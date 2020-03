Wiosna w pełni, nie prześpij momentu ochrony roślin

Tak, jak zapowiadali synoptycy od zachodu nadeszło ocieplenie i tam termometry wskazują 13-15°C. To pogoda iście wiosenna. Przyroda szaleje: ptaki szukają miejsca na gniazda, drzewa i krzewy mają nabrzmiałe pąki, ozimina rusza z impetem.

Pomimo obaw rolników kończąca się zima nie przyniosła strat w uprawach. Stan ozimin w kraju jest dobry. Z uwagi na ciepłą zimę nadgoniły także uprawy z terminów opóźnionych, dotyczy to zarówno zbóż i rzepaku.

Zboża kończą krzewienie oraz rozpoczynają fazę strzelania w źdźbło. W tym sezonie są w przewadze dobrze rozwinięte i nie trzeba ich dokrzewiać zabiegami chemicznymi. Zdecydowanie wymagają regulacji. To jeden z ważniejszych zabiegów, gdyż decyduje o tym czy plantacja się utrzyma, czy wylegnie. Z uwagi na zaawansowany stan rozwoju roślin, przyspieszoną wegetację w porównaniu do lat wcześniejszych oraz aktualne warunki pogodowe, koniecznie trzeba systematycznie lustrować plantacje, by przeprowadzić zabieg terminowo. Jeśli spóźnimy się z regulacją zbóż, nie da się już odrobić strat przeprowadzając go w późniejszych fazach.

Dla rzepaku zdecydowanie korzystna była decyzja pozwalająca na wcześniejsze zastosowanie nawozów azotowych. Dzięki temu rzepak ozimy także w tym momencie prezentuje się dobrze. Plantacje siane terminowo są w fazie wydłużania pędu głównego, pąki kwiatowe są już dobrze rozwinięte i widoczne. Rośliny praktycznie już wymagają zabiegów regulujących pokrój. Dlatego tam, gdzie możliwy jest wjazd w pole, przy temperaturach ok 12°C (jeśli nie ma silnego wiatru) warto wykonać zabieg. Także rzepak siany później z uwagi na najcieplejszą zimę w historii pomiarów, mógł bez przeszkód nadgonić w rozwoju.

Zaawansowanie faz rozwojowych roślin, ciepła pogoda sprzyjają patogenom chorobotwórczym, szkodnikom, rozwojowi chwastów. Stąd praktycznie na wszystkich uprawach obserwujemy występowanie chorób, a przy panujących temperaturach zaobserwujemy szkodniki. Przy aktualnych warunkach pogodowych rozwój roślin będzie postępować bardzo szybko, dlatego na polu trzeba być prawie codziennie, żeby nie przespać właściwego momentu do zastosowania zabiegu ochrony. Jeśli faza rozwojowa roślin będzie odpowiednia i wjazd w pole możliwy to zabiegu nie należy odkładać. Wykonanie pierwszych wiosennych zabiegów związanych ze zwalczaniem chwastów, chorób grzybowych czy szkodników jest teraz kluczowe dla powodzenia uprawy.