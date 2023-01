Podczas regionalnych konferencji Farmera „Kierunek Innowacja” w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku na początku stycznia tego roku wykład wygłosił Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynku zbóż i roślin oleistych firmy InfoGrain. Omówił on m.in. sytuację na rynku rzepaku, co i dlaczego wpływa na ceny. Podał konkretne bilanse, które pozwalają ocenić jak będzie kształtował się popyt na surowce, a więc i ceny. Niestety trend jest spadkowy.

Prognozowana jest wysoka produkcja rzepaku w sezonie 2022/2023, zarówno na świecie, jak i w Unii Europejskiej i Polsce.

Przewiduje się, że w Polsce będziemy mieli rekordowo wysokie zapasy końcowe rzepaku w sezonie 2022/2023.

Najpierw prelegent przedstawił dokładny wykres dotyczący zmieniających się notowań rzepaku na giełdzie towarowej w Paryżu. Gdzie wprost podkreślił, że wybicie powyżej 1 tys. euro za tonę było wynikiem splotu czynników, od niskiego bilansu Canoli w Kanadzie, która jest jej największym producentem i jednocześnie eksporterem na świecie, po wybuch wojny w Ukrainie spowodowanym atakiem Rosji na ten kraj. To sprawiło, że wartości tych nasion osiągnęły swoje apogeum.

Notowania rzepaku na Matif, slajd InfoGrain

Wysoka produkcja rzepaku w sezonie 2022/2023

Przenosząc jednak sytuację sprzed roku, do tej którą mamy obecnie, mimo nadal trwającej wojny, ta wygląda teraz lepiej niż w poprzednim sezonie. Chociaż wszystko zależy od punktu z którego się patrzy. Bo produkcja ma być wyższa i zapasy końcowe też.

- Jeśli chodzi o światowy bilans rzepaku to według USDA mamy dużo większą produkcję niż w poprzednim sezonie – podał. I uzupełnił dane za Amerykańskim Departamentem ds. Rolnictwa swoimi prognozami. Z nich z kolei wynika, że na świecie popyt na rośliny oleiste będzie mniejszy, a jednocześnie wzrost zapasów notuje dwukrotnie wyższy niż w poprzednim sezonie.

Światowy bilans rzepaku 2022/2023, slajd InfoGrain

Jaka produkcja rzepaku w UE i w Polsce w sezonie 2022/2023?

Analityk podał też dane dotyczące bilansu rzepaku w UE. Te również nie są zbyt optymistyczne, z cyklu „klęska urodzaju”. W krajach Wspólnoty zapowiada się dużo wyższa produkcja, podobnie ma być w Polsce.

- Mamy rekordową produkcję. Mamy rekordowy import. Dzisiaj dane ukraińskie pokazują, że wjechało do Polski 750 tys. t rzepaku z Ukrainy. Zostajemy z zapasami, z którymi nigdy nie zostawaliśmy. To jest 1,4 mln t. Rzepak wjeżdża do nas nie tylko z Ukrainy, ale też z Czech, ze Słowacji, z Rumunii. I wcale bym się nie zdziwił też, gdy pojawi się rzepak z Australii, on już „wchodził” w poprzednim sezonie – powiedział podczas wystąpienia Mirosław Marciniak.

Bilans rzepaku w UE 2022/2023, slajd InfoGrain

Bilans rzepaku w Polsce 2022/2023, slajd InfoGrain

Jak zaznaczał, on już podczas żniw mówił swoim klientom, że warto sprzedawać rzepak i nie czekać na wyższe ceny.

Co może przyczynić się do wzrostu cen rzepaku?

W opinii eksperta w odwróceniu trendu spadkowego cen rzepaku może „pomóc” pogoda, ewentualnie dalsza eskalacja działań wojennych na Ukrainie.

- W innym wypadku zostajemy z bardzo dużymi zapasami rzepaku na koniec sezonu, co będzie rzutowało też na przyszły sezon, bo zasiewy rzepaku są na o wiele wyższym poziomie. Będziemy mieli jeszcze wyższą nadwyżkę - powiedział podczas konferencji Mirosław Marciniak.