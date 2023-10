18 października z inicjatywy Instytutu Ochrony Roślin odbyło się webinarium pt. „Regulacja zachwaszczenia roślin rolniczych oraz wpływ zmian klimatycznych na szkodniki”. Pośród zagadnień poruszanych przez uczestników spotkania padały pytania o wzrost odporności chwastów na herbicydy, malejącej puli dostępnych substancji w ochronie, czy stosowaniu odmian GMO wobec zmian klimatycznych. Na nich się skupimy.

Podczas webinarium eksperci Instytutu Ochrony Roślin – PIB skupiali się na aspektach ochrony roślin i wpływie szkodników na uprawę. Dr hab. Roman Krawczyk – kierownik Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin przedstawiał metody integrowanej ochrony roślin w regulacji zachwaszczenia, z kolei prof. IOR – PIB, dr hab. Paweł Bereś – kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Rzeszowie, prezentował wpływ zmian klimatu na zwiększone występowanie szkodników w uprawach. Oba zagadnienia będą miały znaczny wpływ na rolnictwo w kontekście nowej polityki rolnej, a także zmieniających się warunków uprawy roślin. My zwróciliśmy uwagę na kwestie i palące problemy dla rolników, które poruszyli uczestnicy spotkania. O co pytano?

Jak stosować naprzemiennie środki ochrony roślin, przy ograniczonej puli dostępnych substancji czynnych?

Pytanie dotyczyło także brakujących środków zarejestrowanych w niektórych uprawach. Jak podkreślał dr hab. Roman Krawczyk, faktycznie jest to problematyczne, a przy ograniczonym zakresie dostępnych środków ważna jest rotacja upraw.

-W niektórych uprawach jest dostępnych mniej substancji czynnych, czy ich bardzo wąski zakres. Należy to uwzględniać w szerszej perspektywie, czyli zmianowania roślin. Jeżeli wykonujemy w sezonie jeden zabieg, to w kolejnym sezonie wysiewamy inną uprawę, wtedy tutaj mamy większą możliwość stosowania. Także to jest kwestia zmianowania i stosowania przemiennego herbicydów właśnie w poszczególnych uprawach, w poszczególnych latach – wskazywał.

Kierownik zakładu IOR zaznaczał także, że rotacja substancjami jest jeszcze możliwa w zbożach, jednak gorzej ma się to np. w bobowatych. - Jest to dużo łatwiejsze, gdy mamy większy asortyment, jak na przykład w zbożach, czy rzepaku. Uprawy takie jak bobowate mają niższy zakres tych substancji czynnych, więc tutaj należy uwzględniać to z perspektywy zmianowania roślin – mówił.

Jaki wpływ na wzrost odporności na herbicydy ma stosowanie zredukowanych dawek herbicydów?

Wzrost odporności chwastów na stosowane herbicydy to zjawisko nasilające się. Jednym z rozwiązań praktykowanych przez rolników, są mniejsze dawki herbicydów. Zdaniem dr Krawczyka, takie rozwiązanie sprawdza się tylko przy wybranych gatunkach chwastów.

- Tutaj liczy się rozsądne podejście. Dla herbicydów, czy innych środków ochrony roślin mamy możliwość stosowania niższych dawek, ale te niższe dawki są dedykowane do określonych gatunków chwastów, które są wrażliwe na tą obniżoną dawkę. Możemy zmniejszać dawki, jeżeli występują gatunki chwastów, które wykazują wysoką wrażliwość na daną substancję czynną. Jeżeli są gatunki o niższej tolerancji, wtedy należy stosować pełne dawki. Do obniżonych dawek należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością, można je stosować, ale na podstawie dokładnej lustracji pola i dokładnej analizy, które herbicydy mogą być zastosowane w obniżonych dawkach w zależności od spektrum zachwaszczenia, jak i fazy rozwojowej – wyjaśniał dr hab. Roman Krawczyk.

Wpływ na stosowane dawki mają także warunki środowiskowe, czyli typ gleby. -Na glebach próchnicznych, czy bardziej zwięzłych, przy herbicydach o działaniu doglebowym - tu zazwyczaj dawki zalecane są większe, niż na glebach słabszych. Należy podchodzić tu rozważnie i opierać się na wiedzy osób które mają w tym doświadczenie – komentował.

Czy w związku ze zmianami klimatycznymi może zwiększyć się szansa na stosowanie odmian gatunków roślin uprawnych GMO?

To pytanie skierowano do prof. IOR – PIB, dr hab. Pawła Beresia. Jak wyjaśniał naukowiec, ciężko przewidzieć jakie perspektywy dla roślin GMO w Polsce przyniesie przyszłość.

-Musimy pamiętać o tym, czy w ogóle takie rośliny w Polsce będą uprawiane, bo społeczeństwo nasze nie jest przychylne takim roślinom. Trudno w ogóle przewidzieć czy rośliny GMO w najbliższych kilku, kilkunastu latach w ogóle w Polsce znajdą swoje miejsce. Oczywiście te odmiany są bardzo powszechnie stosowane choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie spełniają ważną rolę w ograniczaniu pojawu wielu groźnych szkodników. Zwracamy uwagę na jeden fakt. To że jest to roślina GMO, nie zawsze daje gwarancję stuprocentowej skuteczności bycia odporną na żerowanie danego gatunku. Ze Stanów Zjednoczonych docierają do nas informacje wskazujące, że w uprawach kukurydzy omacnica prosowianka, czy stonka kukurydziana już zaczynają stopniowo przełamywać tę barierę. Zaczynają się adaptować do takich roślin i poważnie je uszkadzać. To z kolei wymusza wprowadzanie nowych modyfikacji, żeby zapobiec powodowanym stratom – tłumaczył.

Co podkreślał, w przyrodzie nic nie jest stałe, a GMO nie daje stuprocentowej skuteczności w ograniczaniu organizmów szkodliwych. -Wobec zmian organizmy dostosowują się do naszych działań. Można powiedzieć, że ochrona roślin nigdy się nie skończy i będziemy zawsze ją musieli prowadzić, a organizmy które są wokół nas, będą się dostosować do takich działań. Nawet GMO na ten moment nie daje nam stuprocentowej skuteczności w ograniczaniu organizmów szkodliwych, tam gdzie jest stosowane od dłuższego już czasu, czyli mowa o Stanach Zjednoczonych. W Polsce na ten moment nie mamy takich roślin GMO, choć były stosowane do 2013 r. – podkreślał prof. IOR – PIB.