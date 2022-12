Powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce w sezonie 2022 wyniosła rekordowe 1,05 mln ha. Według danych GUS, znacznej poprawie uległ też plon rzepaku, co w dużej mierze zawdzięczamy postępowi hodowlanemu. Jak zmieniała się produkcja rzepaku w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat?

W 2002 roku, powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce wynosiła ponad 436 tys. ha. Przez lata utrzymywał się trend wzrostowy z lekkimi wahaniami, a już w 2010 r. areał zwiększył się dwukrotnie i wynosił lekko powyżej 946 tys. ha. Przez kolejne 10 lat powierzchnia tej uprawy utrzymywała się w granicach 900 tys. ha, a w minionym sezonie padł rekord – zasiewy rzepaku wyniosły wg. danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1,05 mln ha. Jednak według firm hodowlanych, dla Polski stanowi to już zbyt wysokie wartości, przy stosowanych „wąskich” płodozmianach.

Z biegiem lat, poprawiły się też uzyskiwane plony rzepaku. Patrząc na rok 2000, średnie plony rzepaku i rzepiku podawane przez GUS wynosiły 2,19 t/ha. Tylko cztery lata później, było to już 3,03 t/ha, a w latach 2020-2022, średnie plonu kształtowały się w wartościach powyżej 3 t/ha. Oczywiście zmienna wartość plonu jest zależna od warunków pogodowych, jednak spory postęp przypisuje się osiągnięciom hodowli rzepaku.

Odporność roślin na choroby

O zmiany i trendy panujące na rynku hodowli rzepaku w kraju, zapytaliśmy Artura Kozerę z firmy Rapool Polska. Jak przyznaje manager produktu i marketingu w Rapool, sporym ciosem i jednocześnie wyzwaniem dla hodowli rzepaku, było wprowadzenie zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych. Odpowiedzią hodowli na zmiany, była zwiększona tolerancja i wprowadzenie odporności na choroby wirusowe.

-Po wycofaniu zapraw neonikotynoidowych, pojawiła się wysoka presja ze strony mszyc, czyli wektorów wirusa żółtaczki rzepy. Co prawda etykiety rejestracyjne (neonikotynoidów) nie podawały wprost o skuteczności przeciwko mszycy, ale pośrednio utrzymywały w ryzach ich populację. Choroba zaczęła szybko rozprzestrzeniać się na polach, co powodowało straty w plonie i straty gospodarcze – wyjaśniał Kozera.

Wirus żółtaczki rzepy znany był już w latach osiemdziesiątych minionego wieku, ale nie powodował istotnych strat gospodarczych (nie wpływał na wyraźne obniżenie plonów). Jednak, jak tłumaczył Artur Kozera, gdy zabrakło zapraw a przez to kontroli populacji szkodników, choroba zaczynała się rozwijać. Stąd odpowiedzią hodowli było wprowadzenie odmian, które posiadały geny odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Spowodowało to, że średnio plony wzrosły o około 5 do 8%, wobec odmian bez odporności na wirusa żółtaczki rzepy.

Zmiany klimatyczne i lepsza efektywność wykorzystania azotu

Kolejnym aspektem, który istotnie odbija się na rozwoju roślin są zmiany klimatyczne. Niestabilność warunków pogodowych w różnych okresach wzrostu rzepaku, to punkt na który hodowla również musiała zareagować.

-Poczynając od fazy najbardziej newralgicznej, decydującej o powodzeniu całej plantacji, czyli kiełkowaniu – któremu często towarzyszy niedobór wody. Hodowla szukała takich linii do krzyżowania, które charakteryzowałyby się bardzo dużą dynamiką wzrostu w okresie początkowym, ale co ważniejsze, które budowałyby od samego początku głęboki, palowy system korzeniowy z dużą liczbą rozgałęzień i korzeni włośnikowych. Poszukiwano rozwiązań, by w jakiś sposób kompensować niedobory wody i przyspieszać kiełkowanie oraz budowę systemu korzeniowego. Dlatego im szybciej system korzeniowy wchodził w głębsze warstwy gleby, tym też był on gwarantem tego, że rozeta w okresie jesiennym wytworzy pełne 12 liści, z rozbudowaną szyjką korzeniową – mówił specjalista.

Na co zwracał uwagę, to również kwestia stresu oksydacyjnego, gdzie system korzeniowy musi wytrwać w glebie, przy ograniczonej dostępności tlenu. -Takie warunki mieliśmy w roku 2017, kiedy występowała bardzo wilgotna i zimna jesień. Również pod tym kątem była prowadzona selekcja różnych rodów, dzięki czemu otrzymano rośliny z lepszą wytrwałością na stres, spowodowany niedostępem tlenu w glebie – dodawał.

Ostatnie 5-6 lat rozwoju hodowli, to również kwestia podniesienia efektywności wykorzystania azotu. Zmiany miały na celu lepsze przetworzenie tego składnika pobranego przez roślinę, tak, by każda zastosowana jednostka była wykorzystana w maksymalnym stopniu.

W jakim kierunku obecnie zmierza hodowla rzepaku?

Wraz z kurczącą się ilością środków ochrony roślin (substancji czynnych), wyzwaniem dla hodowli na kolejne lata jest poszukiwanie odmian tolerancyjnych, bądź jak tłumaczył Kozera, potrafiących kompensować ewentualne uszkodzenia roślin.

-Obecnie opracowywane są metody szybszej regeneracji rośliny, po uszkodzeniach powodowanych przez szkodniki. Oczywiście mówimy o fazie, kiedy rośliny wytworzyły rozetę i mają zdolność do prowadzenia procesu fotosyntezy i produkowania energii. Generalnie hodowla musi przewidywać to, co się wydarzy w przyszłości. Okres od pomysłu, do wprowadzenia odmiany na rynek wynosi około 10 lat. Aktualnie sporo mówi się o odmianach, które będą potrafiły w pewnym stopniu być tolerancyjne na presję ze strony szkodników, jest to proces długi i trudny do zrealizowania – przedstawiał.

Presja ze strony chorób również może się zwiększać, a według Kozery, szczególnie w przypadku kiły kapusty.