Zasolenie gleby to globalny problem

U naszych zachodnich sąsiadów problem zasolenie gleby obecny jest w mediach już od kilku lat, natomiast w Polsce szerszy rozgłos zyskał przy okazji zeszłorocznego Światowego Dnia Gleby. Na ile poważne jest to zagrożenie i na czym właściwie polega?

W skali całego świata problem zasolenia dotyczy 9% gruntów uprawnych, zwłaszcza w Rosji, Kazachstanie i Australii. W Polsce jest to obecnie około 5500 hektarów, głównie na Śląsku i w okolicach Inowrocławia. Zasolenie gleby polega na nadmiernej akumulacji jonów sodu, potasu, magnezu, chloru, azotu czy glinu. Rzecz jasna, taka sytuacja nie stwarza dogodnych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin.

Przyczyny zasolenia gleb

Globalnie za dominujący czynnik zasolenia gleb uznaje się wykorzystywanie do nawadniania upraw wód morskich o dużej zawartości soli. Problem znany jest od dawna w krajach nadmorskich, gdzie był zjawiskiem naturalnym, natomiast obecnie coraz bardziej przeważają czynniki antropogeniczne. W Polsce zasolenie powodowane wodą morską ma z pewnością marginalne znaczenie. Problem jest raczej spowodowany stosowaniem nadmiernych dawek nawozów mineralnych w formie soli, a także zanieczyszczenia przemysłowe. Lokalne zasolenia gleb występują także w pasach wzdłuż dróg, gdzie na pola spływa sól drogowa.

Skutki dla roślin

Zasolona gleba prowadzi przede wszystkim do zaburzenia pobierania wody i składników pokarmowych, co przekłada się na zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, a przez to prowadzi do ograniczenia plonu. Powstała w ten sposób susza fizjologiczna przejawia się brunatnieniem i zamieraniem liści oraz kruchością łodyg. W skrajnych przypadkach duże stężenie soli może doprowadzić do śmierci roślin, ale tu dużo zależy od tolerancji poszczególnych gatunków i odmian. Zasolenie prowadzi także do zniszczenia koloidów glebowych, a także wymycia magnezu i wapnia, co oznacza zwiększone zagrożenie erozją i skutki widoczne są w kolejnych sezonach.

Zróżnicowana wrażliwość na zasolenie

Wrażliwość roślin na zasolenie gleby zależna jest od gatunku i odmiany. Zawsze jednak najbardziej narażone na uszkodzenie są młode siewki, które nie wykształciły jeszcze mechanizmów obronnych. Spośród roślin rolniczych za najbardziej odporne na zasolenie uznaje się buraki cukrowe i pastewne, jęczmień czy koniczynę, a także warzywa i rośliny sadownicze. Popularne zboża, kukurydza czy ziemniaki są gatunkami umiarkowanie wrażliwymi i w ich przypadku objawy pojawią się dopiero przy większych stężeniach soli.

Możliwe rozwiązania

Problem zasolenia gleby nie jest łatwy do rozwiązania. Zdecydowanie lepiej mu zapobiegać niż próbować odwrócić zmiany, które już zaszły. Większości gleb zasolonych nie udało się w pełni zrekultywować i najczęściej są one przeznaczane pod ekstensywne pastwiska. W polskich realiach zasadnicza odpowiedzialność za zasolenie gleb leży po stronie przemysłu i to tam należy upatrywać rozwiązania w postaci udoskonalonych metod odsalania ścieków. Jako rolnicy możemy ograniczyć ryzyko zasolenia swoich gleb racjonalnie stosując nawozy mineralne, co w obecnym sezonie jest wyjątkowo powszechną praktyką. Ponadto warto stosować nawozy organiczne, a także wapniowo-magnezowe, które nie tylko dostarczają składniki pokarmowe, ale też korzystanie oddziałują na strukturę gleby.