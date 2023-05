Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie opublikowało zestawienie cen środków ochrony roślin za marzec tego roku. Jak kształtowały się ceny środków w poszczególnych województwach? Różnice są spore.

Dyskusje w kontekście cen środków do produkcji roślin to temat, który stale jest poruszany w środowiskach rolniczych. Inflacja ciągnie za sobą ogólny wzrost cen, co jest widoczne w większości sektorów gospodarki, podobnie jak w rolnictwie. Tu przede wszystkim wyróżnił się skok cen nawozów, które dynamicznie wzrastały od czerwca 2021 r. Patrząc na koszty środków ochrony roślin - tu podwyżki nie były aż tak wysokie, ale także wzrosły. Jak wypada to w raporcie CDR?

Ceny środków ochrony roślin za marzec 2023 r. Jaka różnica cenowa pomiędzy regionami?

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie systematycznie monitoruje ceny preparatów do ochrony roślin w całym kraju. Na podstawie danych zebranych przez doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, prezentujemy przykładowe zestawienie różnic cenowych pestycydów dla poszczególnych województw.

Wymienione poniżej preparaty z grupy herbicydów, fungicydów i insektycydów zostały porównane według najniższej i najwyżej ceny, spośród wszystkich województw.

Herbicydy (zł za kg lub litr)

Substancja czynna Nazwa środka Województwo/ Cena najniższa Województwo/ Cena najwyższa MCPA, dikamba Chwastox Turbo 340 SL Dolnośląskie 23,85 (1l) Warmińsko-mazurskie 42 (1l) flurasulam, aminopyralid, piroksysulam Lancet Plus 125 WG Mazowieckie 482,00 (1kg) Podkarpackie 900 (1kg) 2,4-D,

florasulam, aminopyralid Mustang Forte 195 SE Dolnośląskie 69,44 (1l) Opolskie 119,75 (1l)

Chwastox Turbo - średnia cena 31-34 zł za 1 l,

Lancet Plus 125 WG - Przeważająca cena 770 zł za 1 kg,

Mustang Forte 195 SE – średnia cena za 1 kg 75-80 zł.

Fungicydy (zł za kg lub litr)

Substancja czynna Nazwa środka Województwo/ Cena najniższa Województwo/ Cena najwyższa tebukonazol Orius Extra 250 EW Dolnośląskie 40,46 (1l) Podkarpackie 95,00 (1l) protiokonazol, fluopyram Propulse 250 SE Dolnośląskie 115,42 (1l) Lubelskie 295,40 (1l)

Orius Extra 250 EW - średnia cena 75-80 zł za 1 l,

Propulse 250 SE - średnia cena 260 zł za 1 l.

Insektycydy (zł za kg lub litr)

Substancja czynna Nazwa środka Województwo/ Cena najniższa Województwo/ Cena najwyższa deltametryna Delmetros 100 SC Dolnośląskie 89,25 (1l) Mazowieckie 446,33 (1l) acetamipryd Mospilan 20 SP Dolnośląskie 221,14 (1kg) Pomorskie 650,00 (1kg) lambda-cychalotryna, acetamipryd Inazuma 130 WG Mazowieckie 225,50 (1kg) Opolskie 284,39 (1kg)

Delmetros 100 SC - średnia cena 200 zł za 1l,

Mospilan 20 SP - średnia cena 490-530 zł za 1 kg,

Inazuma 130 WG - średnia cena 260-270 zł za 1 kg.

Z danych CDR wynika, że największa różnica cenowa na tle kraju występowała dla przykładowego insektycydu (Mospilan 20 SP) oraz herbicydu (Lancet Plus 125 WG). Najniższe ceny środków zanotowano dla województwa dolnośląskiego.

Jak zmieniały się ceny w stosunku do ubiegłego roku?

Poniżej podajmy przykłady trzech nazw handlowych środków i ich ceny w wybranych regionach, za marzec 2022 r.

Opolskie

Chwastox Turbo 340 SL – ok. 29 zł

Propulse 250 SE – ok. 209 zł

Delmetros 100 SC – ok. 180 zł

Zachodniopomorskie

Chwastox Turbo 340 SL – ok. 32 zł

Propulse 250 SE – ok. 211 zł

Delmetros 100 SC – ok. 171 zł

Wielkopolskie

Chwastox Turbo 340 SL – ok. 31 zł

Propulse 250 SE – ok. 207 zł

Delmetros 100 SC – ok. 191 zł

Obecnie ceny podawane przez CDR w Brwinowie za marzec tego roku prezentują się następująco:

Opolskie

Chwastox Turbo 340 SL – 30 zł (+1 zł),

Propulse 250 SE – 267 zł (+58 zł),

Delmetros 100 SC – 196 zł (+16 zł).

Zachodniopomorskie

Chwastox Turbo 340 SL – 37 zł (+5 zł),

Propulse 250 SE – 224 zł (+13 zł),

Delmetros 100 SC – 160 zł (-11 zł).

Wielkopolskie

Chwastox Turbo 340 SL – 34 zł (+3 zł),

Propulse 250 SE – 268 zł (+61 zł),

Delmetros 100 SC – 200 zł (+9 zł).

Na podstawie informacji zebranych przez Centrum Doradztwa Rolniczego, w okresie od marca ubiegłego roku do marca bieżącego, widoczna jest podwyżka cen przykładowych preparatów. Największe różnice dotyczą wzrostu kosztów za fungicydy.