Nowe przepisy odnośnie do zachowania okrywy glebowej niepokoją plantatorów kukurydzy uprawianej na ziarno. Jak pogodzić regulacje prawne z praktyką rolniczą? Czy faktycznie może być to problematyczne?

Masa słomy kukurydzianej oraz korzeni czy osadek wynosi od kilkunastu do nawet 30 t/ha. Stosunek plonu głównego do ubocznego w przypadku kukurydzy na ziarno wynosi od 1:1,5 do 1:2. Tona resztek kukurydzianych zawiera średnio 10 kg azotu, 2,5 kg P2O5, 15 kg K2O, 4 kg CaO i 2 kg MgO. Jest to cenna dawka składników pokarmowych i materii organicznej, ale jednocześnie miejsce zimowania szkodników i wyzwanie dla maszyn uprawowych.

Niezbędne rozdrobnienie resztek pożniwnych

Ważne jest, aby możliwie szybko po zbiorze kukurydzy na ziarno rozdrobnić pozostałą na polu biomasę. Służy to nie tylko skuteczniejszej uprawie i lepszej mineralizacji, gdyż drobne kawałki biomasy łatwiej zmieszać z glebą, ale przede wszystkim ogranicza zagrożenia ze strony omacnicy prosowianki, której larwy zimują wewnątrz łodyg kukurydzy.

Za najskuteczniejsze rozwiązanie w tym zakresie uchodzi mulczer, choć popularność zyskują również wały nożowe, które mają mniejsze zapotrzebowanie mocy na jednostkę szerokości roboczej. Pewnym rozwiązaniem jest też brona talerzowa, wyposażona w specjalne talerze, ułatwiające rozdrabianie dużej ilości masy organicznej (...).