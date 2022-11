W całej Polsce trwają obecnie żniwa kukurydziane. Zebrana została również kukurydza, której wegetację śledziliśmy przez cały sezon na plantacji w okolicach Grudziądza. Jaki plon udało się osiągnąć? Jaka była wilgotność ziarna podczas zbioru?

Na wstępie należy zaznaczyć, że warunki pogodowe w kończącym się sezonie były w okolicach Grudziądza w woj. kujawsko – pomorskim wyjątkowo sprzyjające, względem wielu regionów Polski dotkniętych suszą. Kukurydza rozwijała się przez cały sezon bardzo dobrze, jednak na ostateczny plon miały wpływ również wichury i ulewy pod koniec wegetacji, a także trudne stanowisko.

Przebieg pogody i charakterystyka stanowiska

Kukurydza odmiany SY Talisman zasiana została na ciężkiej glebie gliniastej klasy bonitacyjnej IIIa. Jest to najwyższa klasa gleby występująca w okolicy, natomiast to stanowisko jest trudne i wyjałowione. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat na polu uprawiane były głównie zboża, najczęściej pszenica, rzadziej jęczmień, przerywane raz na kilka lat rzepakiem. Słoma zbóż co roku była zbierana na ściółkę dla zwierząt, ale obornik od lat trafiał na słabsze stanowiska.

Już w ciągu tygodnia od siewu suma opadów przekroczyła 90 mm. Pozwoliło to na dobry start kukurydzy, ale i niestety nasilenie wzrostu chwastów, których zwalczanie było utrudnione właśnie przez opady. Po miesiącu od siewu suma opadów wyniosła aż 230 mm, jednak w praktyce jest to w dużej części suma zaledwie czterech ulewnych deszczy, z których ostatni połączony był z gradobiciem, uszkadzającym liście kukurydzy. W połowie lipca doczekaliśmy się natomiast namiastki równomiernych opadów, kiedy to podczas utrzymującej się przez kilka dni mżawki spadło 18 mm deszczu, wsiąkającego na bieżąco w glebę. Opady powyżej średniej wieloletniej utrzymywały się przez niemal cały sezon. Początek listopada okazał się nieco mniej deszczowy, jednak zapowiedzi kolejnych ulew przyczyniły się do podjęcia decyzji o stosunkowo wczesnym jak na naszą okolicę zbiorze, aby uniknąć ryzyka ugrzęźnięcia kombajnu w błocie.

Zbiór kukurydzy i wnioski

Nawet najlepszy sprzęt musi się czasem zepsuć, czego doświadczyliśmy podczas wjazdu na pole, dzięki uszkodzonemu łącznikowi półosi w zaledwie kilkuletnim kombajnie. Na szczęście awarię stosunkowo szybko udało się usunąć i można było przystąpić do zbioru kukurydzy, który przebiegał już bez najmniejszych komplikacji. Ziarno było wysypywane na ciężarówkę, którą na bieżąco było wywożone do skupu. Wilgotność ziarna została określona w skupie na około 27 proc., a cena wynosiła 890 zł/t. Plon suchego ziarna kukurydzy wyniósł około 7,4 t/ha.

Na koniec warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie 10 t/ha albo więcej? Po pierwsze, wspomniane na początku trudne stanowisko – ciężka gleba, niewielka zasobność w składniki pokarmowe, mała zawartość próchnicy. Kolejnym ważnym, wspomnianym już czynnikiem były obfite opady – początkowo utrudniły ochronę kukurydzy, wrażliwej na konkurencję ze strony chwastów, a następnie uniemożliwiły przeprowadzenie nawożenia dolistnego, gdyż wszechobecne błoto nie pozwoliło na wjazd z opryskiwaczem. Z tego też względu kukurydza miała dostarczone zbyt mało fosforu, którego mała dawka zastosowana w podsiewaczu miała być uzupełniona dolistnie. Niedobór fosforu jest jednym z głównych czynników ograniczających plon kukurydzy. We wrześniu wystąpiły również wspomniane ulewy i wichury, w wyniku których część roślin została połamana do tego stopnia, że nie udało się zebrać ich ziarna.