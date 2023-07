Zbiory rzepaku na Dolnym Śląsku i w południowej Wielkopolsce dobiegają końca. Plony w regionie są w wielu przypadkach lepsze niż się spodziewano, choć nie brakuje plantacji gdzie wyniki są zdecydowanie poniżej oczekiwań.

W tym sezonie różnice w wynikach plonowania są wyjątkowo duże, a przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Oprócz wody plon uzależniony jest w znacznej mierze od technologii prowadzenia łanu

Rzepak jest wyjątkowo suchy. Wielu rolników podkreśla, że tak suchego rzepaku jeszcze nie kosili

Prawie 5 ton na dobrych ziemiach, jeśli tylko nie brakło wody

Nie da się uciec od tematu zaopatrzenia w wodę. To właśnie ta kwestia na zdecydowanej większości plantacji determinuje w tym sezonie plony (choć nie tylko warunki wilgotnościowe wpływały na plon, ale o tym za chwilę). Na lepszych stanowiskach przy dobrym zaopatrzeniu w wodę nie będzie odkrywczym stwierdzenie, że możliwości plonowania były wysokie. Jednakże nie w każdym przypadku potencjał plonotwórczy udało się zrealizować. Najwyższe plony oscylują w regionie w granicach 4,5 - 5t/ha, ale tylko na bardzo dobrych stanowiskach i jednocześnie przy intensywnej ochronie. Jednakże opady były mimo wszystko punktowe. Są miejsca w regionie, gdzie w maju i czerwcu ilość opadów przekraczała 150 l/m2, by kilkanaście kilometrów dalej opady były nawet czterokrotnie niższe. Widać to po plonach. Na słabszych ziemiach wyniki są niższe. Ale różnicę robi też ochrona - słabsze stanowiska ze słabą ochroną nie przekraczają 2,5 t/ha.

Najwyższe plony: woda + dobra ochrona

Wydaje się, że w tym sezonie bardziej jeszcze niż w poprzednich widać różnice w plonowaniu wynikającą z przyjęcia różnych wariantów ochrony. Wszak nawet w obrębie jednej miejscowości, na zbliżonych do siebie stanowiskach, wyniki plonowania były zgoła odmienne. Oczywiście, w grę wchodzą również kwestie odmianowe i zasobność w składniki pokarmowe. Niemniej plantacje o optymalnym zaopatrzeniu w wodę i jednocześnie solidnej ochronie mogły osiągać wysokie wyniki w tym sezonie. Pomimo tego, że w regionie sytuacja wodna nie była w maju i czerwcu w ogólnym rozrachunku tak tragiczna jak np. na północy kraju i w centrum (do idealnego rozkładu opadów brakowało jednak dużo, a i same deszcze były często punktowe), to część gospodarstw zrezygnowała z aplikacji silniejszych rozwiązań w ochronie okołokwitnieniowej i decydowała się na podanie technologii bardzo ekonomicznych (opartych najczęściej o jedną substancję aktywną lub znacznie zaniżone dawki dwóch substancji). Takie rozwiązania nie miały de facto większego sensu i były w zasadzie tylko półśrodkami, a na chronionych w ten sposób plantacjach zauważyć można silne porażenie m.in. zgnilizną twardzikową. Tak więc pomimo dobrego zaopatrzenia w wodę wiele plantacji "sypie" znacznie niżej - plantacje o wysokim stopniu porażenia chorobami osiągają plony w okolicy 3 t/ha. Podkreślmy raz jeszcze, że nawet pomimo odpowiedniej ilości wody i dobrej ziemi nieodpowiednia ochrona znacznie obniżała plon.

Oczywiście wpływ na obniżenie plonowania mają także inne zabiegi, nie tylko zabieg na płatka. Z racji trudnych warunków pogodowych wczesną wiosną część zabiegów regulacyjno - fungicydowych oraz insektycydowych wykonywana była ze znacznym opóźnieniem, przez co choroby postępowały w dość szybkim tempie, a skuteczność aplikacji na silnie porażonych roślinach była już dużo niższa.

Bardzo niska wilgotność rzepaku

Sporym zaskoczeniem była wilgotność koszonego rzepaku. Wielu rolników mówi, że jeszcze nigdy nie miało tak suchego towaru. Rzepaki bez dosuszania osiągały wilgotność na poziomie nawet w granicach 5%, a w zasadzie bardzo rzadko ziarno przekraczało standardową wartość bazową 9%. Tak suchych rzepaków w regionie nie było od dawna.

Skupy nie są zainteresowane zakupem zanieczyszczonego surowca. A taki niestety również się trafia, zwłaszcza na plantacjach, gdzie ochrona herbicydowa nie była "dopilnowana". Jak informują przedstawiciele firm skupowych na punktach pojawiały się nawet dostawy o zanieczyszczeniach ponad 10%. Taki surowiec często jest odsyłany z wagi. Inna sprawa, że gdyby został przyjęty to wysokość potrąceń przy takim poziomie zanieczyszczeń byłaby bardzo wysoka.

Najniższe ceny na początku zbiorów

Jeśli chodzi o cenę to tutaj panuje istna karuzela. Cenniki w punktach skupowych zmieniają się w istocie co godzinę. Najbardziej poszkodowane są gospodarstwa, które zbiory rozpoczęły najwcześniej, przed ponad tygodniem. Cena rzepaku startowała wówczas od 1700 zł/t, by w środę / czwartek osiągnąć nawet 2150 zł/t (choć ta wyższa wartość w większości punktów skupowych utrzymywała się tylko przez chwilę). Średnia cena w kilku firmach w okolicy Wrocławia w ciągu tego tygodnia oscylowała w granicach 1900 - 1980 zł/t.

Na polach oczywiście wciąż są jeszcze rzepaki - ubywa ich jednak z dnia na dzień, a tylko nieliczne gospodarstwa czekają ze zbiorem na późniejsze terminy (np. po zbiorze wszystkich zbóż). Coraz częściej obserwujemy jednak kombajny w pszenicy - na ten moment koszone są słabsze stanowiska i jednocześnie wcześniejsze odmiany.