Czy zastoiska wodne są groźne? Czy raczej jest to tylko przejściowy problem przedwiośnia?

Zastoiska wodne pojawiają się na polach z problemami melioracyjnymi, ale też w dolinach i na silnie zbitej ziemi.

Głęboszowanie jest jedną z metod eliminujących ryzyko pojawienia się zastoisk.

Po deszczach woda na polach

Na przedwiośniu na wielu plantacjach mamy do czynienia z zastoiskami wodnymi. W tym sezonie nie będą one raczej efektem topniejącej okrywy śnieżnej. Przez Polskę w ciągu ostatnich dni przechodziły spore opady deszczu i to one powodują pojawienie się „oczek wodnych” na polach. Oprócz problemów z wjazdem na plantacje np. z nawozami takie miejsca mogą też stwarzać inne problemy.

Groźne dla gleby i roślin

Jeśli zastoisko wodne na polu pozostaje przez dłuższy czas to bardzo częstym zjawiskiem może być chociażby częściowe bądź całkowite obumieranie roślin. Jeśli rośliny pozostają pod wodą dłużej, to raczej pewne jest, że ich cykl życiowy zostanie zakończony jeszcze przed wiosną. Nie będą one w stanie powrócić do „normalnej” wegetacji – niezależnie od tego czy mamy do czynienia ze zbożami czy rzepakiem. Za to w miejscach często podtapianych łatwiej radzą sobie trudne chwasty jednoliścienne, jak chociażby perz właściwy. Wygrywa on bowiem konkurencję o światło i pokarm na początku wiosny bez większego problemu – zarówno ze względu na dużo wolnego miejsca po obumarłych roślinach, jak również dzięki przewadze nad tymi roślinami uprawnymi, które przetrwały, ale są znacznie osłabione.

Co więcej – w miejscu zastoisk ziemia ulega silnemu zaskorupieniu. Struktura gleby ulega przez to znacznej degradacji. Pogorszeniu ulega z jednej strony wiosenne pobranie wody, ale też same właściwości fizyczne i chemiczne takiego fragmentu pola.

Dodajmy, że jeśli rośliny przetrwają długi okres „potopienia” to ich znaczne osłabienie będzie wynikało m.in. z dość dużego pogorszenia zdrowotności. Otóż będą z całą pewnością znacznie bardziej podatne na działanie patogenów chorobotwórczych. Szczególnie groźne przy takim układzie warunków glebowych będą choroby podstawy źdźbła – w zabiegu T1 będzie trzeba na nie zwrócić szczególną uwagę. W rzepaku przydać się może zabieg czyszczący przed właściwą aplikacją fungicydowo - regulacyjną.

Możemy w pewnym zakresie kontrolować sytuację

Co jednak możemy zrobić, by sytuacja ta nie powtarzała się? Wszystko zależy od sytuacji. Jeśli problemem jest system drenarski to nie mamy wyjścia – trzeba przejrzeć układ arterii drenarskiej, aby znaleźć miejsce w którym system jest przerwany lub zapchany. Problemem może być także niedrożny rów melioracyjny.

Jeśli woda pojawia się w dolinkach to na ukształtowanie terenu nic nie poradzimy. Ale zdarzają się sytuacje, gdy na uwrociach zastoiska wodne pojawiają się wskutek jednostronnego doorywania „poprzeczniaków” w jednym kierunku. Powstaje wówczas spore nachylenie i brak spadów dla wody. Swoją drogą „poprzeczniaki” są znacznie bardziej narażone na pojawienie się zastoisk ze względu na wyższy stopień zbicia gleby i niższą przepuszczalność.

W takich sytuacjach bardzo dobrze sprawdza się głębosz. Rzecz jasna nie co roku (choć można i tak), ale przynajmniej raz na 4 lata. "Ruszenie" ziemi na głębokość większą niż standardowa orka znacznie poprawia zarówno przepuszczalność wierzchniej warstwy gleby, jak i podsiąkanie wody.