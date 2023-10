Trwają żniwa kukurydziane. W niektórych gospodarstwach nie została dotąd wykonana uprawa pożniwna, dlatego warto jeszcze na koniec sezonu przypomnieć sobie, jak zagospodarować resztki pożniwne kukurydzy. Na co warto zwrócić uwagę?

Masa słomy kukurydzianej oraz korzeni czy osadek wynosi od kilkunastu do nawet 30 t/ha. Stosunek plonu głównego do ubocznego w przypadku kukurydzy na ziarno wynosi od 1:1,5 do 1:2. Tona resztek kukurydzianych zawiera średnio 10 kg azotu, 2,5 kg P2O5, 15 kg K2O, 4 kg CaO i 2 kg MgO. Jest to cenna dawka składników pokarmowych i materii organicznej, ale jednocześnie miejsce zimowania szkodników i wyzwanie dla maszyn uprawowych.

Rozdrobnienie biomasy

Ważne jest, aby możliwie szybko po zbiorze rozdrobnić pozostałą na polu biomasę. Służy to nie tylko skuteczniejszej uprawie i lepszej mineralizacji, gdyż drobne kawałki biomasy łatwiej zmieszać z glebą, ale i ogranicza zagrożenia ze strony omacnicy prosowianki, której larwy zimują wewnątrz łodyg kukurydzy.

Za najskuteczniejsze rozwiązanie w tym zakresie uchodzi mulczer, choć popularność zyskują również wały nożowe, które mają mniejsze zapotrzebowanie mocy na jednostkę szerokości roboczej. Pewnym rozwiązaniem jest też brona talerzowa, najlepiej ze specjalnymi talerzami, ułatwiającymi rozdrabianie dużej ilości masy organicznej.

Zabiegi uprawowe

Jeśli nie stosujemy technologii takich jak strip-till czy no-till, rozdrobnione resztki pożniwne trzeba zmieszać z glebą. W tym miejscu dobrze sprawdza się ciężka brona talerzowa, ustawiona na jak największą głębokość. To ważne, żeby przy tak dużej ilości resztek pożniwnych zmieszać je z jak najgrubszą warstwą gleby, aby uniknąć powstania słomianej maty, ograniczającej podsiąkanie wody i rozwój korzeni rośliny następczej.

Decydując się na orkę, warto pamiętać, żeby była ona poprzedzona talerzowaniem i przede wszystkim, przeprowadzona jeszcze jesienią, aby wiosną nie przesuszać gleby. Głębokość orki powinna być nie tylko duża, ale i zmienna w kolejnych latach, aby przeciwdziałać powstawaniu podeszwy płużnej. Zaletą orki po zbiorze kukurydzy jest duża skuteczność w zwalczaniu omacnicy prosowianki i fuzariozy. Wadą natomiast może być nagromadzenie całości resztek pożniwnych na jednej głębokości w przypadku zaniechania talerzowania.

Rozkład resztek pożniwnych

Celem zapewnienia lepszego rozkładu resztek pożniwnych stosuje się często niewielką ilość azotu wspomagającego rozkład słomy. Szczególne znaczenie ten zabieg ma na słabszych glebach, jak również w przypadku siewu zbóż ozimych bezpośrednio po zbiorze kukurydzy. Bardzo dobrze sprawdza zastosowanie w tym celu nawozów naturalnych, a więc obornika, gnojówki czy gnojowicy. Dobrym rozwiązaniem jest też wapnowanie pola po kukurydzy, szczególnie jeśli gleba wymaga korekcji pH. Wapno wspomoże także rozkład resztek pożniwnych.