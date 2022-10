Bartosz Darosz gospodaruje na 290 hektarach w powiecie świdwińskim. Na glebach klas bonitacyjnych IVa – V uprawia ziemniaki, rzepak, pszenicę, jęczmień browarny i żyto. W swoim gospodarstwie na całym areale prowadzi uprawę bezorkową. Od kilku sezonów stosuje alternatywne źródła składników pokarmowych, ograniczając tym samym zużycie drogich nawozów mineralnych.

Na 90 hektarach plantacji ziemniaków Bartosz Darosz sadzi od lat tylko jedną odmianę – Kuras. Podkreśla, że w tym kierunku produkcji jest to w jego warunkach odmiana idealna i mimo wielu prób przeprowadzonych w ubiegłych latach, lepszej nie znalazł. Kuras charakteryzuje się wysokim plonem bulw, wysoką zawartością skrobi, a przy tym niewielkimi wymaganiami i tolerancją na obniżone dawki nawożenia.

– Kuras to jest specyficzna odmiana, bardzo plenna. W ubiegłych latach zdarzały się plantacje plonujące na poziomie powyżej 50 t/ha. W tym roku jak na razie na najlepszych kawałkach jest 42 t/ha. Kuras jest zasadniczo odporny na suszę, ale wiadomo, jeśli przyjdzie w nieodpowiednim momencie to odbije się na plonie. Dzieje się też tak, że plon przyrasta, ale kosztem zawartości skrobi – mówi Bartosz Darosz.

– Początek wegetacji ziemniaków był naprawdę fajny. Na kwitnienie była woda, to jest bardzo ważny czynnik. W czasie kwitnienia i wiązania bulw zapotrzebowanie na wodę jest bardzo duże. W tym roku mamy podczas zbioru dosyć suche warunki, dzięki czemu praca przebiega sprawnie. Wcześniej zaczęliśmy, wiec i wcześniej skończymy. Siewy ozimin po ziemniakach będą w jakimś sensownym terminie, to też jest na plus – wyjaśnia rolnik.