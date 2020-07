Wielka Brytania: Bardzo mało pszenicy i dużo jęczmienia browarnego

Brytyjscy rolnicy zasiali 25 procent mniej pszenicy. A uprawa jęczmienia jarego została zwiększona o 50 procent.

W zależności od wielkości własnych zbiorów pszenicy Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych europejskich importerów pszenicy. Jednocześnie Brytyjczycy regularnie eksportują duże ilości jęczmienia browarnego na kontynent.

Obecne zmiany w uprawach mogą również wpłynąć na ceny pszenicy i jęczmienia browarnego w Europie kontynentalnej - zwłaszcza, że ​​zbiory w Europie stają się bardzo małe. Przed opuszczeniem Unii Europejskiej Brytyjczycy byli trzecim największym producentem pszenicy w UE po Francji i Niemczech i znacznie wyprzedzali Polskę.

W ubiegłym roku Brytyjczycy uzyskali bardzo dobre zbiory 16,2 miliona ton pszenicy, czyli o 1 milion ton więcej niż wynosi średnia długoterminowa.

Brytyjski urząd rolny (AHDB) opublikował wyniki obecnego stanu upraw. Obszar uprawy pszenicy zmniejszył się o jedną czwartą. Ostatniej jesieni duże opady deszczu i masywne powodzie utrudniły lub uniemożliwiły zasiew upraw ozimych. W całej Wielkiej Brytanii areał pszenicy spadł o 25 procent, czyli 453 tysięcy hektarów, w porównaniu z rokiem poprzednim, co odpowiada 1,363 milionom hektarów, które wciąż są uprawiane. Ekstremalna pogoda zeszłej jesieni odegrała decydującą rolę w tak bardzo silnym ograniczeniu upraw.

Ciągły deszcz jesienią i zimą zmienił plany uprawy wielu hodowców. Przeszli na uprawy jare, ponieważ nie mogli zasiać swoich upraw ozimych. W regionach szczególnie dotkniętych powodzią, takich jak East Midlands, nastąpiła znaczna zmiana zasiewów na zboża jare. Tam 34 procent ogółu upraw pszenicy stanowi pszenica jara, w porównaniu do 4 procent w poprzednim roku. W regionie East Midlands (-32 proc.) oraz Yorks & Humber (-32 proc.) nastąpił również znaczny spadek areału uprawy pszenicy ozimej, co odpowiada całkowitej stracie 180 tysięcy hektarów.

Łączna powierzchnia uprawy jęczmienia w Wielkiej Brytanii wynosi 1,358 miliona hektarów, co stanowi wzrost o 19 procent lub nieco poniżej 200 tysięcy hektarów w porównaniu z poprzednim rokiem. Po bardzo dużych zbiorach w 2019 r. areał jęczmienia powinien był rzeczywiście spaść ze względu na sytuację rynkową, ponieważ przez cały sezon 2019/2020 jęczmień był sprzedawany po niskich cenach, co czyniło go nieatrakcyjnym ekonomicznie.

Niemniej jednak warunki pogodowe spowodowały, że wielu producentów zdecydowało się na uprawę jęczmienia jarego. Na wysokość średniego plonu jęczmienia w 2020 r. negatywny wpływ może mieć bardzo wysoki udział jęczmienia jarego i wyjątkowo sucha wiosna.

Ogółem uprawa odmian jęczmienia browarnego wzrosła do 74 procent całkowitej powierzchni uprawy jęczmienia pod zbiory w 2020 r. Stanowi to wzrost o 56 procent w porównaniu do 2019 r.

Łączna powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w 2020 r. zmniejszyła się o 34 procent do 296 tysięcy hektarów w porównaniu z poprzednim rokiem. Podobnie jak pszenica ozima, podczas siewu pogoda była bardzo trudna, a po listopadzie nie zasiano zbyt dużo jęczmienia ozimego.

Powierzchnia uprawy jęczmienia jarego wynosi 1,063 miliona hektarów, czyli 52 proc. więcej niż w poprzednim roku. Najsilniejszy wzrost odnotowano w Anglii (+ 76 proc.). Brak możliwości dokonania zasiewów siewu pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego oznaczał, że ​​jęczmień jary był najbardziej opłacalną opcją dla wielu rolników.

Obszar uprawy owsa w Anglii i Szkocji na 2020 r. ma wynieść 211 tysięcy hektarów. Podczas gdy Szkocja nieznacznie zmniejszyła swój obszar (-2 proc.), Anglia odnotowała wzrost o 26 procent. Obszar ten zwiększył się szczególnie silnie w regionie East Midlands i Południowo-Wschodnim, a także w regionie West Midlands.

Z powodu suszy podczas zasiewów, a następnie nadmiernego jesiennego deszczu i szkód spowodowanych przez szkodniki uprawa rzepaku w Anglii w 2020 r. drastycznie spadła. Obszar ten jest obecnie oceniany na 355 tysięcy hektarów, co oznacza spadek o 28 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jest to najniższy obszar uprawy rzepaku w Anglii od 2002 r. Na dużych tradycyjnych obszarach uprawy rzepaku też nastąpił gwałtowny spadek, w East Midlands (-35 proc.) i we wschodnia Anglia (-28 proc.). Redukcja wynosi 74 tysiące hektarów tylko w tych dwóch regionach.

Wygląda również na to, że uszkodzenia spowodowane przez szkodniki rozprzestrzeniają się na zachód i mogą iść dalej na północ. W najnowszym raporcie AHDB o stanie upraw podkreślono, że 41 proc. stan wszystkich roślin rzepaku w zimie został sklasyfikowany, jako „bardzo zły” (15 proc.) lub „zły” (26 proc.), co oprócz zmniejszonego obszaru uprawy oznacza wysokie ryzyko znacznej utraty zbiorów.

Obecny stan prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zmniejszenia wydajności, co może doprowadzić do gwałtownego spadku produkcji. Jeśli połączy się wszystkie te trudne uwarunkowania, brytyjscy rolnicy będą mogli mieć najgorsze zbiory rzepaku w tym tysiącleciu.