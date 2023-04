Lżejsze gleby już po jednym przejeździe taką włóką są gotowe do siewu, a zużycie paliwa jest stosunkowo niskie, fot. Maciej Sacha

W połowie kwietnia wybraliśmy się do gospodarstwa Dariusza Kamińskiego, który wykonywał wówczas zabieg włókowania pod mieszankę zbożową. Jak przekonuje rolnik, maszyna, którą posiada, jest genialna w swojej prostocie i doskonale spełnia swoje zadanie. Dlaczego rolnik zdecydował się na taką maszynę? Jaką rolę spełnia włókowanie?

Jak już pisaliśmy na farmer.pl, Dariusz Kamiński prowadzi w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Uprawia zboża, kukurydzę i użytki zielone z przeznaczeniem na paszę dla bydła. Jako zaletę swojego gospodarstwa podkreśla posiadanie wszystkich gruntów w jednym rozłogu, gdzie oprócz gospodarstwa przejętego po rodzicach wykupił ziemię od sąsiadów. Dzięki temu do minimum ogranicza koszty przejazdów, zużycie opon w ciągnikach, a także ryzyko uszkodzenia maszyn na dziurawych drogach.

Włóka wyrównuje pole i ogranicza parowanie, fot. Maciej Sacha

Zalety włókowania

Włókowanie sprawdza się jako prosty i tani w wykonaniu zabieg wyrównujący glebę po orce, ograniczający parowanie, a na lżejszych glebach również przygotowujący glebę do siewu. Włókowanie tradycyjnie było pierwszym wiosennym zabiegiem na polach zaoranych przed zimą. Z czasem znaczenie tej uprawki spadło na rzecz bron czy rozbudowanych agregatów, a w ostatnim czasie ponownie wraca do łask.

- Gospodaruję na glebach mozaikowatych. Mam na polach fragmenty gliniaste, piaszczyste i torfowe. Na cięższych stanowiskach włókuję dwukrotnie, a na lżejszych już po jednym przejeździe gleba jest przygotowana do siewu. Zdecydowanie polecam ten zabieg do zatrzymania parowania wody na wiosnę. Przy okazji, na polu, które było włókowane, dużo przyjemniej się sieje, bo powierzchnia gleby jest wyrównana – mówi nam Dariusz Kamiński.

Z włóką o szerokości roboczej 5 metrów współpracuje ciągnik o mocy około 130 KM, fot. Maciej Sacha

Ciężka włóka

Rolnik posiada w swoim parku maszynowym ciężką włókę marki Doublet Record o szerokości roboczej 5 metrów. Podkreśla, że jest to maszyna masywna i prosta w obsłudze, doskonale sprawdzająca się w polu. Wcześniej użytkował włókę łąkową, jednak jak wyjaśnia, jest ona dobra co najwyżej do rozgarniania kretowisk, a na pole jest zbyt lekka. Na jej niekorzyść przemawiał również brak zębów oraz sztywne zawieszenie na podnośniku ciągnika, ograniczające kopiowanie terenu.

- Maszyna jest genialna w swojej prostocie, masywna i po prostu robi robotę. Czegoś takiego szukałem. Ma dwa rzędy zębów, po jednym z przodu i z tyłu. Ja używam obu, żeby gleba była nie tylko wyrównana, ale i lekko spulchniona. Niektórzy z tyłu zostawiają samą belkę, żeby osiągnąć efekt pola gładkiego jak stół. Sporo takich włók pracuje w gospodarstwach warzywniczych. Dzięki temu, że jest ciągana, a nie zawieszana, bardzo dobrze kopiuje teren. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy, tę włókę o szerokości 5 metrów próbowałem początkowo zagregować z ciągnikiem o mocy 86 KM, ale to było dla niego za dużo. 130 KM sprawdza się u mnie bardzo dobrze, a na płaskim terenie myślę, że 100 mogło by być wystarczająco. Z mojego doświadczenia wynika, że kto raz taką włókę pożyczy albo zobaczymy, jak ona pracuje, zazwyczaj chce kupić podobną maszynę – mówi Kamiński.