Opłacalność wielu upraw rolnych została zachwiana. Jak na ich tle prezentuje się soja? Przedstawiamy kalkulację uprawy tego gatunku wykonaną przez Stowarzyszenie Polska Soja.

Plon soi w roku 2023 był bardzo zróżnicowany i zależny od regionu uprawy a dokładniej od rozkładu opadów.

Koszty uprawy soi mogą się różnić w zależności od poziomu przyjętej agrotechniki.

Opłacalność soi należy uwzględniać na wielu płaszczyznach.

Jak plonowała soja w roku 2023?

Analizę opłacalności uprawy soi należy rozpocząć od określenia jej plonowania w 2023 r. Według Stowarzyszenia Polska Soja STS najwyżej plonowała soja w regionach południowych. Tam rolnicy uzyskiwali bardzo wysokie, a niekiedy rekordowe plony, przekraczające 50 dt/ha. W rejonach północnych, na obszarze, na którym występowały okresowe niedobory wody, rolnicy uzyskiwali plony na poziomie 20-25 dt/ha. Ze względu na fakt, iż zdecydowanie większy areał uprawy soi skupiony jest w południowej części Polski (ok. 41,5 tys. ha, tj. 86% zasiewów), do wyliczeń opłacalności STS przyjął plon na poziomie 30 dt/ha (tabela poniżej). Taki wynik uzyskiwali rolnicy prowadzący plantacje według dobrych praktyk uprawy soi.

Źródło: SPS

Jakie ceny skupu nasion soi?

Jak podaje STS na początku okresu zbiorów soi warunki skupu były dość atrakcyjne i wynosiły ok. 1800 zł/t brutto. Wraz z postępującymi zbiorami ceny obniżały się do ok. 1700 zł/t brutto.

Co ważne panująca w tym roku pogoda na ogół sprzyjała równomiernemu dojrzewaniu soi, często eliminując konieczność dosuszania nasion. Bardzo często rolnicy zbierali soję o wilgotności 13-13,5%, co pozwoliło im uniknąć potrąceń w skupie związanych z nadmierną wilgotnością nasion. Plantacje soi w większości były wolne od chwastów, co również pozwoliło wyeliminować potrącenia związane z zanieczyszczeniami. Do wyliczeń opłacalności przyjęto cenę skupu nasion soi na poziomie 1750 zł/t brutto.

Przychód z ha (plon x cena)

3,0 t/ha x 1750zł/t = 5250zł/ha

Soja, kalkulacja opłacalności uprawy Źródło: SPS

Czy koszty uprawy soi są wysokie?

Do podstawowych kosztów uprawy soi, których poniesienie jest niezbędne, należy zaliczyć zakup kwalifikowanego materiału siewnego, szczepionki bakteryjnej, nawozów podstawowych i mikroelementowych, herbicydów doglebowych oraz nalistnych, a także oleju napędowego do prac polowych. Sumę kosztów prowadzenia 1 ha uprawy soi oszacował SPS na 3544,50 zł brutto.

Czy zatem uprawa soi się opłaca?

Zderzając uzyskany przychód tj. wartość uzyskanego plonu a poniesione koszty soja nie wypadnie kolorowo. Mówiąc jednak o opłacalności tego gatunku do kalkulacji należy dodać jeszcze kilka ważnych aspektów.

Zdaniem SPR przy wyliczaniu opłacalności należy uwzględnić stawki płatności bezpośrednich oraz dopłat, jakie otrzymuje rolnik w związku z uprawą rośliny strączkowej. Są to:

- podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważonych – 502,35 zł/ha;

- płatność redystrybucyjna – 180,96 zł/ha;

- uzupełniająca płatność podstawowa – 77,97 zł/ha;

- płatność do roślin strączkowych na nasiona – 823,91 zł/ha;

- dopłata do materiału siewnego – 500,00 zł/ha.

Przeprowadzona analiza wskazuje na wysokość przychodu na poziomie 7335,19 zł (5250,00 zł ze sprzedaży nasion + 2085,19 zł płatności i dopłaty), przy poniesionych kosztach w wysokości 3544,50 zł brutto, co daje zysk na poziomie 3790,69 zł brutto.

Pozafinansowe korzyści z uprawy soi

Soja to uprawa bobowata i bardzo dobry przedplon dla wielu upraw. Dlatego jej walory należy rozpatrywać szerzej niż w przypadku pozostałych grup upraw.

- Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż uprawa soi pozwala na pozostawienie stanowiska zasobnego w azot. Badania wskazują, że soja pozostawia po sobie ok. 50 kg/ha czystego składnika, co przy obecnych cenach daje niefinansowy zysk na poziomie ok. 300 zł- podaje Stowarzyszenie Polska Soja.

Dzięki uprawie soi można zrealizować jeszcze kilka dodatkowych działań. W przeprowadzonej analizie nie uwzględniono dodatkowego wsparcia wynikającego ze spełnienia ekoschematów w ramach płatności bezpośrednich. W 2023 r. rolnicy uprawiający soję mają możliwość wpisania się w ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w zakresie dwóch wskazanych praktyk.