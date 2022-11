Wielu producentów rolnych obawia się zmian, które wnosi Europejski Zielony Ład. W związku z tym ośrodki doradcze, starają się przybliżyć i uprościć zrozumienie nowych zagadnień. Jakie warunki będą musieli spełniać rolnicy?

Na organizowanej 17 listopada konferencji „Dzień przedsiębiorcy rolnego”, w poznańskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego, nie zabrakło odwołań do wdrażanego Europejskiego Zielonego Ładu. Ten temat, szerzej zobrazowała Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Jak mówiła, w nowym Planie Strategicznym, który realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu, przede wszystkim zwiększono wymogi środowiskowe, w tym cele klimatyczne i środowiskowe, jednak będą one wymagały redefinicji.

Przy dzisiejszych realiach (wojny na Ukrainie) niektóre priorytety i cele, muszą zostać ponownie przedefiniowane, tak by zapewnić stałość bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywnościowe, to główny priorytet, który stoi przed WPR, a polityki środowiskowe i polityczne, mają być tak realizowane, by go nie zakłócać – przekonywała Joanna Czapla.

Jakie wymogi będą musieli spełnić producenci, by uzyskać dopłaty?

Nowa wzmocniona warunkowość to wymogi, które rolnicy powinni wypełniać, by otrzymywać pełne kwoty płatności bezpośrednich i powierzchniowych. Niektóre wymogi zupełnie zmieniono i są zdecydowanie bardziej wymagające, a pozostałe są kontynuacją tego co jest obecnie. W swojej prezentacji, dyrektor Czapla wskazywała, czego konkretnie możemy oczekiwać w nowym Planie Strategicznym.

Kontynuacją, która będzie miała trochę inne oddziaływanie niż obecnie jest utrzymywanie TUZ. Na poziomie kraju, chodzi o to żeby wskaźnik udziału trwałych użytków zielonych, w stosunku do użytków rolnych, nie zmniejszył się więcej niż o 5% względem wskaźnika referencyjnego (który wynosi 18,33%). W Polsce dotychczas nie był on przekraczany, jednak jeśli wyjdziemy poza tą wartość rolnicy nie będą mogli przekształcać trwałych użytków zielonych w ogóle. Obecnie, pracujemy nad ustawą pozwalającą to kontrolować (wprowadzenie półśrodka, u którego rolnik mógłby uzyskać zgodę na wprowadzenie zmian) - mówiła.

Co nowego?

-Warunkowość: Zmiana klimatu GAEC 2. Ochrona terenów podmokłych i torfowisk (od 2025 r.) – zakaz przekształcania i zaorywania wyznaczonych obszarów,

- Warunkowość: Zmiana klimatu GAEC 4. Ustanowienie strefy buforowej wzdłuż cieków wodnych – zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin, w odległości co najmniej 3m od wód powierzchniowych (Dyrektywa Azotanowa pozostaje jak dotychczas),

-Warunkowość: Gleba (jakość i ochrona) GAEC 5. – Zarządzenie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby (…). Na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 14%, obowiązek zakazu prowadzenia uprawy wzdłuż stoku,

- Warunkowość: Gleba (jakość i ochrona) GAEC 6. Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach. Utrzymanie okrywy ochronnej gleby w okresie od 1 listopada do 15 lutego, na co najmniej 80% gruntów ornych w gospodarstwie; na terenie całego kraju,

- Warunkowość: Gleba (jakość i ochrona) GAEC 7. Zmianowanie i dywersyfikacja upraw - Co najmniej 3 uprawy w gospodarstwie, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65%, a 2 główne łącznie nie więcej niż 90%. Zmianowanie - na powierzchni co najmniej 40% GO w gospodarstwie, na danej działce co roku inna uprawa oraz na wszystkich GO w gospodarstwie, ta sama uprawa nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata. W 2023 r. Polska skorzystała z derogacji, od obowiązku z wdrożenia tej normy. Powyższe zasady nie obowiązują w uprawach: rośliny bobowate, trawy i inne zielone rośliny pastewne, mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawami, gruntów ugorowanych i upraw wieloletnich.

- Warunkowość: Różnorodność biologiczna i krajobraz (wyłączenie gospodarstw do 10 ha GO). GAEC 8. – Minimum 4% gruntów ornych przeznaczonych na obiekty lub obszary nieprodukcyjne, lub co najmniej 7% jeśli do wypełniania normy wykorzystywane są międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez śor (w tym co najmniej 3% obiekty lub obszary nieprodukcyjne lub ugory), W 2023 r. Polska skorzystała z derogacji od obowiązku ugorowania gruntów w tej normie.

- Warunkowość: Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin oraz obszar: dobrostan zwierząt. Usunięto z zakresu: wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie: świń (Dyrektywa 2008/71/WE), bydła (Rozporządzenie UE nr 1760/2000) oraz owiec i kóz (Rozporządzenie Komisji UE nr 21/2004); oraz chorób zwierząt w zakresie zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii – Rozporządzenie UE 999/2001.

Ograniczenia w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin. Czy wymóg zostanie zmniejszony?

Kolejno, również do założeń Zielonego Ładu, odniósł się prof. dr hab. Marek Mrówczyński, z IOR-PIB w Poznaniu. Jak przedstawiał, w Polsce zużywa się średnio 2,1 kg substancji czynnych na ha, a rekordowa pod tym względem jest Holandia (8,8 kg/ha). Wobec tego szacowane strategie, powinny odnosić się racjonalnie do każdego państwa i nie obierać jednakowego poziomu.

- Zakładane ograniczenie stosowania środków ochrony roślin o 50%, czy nawozów 20%, będzie się różniło, bo państwa członkowskie mają różne wyjściowe sytuacje. Przykładowo, odnosząc się do nawożenia - już jest mniejsze o ponad 20%, czyli przed czasem osiągnęliśmy normę Unii Europejskiej, która była zakładana w strategiach. Jeśli chodzi o ochronę roślin, to też nie będą to tak znaczne redukcje. W założeniach Polska podała, że będzie ona wynosiła do 7,5%. Pewnie będzie się to jeszcze zmieniało, gdyż Unia Europejska postawiła warunek, że ogólny cel nie może być niższy niż 35%, a jak to będzie to trudno teraz powiedzieć – tłumaczył prof. Mrówczyński.

By jakość surowców roślinnych była na wysokim poziomie, wymogi należy wprowadzać w życie. Jednak, na co zwracał uwagę prof. Mrówczyński, dla praktyków pojawia się kilka problematycznych kwestii.