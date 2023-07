Zaprawianie materiału siewnego jest pierwszym i zarazem podstawowym zabiegiem ochrony roślin. Sprawcy chorób grzybowych mogą znajdować się zarówno na ziarnie jak i w ziarnie oraz w glebie. Dlatego bardzo ważnymi elementami związanymi z zaprawianiem materiału siewnego są: odpowiednia dobra zaprawa, czystość przygotowanego do zaprawienia ziarna, a także sprzęt którym będziemy wykonywali zaprawianie.

Zaprawa powinna charakteryzować się wysoką skutecznością zabezpieczenia młodych wschodzących roślin przed chorobami grzybowymi, ziarno zaś powinno być odpowiednio oczyszczone z pośladu i pyłów, które to elementy absorbują część i tak niewielkiej ilości cieczy użytkowej przygotowanej do zaprawiania. Trzeci element to oczywiście zaprawiarka, od której między innymi zależy precyzja zaprawiania materiału siewnego.

Najnowsza zaprawa firmy Innvigo to Gamelan 100 FS. Jest to zaprawa, której substancją czynną jest protiokonazol. Substancja ta znana jest jako wysoce skuteczna i stosowana w formie zabiegów opryskiwania w całym kraju. Posiada szeroki zakres zwalczanych chorób grzybowych. Natomiast użyta solo w formie zaprawy do zbóż, pojawia się na polskim rynku pierwszy raz. Zaprawa działa zarówno powierzchniowo jak i układowo, dzięki czemu jej skuteczność zwalczania chorób jest wysoka. Ponieważ protiokonazol użyty w tej zaprawie posiada działanie zapobiegawcze, interwencyjne ale także wyniszczające, dlatego Gamelan 100 FS doskonale radzi sobie na wszystkich poziomach zwalczania chorób grzybowych na plantacji młodych wschodzących roślin. Posiada rejestrację do zaprawiania ziarna zbóż ozimych: pszenicy, pszenżyta i żyta. Gamelan 100 FS zwalcza takie choroby jak: w pszenicy fuzaryjną zgorzel siewek, śnieć cuchnącą pszenicy, głownie pylącą pszenicy i pleśń śniegowa zbóż i traw, natomiast w pszenżycie i życie: fuzaryjną zgorzel siewek i pleśń śniegową zbóż i traw oraz głownie źdźbłową w życie.

W ofercie firmy INNVIGO znajdują się ponadto jeszcze 3 zaprawy nasienne: dwuskładnikowa zaprawa Flutrix 050 FS i dwie zaprawy jednoskładnikowe Madron 50 FS i Triter 050 FS

Zaprawa Flutrix 050 FS zawiera dwie substancje czynne: fludioksonil o działaniu powierzchniowym i tritikonazol o działaniu układowym. Zaprawa ta ma zastosowanie w zaprawianiu wszystkich podstawowych gatunkach zbóż ozimych: pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu oraz jarych: pszenicy, jęczmieniu i owsie.

Zaprawą jednoskładnikową zawierającą powierzchniowo działający fludioksonil jest Madron 50 FS. Zaprawa ta służy do zaprawiania zbóż ozimych: pszenicy, pszenżyta i żyta. Ponadto zaprawa posiada szeroką rejestrację w zwalczaniu chorób grzybowych w wielu uprawach małoobszarowych wśród których znajdują się m.in. grochy, łubiny, bobik, soja, fasola, słonecznik, żyto jare i wiele innych.

Następną zaprawą jednoskładnikową jest Triter 050 FS zawierający działającą układowo substancję czynną tritikonazol. Zaprawa ta zwalcza choroby grzybowe w zbożach ozimych: pszenicy, pszenżycie i życie oraz w zbożach jarych: pszenicy i jęczmieniu.

Wszystkie zaprawy nasienne Innvigo charakteryzuje doskonała skuteczność zapobiegania chorobom grzybowym mogącym zagrażać młodym wschodzącym roślinom oraz dobre i równomierne pokrycie zaprawianych nasion.