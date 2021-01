Zakupy środków do produkcji rolnej w internecie a bezpieczeństwo

Zakupy w internecie nie są niczym nowym. Jednak w ostatnim czasie rozwój tego segmentu nabrał szaleńczego tempa, a pandemia COVID-19 w 2020 r. przyspieszyła go o kolejnych kilka lat. Pewnie jeszcze niedawno wielu z nas zastanawiało się, czy w ogóle realny jest zakup np. telewizora w internecie.

Pierwszą myślą było: "owszem, ale za znacznie niższą cenę niż w sklepie stacjonarnym". Towarzyszyły nam obawy, czy sprzęt, który zamówimy, będzie odpowiadał specyfikacji, czy będzie działał i czy w ogóle zostanie wysłany. Kolejne wątpliwości rodziły się lawinowo: "Nawet jeśli go wyślą, to kurier na pewno go zniszczy, a reklamacji nie będzie do kogo złożyć. W końcu internetowy sklep to tylko e-mail i miejsce na serwerze nie wiadomo gdzie". Czy większość osób nie myśli podobnie odnośnie zakupu środków do produkcji rolnej? Zakupy konsumpcyjne, takie jak AGD, RTV, meble czy tekstylia, robimy tylko od czasu do czasu, co powoduje, że nie liczymy czasu i kosztu dojazdu do sklepu oraz wyższej ceny niż w internecie. Liczy się potrzeba osobistego sprawdzenia jakości oraz często rozmowa ze sprzedawcą, którego traktujemy jak doradcę.

E-commerce, czyli sprzedaż przez internet, rośnie tak szybko, że obok sklepów tak samo szybko powstają instrumenty do zabezpieczania ryzyka, sprawdzania jakości oraz wsparcia dopasowania produktu do naszych potrzeb. Takim przykładem jest np. możliwość zeskanowania stopy w 3D i idealnego dopasowania butów kupowanych w sieci.

Dla wielu oczywiste stało się wykorzystywanie pośredników w płatnościach, takich jak PayU czy PayPal (jest dużo więcej), którzy oprócz realizacji szybkiej płatności oferują ubezpieczenie transakcji na wypadek, gdyby dostawca nie wywiązał się w pełni z umowy. Trzeba przy tym dodać, że nie odbywa się to za darmo. Firmy te pobierają prowizję, która w wypadku produktów konsumpcyjnych płacona jest z marży sprzedającego. W przypadku towarów masowych klient musi doliczyć tę prowizję do ceny zakupu, ponieważ marża sprzedającego jest za mała, by pokryć ten koszt.

Korzyści płynące z zakupów w sieci nawozów, nasion czy środków ochrony roślin są bezsprzeczne. Pytanie zatem, jak robić to bezpiecznie, tzn. zaoszczędzić na czasie i cenie, ale otrzymać pełnowartościowy produkt.

Przede wszystkim należy poświęcić chwilę na sprawdzenie sprzedającego. W sieci dostępne są np. dane z Krajowego Rejestru Sądowego dla każdego podmiotu. Co w nich można znaleźć? Datę założenia firmy, kapitał zakładowy, informację o tym, jak często zmieniali się udziałowcy lub profil działalności. Należy wybierać sprzedawców stabilnych, o wysokim kapitale zakładowym oraz długim doświadczeniu w branży. Możemy też znaleźć w KRS sprawozdania finansowe firm. Duże obroty w ciągu ostatnich kilku lat dają większą pewność niż np. nowo otwarta działalność gospodarcza osoby, którą znacie osobiście.

Warto dokonać mniejszego zamówienia (o mniejszej wartości) z wykorzystaniem ubezpieczenia wspomnianego wyżej (PayU czy PayPal), żeby przetestować dostawcę. Warto jest za 2 lub 3 małe dostawy zapłacić więcej i zweryfikować firmę. Potem można realizować nieco większe zamówienia taniej.

Życzymy skutecznego cięcia kosztów i więcej wolnego czasu, który można przeznaczyć na zasłużony odpoczynek lub szukanie nowych wyzwań w biznesie.