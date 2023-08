Susza, wysokie koszty produkcji i tanie płody rolne. Tak w wielkim skrócie można podsumować sezon ozimin. Niestety opłacalność produkcji pszenicy oraz rzepaku w zderzeniu z realiami wychodzi blado. Koszty zjadają kolejne tony i kilogramy wyprodukowanego surowca. Podobnie jest w kukurydzy. Póki co broni się jedynie burak cukrowy.

Opłacalność zbóż, rzepaku i kukurydzy drastycznie spada w obliczu wysokich kosztów uprawy oraz niskich cen za płody rolne.

Zagrożeniem dla wielu gospodarstw jest susza, która dodatkowo wpłynęła na uzyskanie niskich plonów w gospodarstwie.

Rolnicy w tym sezonie zostali poszkodowani co najmniej dwukrotnie z powodu niekorzystnego przebiegu pogody. Najpierw w większości województw żniwo zebrała susza. Niestety, wraz z rozpoczęciem żniw zanotowano załamanie pogody, co poskutkowało tym, że przez kraj przechodziły co rusz fronty zimniejszego powietrza, niosąc burze oraz liczne opady, często o charakterze nawalnym. W związku z powyższym notowano długotrwałe problemy z kontynuacją żniw. Stały się one kradzione i z każdym tygodniem coraz trudniejsze. Opady oraz duża wilgotność powietrza spowodowały, że zboża zaczynały porastać. Ziarno nie mogło doschnąć, przez długi czas oscylowało na granicy 16-17 proc. wilgotności. Wielu rolników próbowało zbierać je na siłę, ale kończyło się to tak, że albo musieli wdrożyć zabiegi dosuszania w gospodarstwie, albo kierować partie do suszarni, co podnosiło dodatkowo koszty produkcji.

Niejeden rolnik załadował silos zbyt mokrym ziarnem, co może odbić się czkawką w czasie przechowywania. Zbyt mokre ziarno trafiało też do skupów, co automatycznie wiązało się z potrąceniami ceny lub odsyłaniem rolników z kwitkiem. Z każdym deszczowym, sierpniowym dniem coraz większa liczba koszonego ziarna nie osiągała parametrów konsumpcyjnych. Dostarczane partie miały często niskie białko oraz mało glutenu. Rzepak z kolei, którego nie udało się skosić przed deszczami z każdym opadem tracił cenne kilogramy na skutek osypywania się ziarna.

Plony bardzo zróżnicowane

Plony uzyskiwano bardzo zróżnicowane, szczególnie w zależności od możliwości stanowiska oraz ilości i rozkładu opadów. Słabsze gleby, które jak wiadomo dominują w naszym kraju, najbardziej odczuły skutki suszy i tam z reguły rolnicy nie uzyskiwali więcej niż 4 - 5 t/ha pszenicy i 3 t/ha rzepaku.

Oziminy na lepszych, zadbanych stanowiskach poradziły sobie zdecydowanie lepiej. Udało się nawet uzyskać plony wyższe jak 8 t/ha pszenicy czy 4-5 t/ha rzepaku. Jednak należy zaznaczyć, że dobrych i bardzo dobrych gleb w Polsce to my akurat mamy niewiele. Ilość i rozkład opadów to był czynnik najbardziej wpływający na wyniki uzyskane w gospodarstwach.

Ceny poniżej oczekiwań

Niestety ceny nie napawają optymizmem. W II dekadzie sierpnia za tonę pszenicy o parametrach konsumpcyjnych rolnicy mogli uzyskać 800-900 zł/t. Pszenica paszowa wyceniania była nawet na 700 zł/t. Za pszenżyto można było uzyskać 650-750 zł/t, a za żyto 500-600 zł/t. Za rzepak w tym okresie płacono natomiast 1700-1900 zł/t. Należy jednak zauważyć, że spada proporcja zbóż konsumpcyjnych do zbóż paszowych, co dodatkowo sprawia, że rolnicy zarobią mniej, czy wręcz poniosą straty. Wielu rolnikom nie udało się uzyskać bowiem parametrów konsumpcyjnych. Niestety, nie widać szans wzrost cen jesienią, choć dużo zależy od wielu czynników.

Jak podaje Wielkopolska Izba Rolnicza na rynek obecnie ma wpływ kilka z nich, mianowicie:

• Zakaz wwozu zbóż z Ukrainy do krajów przyfrontowych, który obowiązuje do 15 września

• Zerwanie przez Rosję umowy „tureckiej”

• Rządowe dopłaty do zbóż

• Stany magazynowe w Polsce

• Przebieg pogody w Polsce i w innych krajach

• Spadek produkcji zwierzęcej w Europie, w tym w Polsce

Koszty "zjadają" coraz większy plon

Niskie ceny skupu płodów rolnych kontra wysokie koszty produkcji, w tym głównie nawozów i paliw, to wszystko daje kiepski rachunek ekonomiczny i stanowi marne szanse na dobry dochód w gospodarstwie. Uproszczona kalkulacja wykonana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą niestety nie napawa optymizmem. Poniższe wyniki nie uwzględniają poziomu dopłat, jakie gospodarstwa rolne uzyskają z ekoschematów. Poziom ten jest bardzo zróżnicowany, w zależności od danego gospodarstwa i trudno byłoby go uwzględnić w standardowych kalkulacjach. Dodatkowo, nie uwzględniono tutaj dopłat do zbóż oraz dopłat do nawozów, które mają charakter incydentalny. Jest to przełożenie kosztów uprawy do zysków uzyskanych ze sprzedaży ziarna.

Niestety kolorowo nie jest bo 6 t/ha pszenicy, 5 t/ha jęczmienia, 3,5 t/ha rzepaku i 8 t/ha kukurydzy nie daje już zysku z uprawy. Według tej kalkulacji jedyną opłacalną uprawą przy średnim plonie wynoszącym 60t/ha zostaje burak cukrowy.

TABELA: Uproszczona kalkulacja opłacalności wybranych gatunków uprawnych

Gatunek uprawny Przychody na 1 ha (zł) Koszty na 1 ha (zł) Wynik ekonomiczny na 1 ha (zł) Pszenica ozima (plon 6 t/ha) 6825,20 8058,16 -1232,96 Jęczmień (plon 5 t/ha 4758,98 6940,40 -2181,42 Kukurydza (plon 8 t/ha) 7684,76 10148,28 -2463,52 Rzepak (plon 3,5 t/ha) 7182,40 7717,30 -534,90 Burak cukrowy (plon 60 t/ha) 15527,02 11695,32 3831,70

Źródło: WIR

Przy niskich plonach płynność finansowa wielu gospodarstw będzie mocno nadszarpnięta przez bardzo wysokie koszty produkcji, które nie chcą, adekwatnie do cen płodów rolnych tanieć. Oznacza to, że w wielu rozwijających się gospodarstwach nadal nie będą poczynione żadne nowe inwestycje, a to co uda się wypracować, posłuży tylko do odnowienie bieżącej produkcji.