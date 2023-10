Żniwa kukurydziane w zasadzie w całej Polsce trwają w najlepsze. Ceny są dość stabilne, ale raczej ze wskazaniem na delikatny pik w dół.

Firmy skupowe są ostrożne jeśli chodzi o odbiór ziarna i wyceny

Ceny kukurydzy mokrej na południowym zachodzie są stabilne, ale raczej z niewielką tendencją spadkową

Stabilnie ale bez podwyżek cen

Ceny kukurydzy mokrej w Polsce południowo - zachodniej oscylują w przedziale 420 - 470 zł/t. W stosunku do początku żniw kukurydzianych w regionie wyceny są niższe o około 20 - 30 zł/t. Dodatek do ceny za wilgotność niższą niż 30% to 5-6 zł/ za każdy procent, a w drugą stronę firmy skupowe odejmują 10-15 zł/t za wilgotność powyżej 30%. Ceny są dość stabilne, aczkolwiek zauważmy, że tendencja jest raczej zniżkowa.

Kukurydza z reguły koszona jest już przy wilgotności poniżej 30%, choć pojawiają się także plantacje, gdzie ziarno wciąż ma nawet około 35%. Z pewnością stosunkowo niska wilgotność - jak na przełom września / października - jest dobrą wiadomością dla firm skupowych, bo i koszty suszenia będą nieco niższe.

Skupy są ostrożne

Niestety pojawiają się pierwsze problemy z odbiorem kukurydzy. Część punktów nie odbiera już surowca tłumacząc to mocami przerobowymi suszarni. Oczywiście te o niższej wydajności nie są w stanie "przerobić" dużego tonażu w krótkim czasie. Przedstawiciele niektórych firm mówią, że trzeba grać nieco na czas - z jednej strony nie chcą przyjmować zbyt dużo surowca, bo obawiają się rozpoczęcia procesów gnicia ziarna na placu nim ten trafi do suszarni, z drugiej zaś chwilowo wstrzymany skup pozwala na złapanie oddechu i przeczekanie ewentualnych dużych zmian cenowych. Zauważyć można dość ostrożne podejście do odbioru kukurydzy w wielu firmach. W zasadzie nie można się dziwić, bo i niektóre skupy i sami rolnicy w ubiegłym sezonie stracili na suszeniu kukurydzy sporo pieniędzy. Przypomnijmy, że w październiku kukurydza mokra w regionie (nawet przy wilgotności 40%) kosztowała około 900 zł/t, podczas gdy już kilka miesięcy później kukurydza sucha wyceniana była na około 800 zł/t.

Plony w regionie dość dobre, ale bez rekordów

Plony w regionie nie są najgorsze, choć wiele zależy od konkretnej plantacji. Wszak i rozkład opadów był w tym roku dość losowy, niemniej ubytki wody w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyzny nie była tak duże jak w chociażby centrum czy na północy kraju. Na zadbanych stanowiskach uzyskiwane są niezłe wyniki - powyżej 10 - 11 t/ha. Wielu rolników wspomina jednak, że kukurydza "sypała" w przedziale 7-8 t/ha. Na najsłabszych ziemiach pojawiają się rezultaty poniżej 5 t/ha, ale na południowym zachodzie kraju są to raczej nieliczne rezultaty. Fakt faktem - najsłabsze stanowiska były też koszone wcześniej.

Rolnicy obawiają się czy czekać jeszcze ze zbiorami. Przede wszystkim obawy te wiążą się z niepewną sytuacją na rynku. Czy będzie gdzie sprzedać towar w kolejnych tygodniach? Czy ceny nie spadną w regionie poniżej 400 zł/t? Jest to ryzyko - być może jednak skup interwencyjny będzie nieco stabilizował rynek, zarówno od strony cenowej, jak i czysto logistycznej.