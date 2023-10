Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział skup kukurydzy mokrej za ok. 500 zł za tonę przez spółkę Elewarr. Ta kwota szumnie odbiła się w mediach, tym bardziej podczas prowadzonej kampanii wyborczej. Jakie są realne stawki oferowane przez Elewarr? Teraz padają wyjaśnienia.

Elewarr należący do segmentu zbożowo młynarskiego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. rozpoczął w poniedziałek, jak mówił minister Telus, skup kukurydzy mokrej za ok. 500 zł/t. Rzeczywista cena rynkowa w skupach krajowych często wynosi w przedziale 350-450 zł/t. Wczoraj w Zamościu miała miejsce konferencja prasowa Krajowej Grupy Spożywczej. Korzystając z okazji zapytaliśmy Prezesa Zarządu spółki Marka Zagórskiego o ceny i realizację skupu w Elewarze.

Ceny kukurydzy mokrej w Elewarr

Jak pisała na portalu farmer.pl Małgorzata Tyszka, ceny podawane przez poszczególne oddziały spółki Elewarr różnią się i mieszczą się w przedziale 415-460 zł/t netto. Dodatkowo, za każdy procent niższej wilgotności nasion, czyli od 25 do 29,9 proc. rolnik dostaje dopłatę 10 zł do każdego procenta, ale też i potrącenia. O wyjaśnienie poprosiliśmy także Marka Zagórskiego. Jak wskazywał, cena za ziarno kukurydzy jest ceną dnia. Tłumaczył także słowa ministra.

-Pan minister mówił o pierwszych kontraktach, które były realizowane, które dawały efektywną cenę 500 zł biorąc pod uwagę to, że dopłacamy do niższej wilgotności. Cena jaką będziemy kształtować, będzie ceną dnia i tutaj mówienie o tym, że Elewarr płaci x złotych, jest o tyle nieprecyzyjne, gdyż Elewarr działa w całej Polsce. Mamy zupełnie inne ceny w różnych regionach i dotyczy to wszystkich produktów rolnych. Wiadomo, że na północy kraju te ceny są zawsze wyższe, bo są bliżej portów i nie ma kosztów transportu, natomiast inaczej to kształtuje się na południu, czy na wschodzie Polski. Ceny będą cenami dnia i tutaj nie ma mowy o żadnej odgórnej cenie – informował Zagórski.

Jak dodawał, spółka dokłada starań, by była to cena „dobra i konkurencyjna”. -Staramy się ograniczać nasze potencjalne zyski w taki sposób, bo widzimy co się dzieje. Ta presja na zniżkę cen kukurydzy jest rzeczywiście bardzo duża i na tyle ile jest to możliwe, staramy się tą cenę ukształtować, ale też w miarę odpowiedzialnie – mówił.

Umowa sprzedaży 50 na 50. Kto będzie wypłacał z tej umowy?

Nieoficjalnie oddziały skupowe Elewarr informowały, że planowane jest rozwiązanie w postaci umowy sprzedaży surowca pomiędzy spółką a rolnikiem nazywane „50 na 50”. Jak podawała Małgorzata Tyszka, „rolnik będzie mógł sprzedać kukurydzę po cenie dnia, i wówczas otrzyma 50 proc. należności, a drugie 50 proc. otrzyma po upływie trzech miesięcy. Gdyby po upływie tego czasu cena rynkowa kukurydzy spadła, wówczas rolnik otrzyma wartość z ceną, z dnia kiedy sprzedawał pierwszą partię, a gdyby wtedy wzrosła, wówczas za te pozostałe 50 proc. otrzymałby tę wyższą.”

Jak ma wyglądać ta umowa? Kto będzie ją wypłacał?

- Elewarr. Elewarr zawiera umowę z rolnikiem, która wygląda w ten sposób, że w momencie kiedy rolnik dostarcza nam zboże mamy cenę dnia i rolnik może zdecydować, że będzie chciał rozliczyć tą transakcję w ciągu 3 miesięcy. To rozliczenie będzie polegało na tym, że jeżeli cena wzrośnie, załóżmy, że stawka była po 400 zł i doszła do 500 zł - to ostatecznie rolnik dostanie cenę 500 zł. Natomiast w dniu dostawy dostaje 50% ceny dnia - podawał Prezes Zarządu KGS.

Czyli, jeżeli stawka nie wzrośnie - rolnik dostaje drugie tyle, a jeżeli wzrośnie dostaje drugie tyle plus ten poziom wzrostu, w oparciu o cenę dnia zamknięcia transakcji – dodawał.

Wyższe stawki kukurydzy w Elewarach a system pośredników

Cena rynkowa ziarna kukurydzy wynosi na ten moment od 350 zł/t do 450 zł/t netto. Jeżeli stawki oferowane przez Elewarr będą wyższe, możliwa jest powtórka sytuacji z ubiegłego roku i powstanie systememu pośredników, chcących zarobić. Jak KGS zamierza to kontrolować? Otrzymaliśmy krótką odpowiedź od prezesa spółki.

-Kupujemy tylko i wyłącznie od rolników bezpośrednio. Tylko i wyłącznie rolnik, czyli na podstawie tego czy jest zarejestrowanym producentem rolnym. Krąg jest stały i znamy dostawców, nie zamierzamy w tym roku kupować kukurydzy u pośredników – komentował Zagórski.

Będziemy więc przyglądać się sprawie na bieżąco.