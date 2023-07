Per Nordmark właściciel gospodarstwa, podczas wizyty na farmie fot.KM

W połowie czerwca nasza redakcja uczestniczyła w podróży do Szwecji. W jednym z gospodarstw mieliśmy okazję przyjrzeć się jak wygląda przetwórstwo szpinaku, w produkt gotowy do spożycia. Pracę wysoko zautomatyzowaną, obecny właściciel planuje całkowicie zmechanizować. Aktualnie sam proces produkcji imponuje.

Wraz z DG AGRII braliśmy udział w wyjeździe do Szwecji. Ostatniego dnia podróży gościliśmy w gospodarstwie Södervidinge Gård, prowadzonym przez rodzinę Nordmark, w rejonie Norrvidinge Boställe. Gospodarstwo rodzinne od sześciu pokoleń sprawuje pieczę nad Södervidinge Gård.

Wyspecjalizowana produkcja warzyw

Na areale 500 hektarów prowadzona jest produkcja warzywna, gdzie dominują produkty świeże: rukola, szpinak baby, sałata rzymska i boćwina, w zmianowaniu pojawiają się także zboża. Część gospodarstwa (65 ha) zajmują uprawy ekologiczne.

Warzywa odbierane są bezpośrednio z gospodarstwa, po czym trafiają do przetwórni Vidinge, fot.KM

Praca z warzywami na polu rozpoczyna się od zasiewów w kwietniu. Pierwsze zbiory są przeprowadzane już miesiąc później i trwają mniej więcej do połowy listopada. Wegetacja roślin przebiega około 4-5 tygodni, więc rotacja pracy w okresie zbiorów cały czas postępuje. W gospodarstwie zatrudnionych jest 40 pracowników w sezonie zbiorów, w tym 4 osoby przez cały rok. Zespół stanowią głównie osoby pochodzące z krajów bałtyckich i Ukrainy. Jak wskazywał Per Nordmark - właściciel, mimo iż obecnie praca na farmie i w przetwórni wykonywana jest maszynowo, zarządcy planują zminimalizować pracę ludzką i możliwe zautomatyzować cały proces produkcji.

Na areale obejmującym produkcję konwencjonalną, gospodarstwo wykorzystuje do nawożenia tradycyjne nawozy mineralne. W trakcie wegetacji warzyw, wykonywane są próby glebowe oraz na roślinach pod kątem oceny zawartości i efektywności nawożenia. Zabiegi odchwaszczania przeprowadzane są maszynowo - pielnikami, a ochrona herbicydowa jest stosowana głównie przed wschodami roślin. W przypadku warzyw liściastych szkodniki stanowią wysokie zagrożenie dla upraw pod gołym niebem, więc insektycydy są wpisane w stały schemat zabiegów ochronnych.

Produkcja warzyw nie obejdzie się bez systemu nawadniającego, który w okresie suchym jak w tym roku, pozostawia możliwość prowadzenia upraw przez cały sezon. Jak przekazywali właściciele farmy, irygacja prowadzona jest z wykorzystaniem wody podziemnej, a także zmagazynowanej deszczówki oraz wody po przeróbce i myciu warzyw. Przed kontaktem z warzywami, woda jest oczyszczana przez filtr cząstek stałych i filtr UV.

Produkcja warzyw gotowych do spożycia

Gospodarstwo Södervidinge Gård większość towaru zaopatruje z własnej produkcji, część dostarczana jest także przez lokalne gospodarstwa ze Szwecji. Zimą gdy własnego surowca brakuje, warzywa są importowane głównie od włoskich i hiszpańskich farm.

W sezonie produkcja obejmuje około 2500 ton liści szpinaku, a ogólna wydajność zbiorów podawana przez gospodarzy, wynosi od 0,5 do 1,5 kg/m² liści warzyw. Część zbiorów przeznaczana jest jako towar eksportowy na rynek włoski i hiszpański, firma działa także na rynku we Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak działalność główna, czyli 80% zbiorów, trafia do siostrzanej firmy Vidinge Grönt, którą odwiedziliśmy.

Hala produkcyjna w Vidinge Grönt. fot KM

Założona w 2008 roku przetwórnia, specjalizuje się w produkcji warzyw gotowych do spożycia: mixów sałat, pakowanych sałat oraz sałatek. Co miesiąc sprzedawanych jest 600 ton umytych, pokrojonych i świeżych warzyw. Klientami końcowymi są najwięksi hurtownicy i sieci spożywcze w Skandynawii, produkty z Vidinge trafiają także na rynki w Danii i Finlandii.

Poniżej przedstawiamy film z wizyty w fabryce Vidinge