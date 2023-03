Zobacz galerię

Spotkanie z firmą BASF w Pamiątkowie 15 marca stało się okazją nie tylko do zaprezentowania nowości w portfolio, ale też wizyty na poletkach rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Jakie są najważniejsze punkty w ich agrotechnice i co BASF poleca na wiosnę?

Odmiany rzepaku ozimego

Na poletkach zostały zaprezentowane odmiany: Crossfit, InV1266 CL oraz Tuba. Eksperci BASF zwrócili uwagę na bardzo dobry wigor początkowy odmian Crossfit i InV1266 CL, dzięki czemu przydatne są do siewu w opóźnionym terminie. Odmiana Tuba przeznaczona jest do siewu w terminie wczesnym i optymalnym.

Odmianę Crossfit wyróżnia odporność na najczęściej występujące w Polsce patotypy kiły kapusty, dodatkowo wykazuje odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) oraz wirusa żółtaczki rzepy. Odmiana InV1266 CL ma według firmy BASF charakteryzować się wysoką zimotrwałością i bardzo wysoką zawartością oleju w nasionach, ponadto jest odporna na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana Tuba również posiada gen Rlm7, ponadto odporna jest na wirusa żółtaczki rzepy. Firma BASF podkreśliła również wysokie zaolejenie nasion tej odmiany.

Lustracja rzepaku ozimego

Na poletkach w Pamiątkowie rzepak ozimy został zasiany po grochu w technologii płużnej przy założeniu obsady 45 roślin/m2 i rozstawie rzędów 25 cm. Jak mówił dr Szymon Łączny z firmy BASF, w Pamiątkowie wschody rzepaku były utrudnione, a rozwój po wschodach nierównomierny. Mimo, iż wrzesień był chłodny, to wysokie temperatury w październiku przełożyły się na znaczny rozwój roślin przed zimą.

- Jesienią zastosowaliśmy fungicyd z funkcją regulatora Caryx 240 SL w dwóch zabiegach po 0,5 l/ha. W tych warunkach to rozwiązanie sprawdziło się, rośliny były dobrze przygotowane do przezimowania i startu wiosną - mówił dr Szymon Łączny.

Następny zabieg regulacji na tej plantacji zostanie wykonany na początku wydłużania pędu głównego rzepaku. Eksperci BASF dodali, że miniona jesień sprzyjała rozwojowi suchej zgnilizny kapustnych. Do zwalczania tej choroby oprócz wspomnianego wcześniej preparatu Caryx 240 SL firma poleca fungicyd Pictor 400 SC.

Na plantacji jesienią zaaplikowano dużą dawkę boru - łącznie 370 g w dwóch zabiegach, dzięki czemu na przekroju rośliny nie były widoczne oznaki niedoboru tego składnika. Eksperci BASF zwrócili również uwagę na efekty działania zaprawy Integral Pro.

- Żerująca śmietka kapuściana uszkadza korzeń, co stanowi "bramę" dla phomy. Integral Pro wpływa na regenerację uszkodzeń i stanowi barierę dla phomy - mówił Marcin Czech.

Lustracja pszenicy ozimej

Norma wysiewu pszenicy ozimej zawierała się w przedziale 280-360 kiełkujących ziaren/m2. Rośliny bardzo dobrze przezimowały i są w zaawansowanych fazach rozwojowych, rozkrzewiły się mocno, wykształcając w większości 5 pędów.

- Na pierwszą wiosenną dawkę azotu dostarczono 150 kg/ha saletry amonowej, by rośliny odrzuciły najsłabsze źdźbła - tłumaczyli eksperci BASF.

Doradcy dodali, że przy takim zaawansowaniu rozwoju należy bacznie obserwować kolanka pszenicy. W fazie pierwszego kolanka BASF zaleca regulację z wykorzystaniem 0,5 kg/ha środka Medax Max lub połączenia 0,4 kg/ha Medax Max + 1 l/ha chlorku chloromekwatu.

- W intensywnej technologii uprawy Medax Max należy zastosować ponownie w fazie liścia flagowego w dawce 0,4-0,5 kg/ha. Jeżeli warunki do wykonania zabiegu będą niesprzyjające np. ze względu na suszę, środek ten daje możliwość zastosowania do fazy widocznych pierwszych ości - radzili specjaliści.

Na plantacji w Pamiątkowie jesienią wykonano zabieg herbicydowy środkiem Pontos (0,5 l/ha) z dodatkiem diflufenikanu (0,2 l/ha). Zwrócono uwagę na w łanach, gdzie herbicydu nie zastosowano jesienią, chwasty są już w zaawansowanych fazach rozwojowych i należy wykorzystać pierwsze możliwe okienko pogodowe, które pozwoli na wykonanie zabiegu. Do wiosennego odchwaszczania firma BASF poleca preparat Biathlon 4D oraz Mover 75 WG.

Eksperci zwrócili uwagę, że zbożom sprzyjają obecnie panujące warunki wodne, jednak przyczyniają się one do zwiększenia presji chorób grzybowych. Na plantacjach widoczne są objawy septoriozy paskowanej, mączniaka prawdziwego i rdzy. Do ochrony fungicydowej BASF poleca swoje rozwiązania oparte o Revysol: na zabieg T-1 RevyFlex, natomiast na T-2 RevySky.

Na plantacjach zbóż prowadzonych ekstensywnie (np. pszenżyto, żyto), doradcy BASF proponują wykonanie jednego zabiegu fungicydowego w fazie BBCH 37-39, ale opartego o substancje czynne o silnym, interwencyjnym działaniu. Drugim rozwiązaniem może być też wykonanie dwóch zabiegów niższymi dawkami preparatów.