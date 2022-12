Choć za nami Święta, a przez nami Nowy Rok, to pogoda nie przypomina magicznej, zimowej aury. Piękną wiosnę mamy tej zimy - można by powiedzieć, choć rolników na pewno takie warunki nie cieszą.

Jak przebiegało hartowanie?

Hartowanie ozimin to proces długotrwały. Do prawidłowego zahartowania potrzeba nawet kilku tygodni i stopniowych spadków temperatur oraz utrzymania ich na poziomie poniżej zera. Jednak nie wszędzie w tym roku warunki sprzyjały hartowaniu ozimin.

- W tym roku w wielu miejscach do pełnego zahartowania ozimin nie doszło, bo temperatura gleby nie była na tyle niska, by w pełni zatrzymać wegetację. Tak stało się na przykład na południu kraju, gdzie - co prawda wolniej - ale rośliny prowadziły wegetację pod śniegiem - opowiada w rozmowie z portalem farmer.pl dr Marek Reich, znany internautom także jako Doktor od roślin.

Z kolei tam, gdzie śniegu było co prawda mniej, ale temperatura spadała do kilku stopni poniżej zera, jak np. w kujawsko-pomorskim, ozimy zahartowały się znacznie lepiej. Co jednak dzieje się z roślinami przy obecnym ociepleniu?

Czy rośliny się rozhartowały?

Już od kilku dni na znacznym obszarze kraju temperatura zarówno w dzień, jak i w nocy utrzymuje się kilka stopni powyżej zera, a według prognoz w przyszłym tygodniu może sięgnąć 12-14°C.

- Na średnią dobową temperaturę powyżej zera nakłada się teraz stopniowe zwiększanie długości dnia a w wielu miejscach także opady deszczu, co pobudza rośliny i przyśpiesza ich procesy życiowe - tłumaczy dr Marek Reich.

W efekcie oziminy, które mimo stosunkowo ciepłej jesieni przeszły proces hartowania, w wielu lokalizacjach zostały rozhartowane - zwłaszcza na lekkich, szybciej nagrzewających się glebach.

Warto sprawdzić sytuację na polach uprawnych, wykopując rośliny i sprawdzając stan systemu korzeniowego. Wznowienie wegetacji przez rzepak i zboża ozime objawia się pojawieniem świeżych, jasnych przyrostów korzonków. Takie udało się nam zaobserwować wczoraj, 28 grudnia, na plantacjach zbóż ozimych na wschodzie Wielkopolski.

Zagrożenia związane z rozhartowaniem

Oziminy, które wznowiły procesy życiowe, pobierają z gleby składniki pokarmowe - jeżeli łagodna zima się utrzyma, to na stanowiskach mało zasobnych w azot rośliny będą głodowały. Na lustrowanych plantacjach w woj. wielkopolskim obecnie widoczne są oznaki głodu azotowego.

Największe ryzyko wiązałoby się z ewentualnym nadejściem siarczystych mrozów. Rośliny dobrze zahartowane są w stanie przeżyć znaczne spadki temperatur, jednak rozhartowanie wpływa na rozrzedzenie soków komórkowych oraz spadek stężenia cukrów, co w przypadku nagłego spadku temperatur grozi wymarznięciem. Póki co powrotu zimy w prognozach pogody nie widać, ale już nieraz bywało, że temperatury spadały do -15ºC praktycznie w przededniu kalendarzowej wiosny.

Należy także pamiętać, że w panujących obecnie warunkach oprócz roślin "budzą się" także patogeny chorobotwórcze. Rośliny, jeżeli będą dodatkowo wygłodzone, co jest czynnikiem stresowym, mogą charakteryzować się wysoką podatnością na choroby grzybowe.