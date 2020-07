17,7 proc. – zużycie kwalifikowanego materiału siewnego w 2019 r.

Mimo rosnącego wolumenu sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, jego udział w zasiewach jest nadal niski. W ubiegłym roku stanowił w ogólnej ilości zużytych do siewu nasion zbóż 17,7 proc.

Tak wynika z najnowszego raportu „Rynek nasion 2019” opracowanego przez dr Tadeusza Oleksiaka z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

- Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału siewnego roślin rolniczych kategorii „elitarny” i „kwalifikowany” oceniona w laboratoriach urzędowych i akredytowanych, w 2019 r., w stosunku do 2018 r., zwiększyła się o 1,3%. Do sprzedaży zakwalifikowano o 0,4% więcej nasion zbóż. Najbardziej zwiększyła się produkcja nasion jęczmienia ozimego (o 55,9%), żyta ozimego i jarego (odpowiednio o 20,7% i 58,3%) oraz pszenżyta (ozimego o 14,4% i jarego 38,3%). Zmniejszyła się produkcja zbóż jarych; owsa, pszenicy, jęczmienia, odpowiednio o 43,4%, 25,2% i 10,8%. Podaż nasion kukurydzy zmniejszyła się o 22% - wynika z raportu.

Zwiększyła się produkcja nasion roślin pastewnych, głównie dzięki trawom, których zakwalifikowano o 18,3% więcej niż przed rokiem.

- Mniejsza była produkcja bobowatych; grubononasiennych o 8,8%, a drobnonasiennych o 4,3%. W strukturze bobowatych grubonasiennych większość stanowią nasiona łubinu wąskolistnego (39%), grochu (30%) i bobiku (19%). Dominujący udział w krajowej produkcji bobowatych drobnonasiennych utrzymuje koniczyna czerwona, której nasiona stanowią 93% - wynika z raportu „Rynek nasion 2019”.

Jak ocenia dr Oleksiak, zwiększyła się za to produkcja nasion roślin oleistych i włóknistych. Jest to efektem znacznego wzrostu produkcji nasion rzepaku ozimego (wzrost o 55%) ale i gorczycy białej (wzrost o 35%). Nasiona tego gatunku stanowią obecnie 64% nasion z grupy roślin oleistych. Mniejsza była natomiast produkcja nasion rzepaku jarego i soi (odpowiednio o 79% i 20%).

Co warte podkreślenia, według danych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w sezonie 2018/19 krajowa produkcja nasion roślin rolniczych była o 17,1% mniejsza niż przed rokiem. Produkcja zbóż zmniejszyła się o blisko 22,4%. Największe spadki odnotowano dla pszenicy ozimej 31,1% i jęczmienia ozimego 32,8%. Najmniej, poniżej 5%, zmniejszyła się produkcja nasion żyta i pszenżyta. Wzrost produkcji odnotowano jedynie dla gorczycy, lucerny i buraków pastewnych.

- Mniejsza, o 9,2 %, była także sprzedaż nasion. Sprzedaż zbóż zmniejszyła się o 13,9% a wzrost sprzedaży stwierdzono jedynie dla żyta, jęczmienia ozimego i kukurydzy, gdzie zwiększył się udział importu w zaopatrzeniu w nasiona. Stwierdzono spadki sprzedaży bobowatych grubonasiennych i traw. Wzrosła sprzedaż nasion lucerny i gorczycy – czytamy.

Co ciekawe około 89% wyprodukowanych i 88% wprowadzonych do obrotu nasion kwalifikowanych roślin rolniczych (bez sadzeniaków) stanowiły nasiona zbóż, z czego ponad 39% to nasiona pszenicy.

Co z cenami? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. ceny nasion zbóż wzrosły o 3,5%, najbardziej owies o 14% i jęczmień jary, o 11%.