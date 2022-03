Wiosenne zabiegi na użytkach zielonych

Po okresie zimowego spoczynku ważne jest podjęcie działań mających zapewnić najwyższą jakość paszy pozyskiwanej z łąk i pastwisk. Właściwe przygotowanie użytków zielonych decyduje również o wydłużeniu czasu ich użytkowania. Wiosna jest dobrym czasem na prace porządkowe i pielęgnacyjne, nawożenie, walkę z chwastami czy renowację darni. Na co warto zwrócić uwagę?

Połowa użytków zielonych w Polsce charakteryzuje się niewykorzystanym potencjałem, a prawie 1/3 jest w wysokim stopniu zdegradowana. Wciąż można spotkać rolników wyznających zasadę, że „to tylko łąka i zawsze jakaś trawa urośnie”. Zaniedbania użytków zielonych objawiają się w pierwszej kolejności zmniejszeniem udziału roślin bobowatych, a w następnej kolejności cennych traw, których miejsce zajmują chwasty, co niekorzystnie wpływa na ilość i jakość paszy.

Powszechne błędy w uprawie użytków zielonych

Najprostszą, niegenerującą kosztów, a wciąż często pomijaną kwestią jest zbieranie śmieci zalegających najczęściej w pobliżu dróg, mogących zaszkodzić zwierzętom czy uszkodzić maszyny. Powszechnym problemem są również zaniedbania melioracji. W wielu miejscach rowy są zamulone i zarośnięte, a zastawki służące do regulacji poziomu wody od dawna niesprawne, co przyczynia się do zalewania lub przesuszania użytków zielonych.

Nadal widoczne są też błędy związane z zaniechaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zabiegów na łąkach i pastwiskach: brak wapnowania, niewłaściwe nawożenie, a nawet jego brak, źle dobrana wysokość i częstotliwość koszenia, pozostawianie niedojadów, dopuszczenie do rozprzestrzeniania się chwastów czy zły dobór gatunków traw. Kategorią niezależną od rolnika są szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Ich szybka likwidacja jest ważna dla utrzymania użytków zielonych w dobrej kondycji.

Włókowanie

Jest to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na użytkach zielonych. Włóka ma za zadanie wyrównanie kretowisk, zniszczenie chwastów, zerwanie kożucha ze starych uschniętych roślin, napowietrzenie darni czy pobudzenie krzewienia. Właściwym terminem do włókowania jest czas, gdy widoczne jest obsychanie kretowisk, jednak darń nie powinna być w tym momencie wyższa niż 10 cm. Zabieg nie jest drogi, a przynosi zauważalne korzyści. Sama włóka jest stosunkowo tanią maszyną, jednak już zastosowanie odwróconych bron czy starych opon będzie lepszym rozwiązaniem niż całkowite zaniechanie włókowania.

Użytki zielone - wałowanie

Szczególnie na glebach organicznych ważne jest przygniecenie darni i wyrównanie powierzchni. Zabieg ma także zwiększyć podsiąk wody i poprawić krzewienie traw oraz rozwój systemu korzeniowego. Wałowanie najlepiej wykonać, gdy darń ugina się pod naciskiem stopy, ale w śladach nie zbiera się woda. Zabieg wykonany na zbyt mokrej glebie sprzyja zachwaszczeniu, natomiast na glebie przesuszonej nie daje zamierzonego efektu. Wał powinien charakteryzować się naciskiem na poziomie 1-1,2 t/m szerokości roboczej, najlepiej, gdyby można go regulować, dolewając lub wylewając wodę z wnętrza. Ważne, aby wał stosowany na użytkach zielonych miał zaokrąglone krawędzie, które nie będą niszczyły darni.

Odchwaszczanie

Zabieg wciąż często pomijany na użytkach zielonych, a mający kluczowe znaczenie w procesie uzyskania paszy wysokiej jakości. Chwasty grubołodygowe, baldaszkowate, sity czy turzyce można niszczyć przy pomocy wałowania, a więc jest to kolejna korzyść z wykonania tego zabiegu. Jeśli chodzi o ochronę herbicydową, na użytkach zielonych na chwasty dwuliścienne najlepiej sprawdza się fluroksypyr + trichlopyr w dawcę 1,5-2 l/ha. W przypadku stwierdzenia zbyt dużego udziału niepożądanych roślin jednoliściennych może być konieczne zastosowanie herbicydu totalnego i ponowny wysiew mieszanki traw.

