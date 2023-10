Profesor Tomasz Piechota podczas Festiwalu Poplonów w Miłoszycach zachęcał do lustracji gleb w gospodarstwach. Jak podkreślał, wiele problemów ma swoje źródło właśnie w ziemi.

Przyczyny problemów na plantacji mogą być często związane z glebą - podkreślał profesor Tomasz Piechota

Wykonanie odkrywki glebowej na własnych polach może przynieść nam liczne korzyści

Bronimy się przed tworzeniem podeszwy płużnej

Podczas Festiwalu Poplonów w Miłoszycach na Dolnym Śląsku - zorganizowanego w kooperatywie firm eAgronom, Nasiona Wronkowski oraz rolnika Grzegorza Kity - zaprezentowano gościom odkrywkę glebową. Kilka bardzo istotnych informacji przekazał w praktycznej formie Profesor Tomasz Piechota. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji profilu glebowego w wykonaniu profesora Piechoty.

Cała sztuka polega na tym, żeby wszystkie warstwy stanowiły pewną ciągłość. Czyli, żeby nie było tak, że powstanie podeszwa, która odetnie nam systemy korzeniowe.

- wspominał. prof. T. Piechota.

Mamy rośliny, które korzenią się płytko. My niestety takich roślin niestety uprawiamy dużo - takich, które do tych głębszych warstw nie sięgają.

- dodał.

Profesor Tomasz Piechota wspominał, że nie jesteśmy w stanie zmienić układu warstw w profilu glebowym, ale jako rolnicy możemy ingerować w poprawę właściwości gleby - m.in. gospodarki wodnej i pokarmowej - czy w warunki sprzyjające rozwojowi systemu korzeniowego.

Odkrywka polecana w każdym gospodarstwie

Gdzie taką dziurę kopać? Napewno na standardowym miejscu pola, gdzie chcemy sprawdzić jak to u nas wygląda, i tam, gdzie się źle dzieje.

Prof. Piechota zaznaczał, że czasem problemy - a w zasadzie ich źródło - znajdziemy nawet w dość płytkich warstwach gleby. Podkreślał, że jeśli na plantacji pojawiają się problemy, to niekoniecznie mają one związek z nasionami. W istocie, jak zaznaczał, bardzo rzadko źródłem problemu są nasiona.

Taka dziura jest nam w stanie dużo powiedzieć.

- konkludował. Zachęcał jednocześnie, by we własnym zakresie choćby niewielkie odkrywki wykonywać na swoich polach, bo - jak podkreślał - takie niewielkie dziury mogą nam wiele powiedzieć o stanie gleby, ale nie tylko. Liczne problemy pojawiające się w sezonie wegetacyjnym na plantacjach mogą mieć swoje źródło nawet metr pod ziemią. Nie tylko choroby, szkodniki czy chwasty przyczyniają się do obniżenia plonów. Czasem daleko szukamy, a rozwiązanie jest zupełnie gdzie indziej i bliższe niż nam się wydaje. Biorąc pod uwagę stan licznych polskich gleb to właśnie w tym miejscu rozpoczynają się bolączki wielu plantacji. Zacznijmy więc od gleby.