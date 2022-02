36 nowych odmian kukurydzy w rejestrze

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wydał postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 36 odmian kukurydzy. To pokazuje jak bardzo rozwija się uprawa tego gatunku w Polsce.

W roku ubiegłym powierzchnia uprawy kukurydzy przekroczyła rekordowe 1,7 mln ha. Czy w tym roku będzie on wyższy? Bardzo możliwe. Gatunek ten cieszy się nie słabnącą popularnością.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 36 następujących odmian:

- Almondo - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Ashley - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,

- Dolmino - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- ES Jetway - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland,

- ES Midgard - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland,

- ES Midway - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland,

- ES Skytower - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.

- Farmalou - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Farmsaat Polska,

- Farmarquez - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Farmsaat Polska,

- Farmbeat - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Farmsaat Polska,

- Fieldplayer - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Lidea Poland,

- Garantio - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Interago - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Justy - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Farmsaat Polska,

- Kristallo - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska,

- KWS Camillo - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- KWS Esperanto - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 190; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- LG31240 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,

- LID1015C - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland,

- LID2210C - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland,

- LID3306C - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland,

- MHR Paribus - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka,

- Murphey - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,

- Profito - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Qualito - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska,

- P8754 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland,

- P8904 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland,

- P9610 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland,

- P9978 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 280; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland,

- RGT Aloexx - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska,

- Rozeen - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,

- Serrano - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska,

- SM Bard - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio wczesna, FAO 250-260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”,

- SM Doktor - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”,

- SM Giewont - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”,

- SM Chopin - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”.

W dniu 15 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2022-2025. W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2022-2025 wchodzą:

- dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB - Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,

- dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB – p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,

- dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr - Pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

- prof. dr hab. Tadeusz Michalski - Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu,

- mgr inż. Marek Oblicki - Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz,

- dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ – Pracownik naukowy Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej,

- prof. dr hab. Piotr Szulc - Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

- mgr inż. Tadeusz Szymańczak - Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie,

- dr inż. Roman Warzecha - Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,

- dr inż. Piotr Zarzycki - Główny specjalista ds. produkcji roślinnej w Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" sp. z o. o.,

Członkowie Komisji wybrali dr inż. Romana Warzechę na przewodniczącego oraz prof. Tadeusza Michalskiego na jego zastępcę.