Nawożenie TUZ

Dostarczenie składników pokarmowych pobudza wzrost i rozwój traw, sprzyja powstawaniu zwartej darni i ogranicza ryzyko zachwaszczenia. Nawożenie azotem i potasem najlepiej przeprowadzać w kilku dawkach – większa wiosną na start wegetacji i mniejsze na każdy odrost. Łączna dawka azotu powinna wynieść 90-180 kg/ha zależnie od stanowiska – więcej na glebach mineralnych i przy małym udziale bobowatych. Łączna ilość potasu powinna wynosić 90-120 kg/ha na glebach ciężkich i 130-200 kg/ha na lekkich – w tym 30-40 kg/ha po ostatnim pokosie. Fosfor z kolei należy stosować wiosną w jednorazowej dawce 60-90 kg/ha na glebach mineralnych i 80-120 kg/ha na glebach organicznych. Ważne jest również dostarczenie 20-40 kg/ha siarki i 50-100 kg/ha magnezu. Pożądane jest stosowanie nawozów organicznych – gnojowicy lub obornika, jednak należy pamiętać, aby nie był on świeży i słomiasty. Również przy stosowaniu tych nawozów należy mieć na uwadze przestrzeganie zalecanych dawek do 20 m3/ha gnojowicy i 25 t/ha obornika.

Wapnowanie

Roślinność użytków zielonych ma nieco mniejsze wymagania odnośnie odczynu gleby niż gatunki uprawiane na polach, jednak nie oznacza to, że można zaniechać wapnowania. Zbyt niskie pH ogranicza dostępność składników pokarmowych. Najlepiej stosować zapobiegawczo 1-1,5 t/ha wapna magnezowego co 5 lat, natomiast pH na poziomie poniżej 5 jest wartością krytyczną, kiedy trzeba podjąć natychmiastową interwencję.

Podsiew użytków zielonych

Wczesna wiosna jest ostatnim momentem, aby przed nowym sezonem przeprowadzić podsiew użytków zielonych. Nowoczesne siewniki za jednym przejazdem nacinają starą darń i wysiewają mieszankę traw, umożliwiając jednoczesny wzrost starych i młodych roślin. Wskazaniem do wykonania takiego zabiegu są przerzedzenie darni, wymarznięcia czy uszkodzenia. Podsiew najlepiej wykonywać regularnie co 3-4 lata, aby na bieżąco utrzymywać darń w dobrej kondycji. Aby zapewnić właściwe warunki pracy siewnika, starą darń należy wcześniej skosić na 2-3 cm, a ściętą trawę zebrać. Mieszanki traw najlepiej wysiewać w dawce 20-25 kg/ha, można też dodać 5 kg/ha koniczyn, ale one w podsiewie sprawdzają się nieco gorzej. Uzupełnianie starej darni nową, zamiast całkowitej jej likwidacji, ma tę zaletę, że już po 2-3 tygodniach można przeprowadzić pierwszy pokos, nie czekając na pełen rozwój świeżo wysianych roślin.

Dobór gatunków traw

Kluczowe znaczenie dla pozyskiwania dużej ilości paszy najwyższej jakości ma skomponowanie mieszanki traw odpowiednich dla danego stanowiska. Pod uwagę należy wziąć rodzaj gleby, sposób użytkowania, konkurencyjność, strawność czy tempo wzrostu poszczególnych gatunków. W sprzyjających warunkach bardzo dobre plony dają życice, które dodatkowo charakteryzują się szybkimi wschodami i dużą konkurencyjnością. Na wybrakowane stanowiska i warunki stresowe polecane są z kolei kupkówki i kostrzewy. Najczęściej stosuje się mieszanki zawierające kilka gatunków, w tym główny w kilku odmianach.

Najbezpieczniej będzie skorzystać z usług ekspertów firm produkujących mieszanki traw. Znają się oni na zakładaniu i renowacji użytków zielonych, dzięki czemu doradzą najlepsze rozwiązanie nawet na trudne stanowiska.