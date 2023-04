Warunki dla ochrony zbóż są w tym sezonie trudne, ale za to wody w glebie nie brakuje. Jak wygląda sytuacja w oziminach w południowo - zachodniej Polsce?

Zabiegi T-1 były spóźnione

Wczesna wiosna utrudniała wykonanie zabiegów T-1 oraz regulacji w odpowiednich terminach. Większość gospodarstw pierwsze zabiegi ochronne wykonywała dopiero po Świętach Wielkanocnych. W przypadku zbóż wysiewanych we wczesnych i optymalnych terminach - zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, gdzie wegetacja jest nieco bardziej intensywna - był to termin opóźniony. Takie zabiegi były wykonywane wówczas nawet w fazach powyżej BBCH 32 (drugie kolanko) Nie to jest jednak najbardziej istotne - ze względu na opóźnione zabiegi utrudniona była ochrona podstawy źdźbła. Na wcześnie wysiewanych oziminach w zasadzie możliwości ochronne jeśli chodzi o m.in. łamliwość podstawy źdźbła były bardzo ograniczone. Ryzyko wylegania na takich plantacja będzie wyższe. Nawet jeśli zabieg regulacyjny był wykonany w optymalnym terminie, to choroby podstawy źdźbła mogą przyczynić się do wylegania.

Pszenica wysiewana w III dekadzie września. Zabieg T-1 w fazie BBCH 31. Fot. Karol Bogacz

Kolejnym problemem - zarówno po zabiegach ochronnych wykonywanych wcześniej, jak i tych opóźnionych - jest duża skala występowania zjawisk fitotoksycznych. Końcówki liści są często pożółkłe, a same liście nieco zwinięte na końcach. Jest to efekt niskich temperatur w nocy, włącznie z przymrozkami, po wykonaniu zabiegu (zwłaszcza tam, gdzie jednocześnie implementowano do ochrony retardanty).

Najzdrowsze rośliny z wczesnych zabiegów

Na wszystkich zbożach z siewu wrześniowego i początku października niebawem pojawi się liść flagowy (w zależności od temperatur w najbliższym czasie w ciągu kilku - kilkunastu dni). Gospodarstwa, które chroniły oziminy w pierwszym kwietniowym oknie pogodowym (w okolicy fazy BBCH 30 - 31), będą mogły myśleć o zabiegu T-2. W tej chwili mijać będą 3 tygodnie od pierwszej aplikacji ochronnej na plantacjach chronionych w pierwszym oknie pogodowym Jednak te plantacje, które chronione były w ubiegłym tygodniu i po Wielkanocy, są już raczej ukierunkowane na ochronę dwuzabiegową, gdzie drugi zabieg powinien zostać wykonany w terminie T2/T3 albo też na sam kłos.

Sama zdrowotność roślin jest splotem licznych czynników - m.in. terminu siewu, odmiany, przyjętej technologii ochronnej, jak również samego terminu aplikacji fungicydów. Oprócz wspomnianej wcześniej łamliwości podstawy źdźbła, która może stanowić problem przed zbiorami ze względu na opóźnione zabiegi ochronne T-1, możemy mieć do czynienia z dużą presją mączniaka prawdziwego zbóż i traw - ma bardzo dobre warunki wilgotnościowe, a rozwija się przecież nawet z najmniejszych punktów wilgoci (nawet rosa wystarczy do rozwoju). Pojawiają się licznie septoriozy na liściach. Na ten moment nie odnotowuje się wysokiej presji ze strony DTR (brunatna plamistość liści). Najlepiej, jeśli chodzi o sam poziom zdrowotności łanu, wyglądają zboża chronione w terminach BBCH 30 - 31 (strzelanie w źdźbło - pierwsze kolanko).

Jeszcze możliwe korekty herbicydowe

W zdecydowanej większości ozimin mamy już ostatni gwizdek na ewentualne korekty herbicydowe. W tak zaawansowanych fazach mało jest już zarejestrowanych preparatów chwastobójczych. W przypadku korekty na chwasty jednoliścienne bezpieczny jest jeszcze w fazie liścia flagowego pinoksaden (m.in. Axial 50 EC). Na chwasty dwuliścienne można podawać jeszcze m.in. tribenuron metylu oraz fluroksypyr, choć z rejestracjami produktów opartych o te substancje bywa różnie (zazwyczaj są ograniczone do wcześniejszych faz BBCH).

Mszyca i skrzypionka w oziminach

Na oziminach pojawiły się mszyce. W przypadku ich obecności, przy jednocześnie przekroczonym progu szkodliwości, konieczne może być ich zwalczanie. Oczywiście można podać insektycydy wraz z zabiegiem T-2. Dodajmy, że naturalnym wrogiem mszycy są m.in. biedronki.

Oprócz mszyc zauważyć można już chrząszcze skrzypionki - larwy niebawem pojawią się na roślinach. Zwalczanie skrzypionki będzie można połączyć z eliminacją mszyc - przy jednoczesnym dużym nasileniu obu szkodników.

Biedronka jest naturalnym wrogiem mszycy. Fot. Karol Bogacz

Z czym możemy zmagać się w najbliższym czasie?

Z pewnością, jak wspominaliśmy wcześniej, problematyczna może być zdrowotność podstawy źdźbła. Zabiegi we wcześnie wysiewanych oziminach w regionie w okolicach faz BBCH 33-34 były spóźnione, a skuteczność wobec sprawców chorób podstawy źdźbła może być niższa. W takiej sytuacji ryzyko wylegania może być wyższe. Dodajmy, że największe straty przynosi wyleganie w fazie liścia flagowego.

Jeśli nadal utrzymywać się będą regularne opady deszczu, a przy tym wzrosną temperatury w maju, będziemy mieli do czynienia z wysoką presją ze strony patogenów chorobotwórczych. Wysoka wilgotność powietrza wraz z silnym uwilgotnieniem wręcz skokowo podnosi ryzyko infekcji. Najgroźniejsze w najbliższym czasie mogą być m.in. septroriozy, brunatna plamistość liści, ale niebawem także choroby fuzaryjne.