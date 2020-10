3 nowe odmiany kukurydzy marki Dekalb

Na nadchodzący sezon 2021, Bayer przygotował nową ofertę odmianową kukurydzy marki Dekalb. W portfolio pojawi kilka nowości. Zostały one przedstawione na konferencji prasowej, która odbyła się w formie on-line 1 października br.

Od wielu już lat utrzymuje się wzrostowa dynamika uprawy kukurydzy . Szacuje się, że w w roku 2020 ta powierzchnia w Polsce wynosi 1 308 tys. ha.

Jakimi kryteriamy kierrują się rolnicy wybierając odmiany do siewu?

Zagadnienia te na konferencji omówiła Katarzyna Gallewicz, menager ds. kukurydzy. Według danych, jednym z najważniejszych powodów jest zdobyte doświadczenie. Jesli rolnik uprawiał już tą odmianę i jest zadowolony z wyników sięga po nią ponownie do siewu w kolejnym sezonie. Drugi powód jaki podają rolnicy to plenność (analiza nowych odmian) a trzeci to rekomendacja (np. od innych plantatorów). Co ciekawe jako czynnik, który nabiera dynamicznie na znaczeniu to tolerancja odmiany na suszę i coraz częściej rolnicy szukają odmian lepiej radzących sobie w obliczu deficytu wody.

Dla lepszej organizacji żniw

Nowe odmiany, które Bayer wprowadza do siewu na rok 2021r. będą reprezentowały 3 segmenty odmian w zależności od wczesności. Odmiany podczas konferencji omówili Katarzyna Gallewicz oraz Marcin Liszewski specjalista ds. Doświadczeń.

· W grupie odmian wczesnych dostępna jest odmiana DKC3079 (FAO 230). To najwcześniejsza odmiana kukurydzy o ziarnie typu dent. Można ją uprawiać na ziarno na obszarze całego kraju, również na glebach słabszych. Wyróżnia się bardzo wysokim plonem oraz niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym i tolerancją na chłody wiosenne. Posiada mocne i zdrowe łodygi, nie łamie się i nie wylega. Koszulki, okrywające kolby, są krótkie i łatwo się otwierają. Dzięki silnemu efektowi DRY-DOWN bardzo szybko oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania.

· W grupie odmian średniowczesnych pojawia się odmiana DKC3609 (FAO 250-260), również z przeznaczeniem uprawy na ziarno. W swojej grupie wczesności wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą tolerancją na chłody wiosenne. Wytwarza średniowysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami oraz ziarno typu dent o wysokiej masie tysiąca ziaren. Odmiana przeznaczona jest do uprawy na glebach średnich i dobrych. Oprócz wysokiej wydajności, atutem odmiany DKC3609 jest także wysoka tolerancja na wyleganie, również w przypadku opóźnionego terminu zbioru.

· W grupie odmian średnipóźnych nowością będzie DKC3888 (FAO 270). To odmiana o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania na ziarno. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym. Posiada średniowysokie rośliny o mocnych łodygach, dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym, bardzo dobrej zdrowotności oraz wysokiej tolerancji na wyleganie. Wytwarza kolby typu flex oraz ziarno typu dent. DKC3888 to odmiana, która dobrze toleruje stresowe warunki uprawowe, takie jak okresowe niedobory wody w glebie i wysokie temperatury (HD- Heat and Drought), dzięki czemu plonuje wysoko i wiernie.