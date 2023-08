Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe (UGA) zaktualizowało szacunki potencjalnych zbiorów zbóż i roślin oleistych na Ukrainie w tym roku, zwiększając je o 7,8 mln ton do 76,8 mln ton.

Zaktualizowana przez UGA liczba przewyższa wynik z ubiegłego roku, kiedy zbiory osiągnęły 73,8 mln ton.

Większe zbiory, eksport mniejszy

Podwyższenie prognozy tegorocznych zbiorów jest spowodowane sprzyjającymi warunkami pogodowymi i wyższym plonem niż oczekiwano, choć powierzchnia zasiewów jest mniejsza niż w ubiegłym roku o 2,2 mln ha.

W tych warunkach eksport z Ukrainy w sezonie 2023/2024 może potencjalnie wynieść prawie 48 mln ton. W ubiegłym sezonie, jak podaje UGA, eksport osiągnął 58 mln ton.

UGA podkreśliło, że generalnie można oczekiwać eksportu zbóż i roślin oleistych w sezonie 2023/2024 na określonym poziomie, jeśli Ukraina będzie mogła eksportować przez swoje porty nad Morzem Czarnym. Warunkiem jest też poprawa i obniżenie kosztów logistyki tras alternatywnych, w tym szlaku nad Dunajem..

Ma być więcej pszenicy

Ocena produkcji pszenicy wzrosła z 17,9 do 20,2 mln ton. Potencjalny eksport zboża w sezonie 2023/2024 może wynieść około 15 mln ton, biorąc pod uwagę fakt, że na początku sezonu zapasy przeniesione wynosiły 4,3 mln ton.

Zwiększona została również prognoza produkcja jęczmienia – z 4,4 do 5,2 mln ton, a potencjalnego eksportu w obecnym sezonie można się spodziewać na poziomie 2,6 mln ton. Poprawiły się oczekiwania co do zbiorów kukurydzy w nowym sezonie z 24,2 do 26,9 mln ton, podczas gdy eksport może wynieść ok. 22 mln ton - twierdzą eksperci.