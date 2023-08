W związku z trwającymi siewami rzepaku, z pewnością wielu rolników zadaje sobie pytanie, czy w kontekście ekoschematu związanego z biologiczną ochroną upraw, warto postawić na materiał siewny z zaprawą biologiczną. W tej sprawie pisma do Ministra Rolnictwa wystosowali już jakiś czas temu działacze Izb Rolniczych. Jakie jest stanowisko Ministerstwa? Czy zaprawa biologiczna spełnia założenia ekoschematu?

Ekoschematy są zupełnie nowym rozwiązaniem, stąd też trudno się dziwić, że nieustannie wzbudzają emocje. Odejście od dotychczasowej formy przyznawania płatności bezpośrednich wprawiło w zakłopotanie wielu rolników, a „w praniu” pojawiają się kolejne niejasne kwestie.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Już 27 lipca br. Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek w liście do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę na niejasności w ekoschemacie „Biologiczna ochrona upraw”. Zapytał o kwestie takie jak:

Czy nasiona zaprawione biologiczną zaprawą i sprzedawane przez podmiot do tego uprawniony będą traktowane jak materiał kwalifikowany i będą zaliczały się do płatności w ramach ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw”?

Czy rolnik zaprawiając we własnym gospodarstwie swoje zboże zakupioną zaprawą biologiczną będzie spełniał wymogi i kwalifikował się do płatności w ramach ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw”?

Stosując zaprawę biologiczną jesienią 2023 roku, w którym roku powinien wnioskować o ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw”?

Zaprawa biologiczna kwalifikuje się do ekoschematu

Odpowiedź na powyższe zapytania wystosował ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Krzysztof Ciecióra. Powołując się na art. 34 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej wyjaśnił, że rolnik, wysiewając materiał siewny zaprawiony biologiczną zaprawą, bądź zaprawiając w gospodarstwie swoje zboże zakupioną zaprawą biologiczną i wysiewając taki materiał siewny, czyli wykonując zabieg ochrony uprawy oraz posiadając fakturę zakupu, na której widnieje nazwa tej zaprawy, może wnioskować o płatność w ramach ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw”.

W kwestii terminu, w którym należy złożyć wniosek, minister Ciecióra na podstawie z § 14 ust. 2 rozporządzenia ws. Ekoschematów podaje, że wnioskowanie o płatność do ekoschematu z uwagi na zastosowanie zapraw nasiennych jesienią do uprawy, która będzie stanowiła plon główny w 2024 r. z zastrzeżeniem spełnienia wymienionych warunków jest możliwe w 2023 r. albo w 2024 r. Niemniej jednak płatność z tego samego tytułu nie może zostać przyznana dwukrotnie. Jednocześnie, na tę samą powierzchnię w danym roku, rolnik nie może wnioskować o płatności do biologicznej ochrony upraw z racji wykonania na tej powierzchni innych zabiegów biologicznej ochrony.

Departament Płatności Bezpośrednich

Udzielając obszernych wyjaśnień, stanowisko zajęła również Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrenich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaznaczyła, że w przypadku rzepaku ozimego wykluczone jest samodzielne zaprawianie materiału siewnego przez rolników. Wprawdzie nie zabraniają tego przepisy, ale jedyny dostępny na rynku preparat sprzedawany jest wyłącznie w dużych opakowaniach, przewidzianych na 12,5 tony nasion, a więc przewidziany jest typowo dla producentów kwalifikowanego materiału siewnego.

Odnosząc się również do kwestii innych niż zaprawianie zabiegów przewidzianych w ekoschemacie „Biologiczna ochrona upraw”, dyrektor Czapla wyjaśniła, że podstawą przyznania płatności jest złożenie kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa imiennego dokumentu potwierdzającego zakup środka, ze wskazaniem nazwy i ilości, również w formie wpisu na fakturze przy zakupie materiału siewnego.

Zaznaczyła jednocześnie, że jedynie w przypadku, gdy eliminacja danego agrofaga za pomocą środka biologicznej ochrony okaże się nieskuteczna, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o Planie Strategicznym dla WPR, dopuszcza się przeprowadzenie zabiegu chemicznym środkiem ochrony roślin.