba doliczyć koszt transportu z portu, gdzie towar będzie rozładowywany.

Trudno powiedzieć, jak dalej będzie wyglądać sytuacja. Czy saletra w tej cenie jest warta zakupu? Oczywiście, że nie. To nie jest cena urealniona. Problemem jest tylko czy nie będzie to towar limitowany. Ta sama sytuacja dotyczy nawozów wieloskładnikowych. Sytuację na rynku nawozowym będziemy monitorować na bieżąco. Jednakże nie ma nikogo, kto jest w stanie przewidzieć co na rynku nawozowym przyniosą kolejne dni.