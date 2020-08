A Wy jak podsumujecie sezon dla zbóż 2019/2020?

Żniwa 2020 można powoli uznawać za ukończone. Do skoszenia pozostały zazwyczaj pojedyncze plantacje, głównie położone w północnych regionach. To dobry czas na podsumowanie sezonu.

Każdy może mieć swoje spostrzeżenia na ten temat. To dobry jednak moment na wyciąganie wniosków, zwłaszcza że znane są już plony ziarna, które są zwieńczeniem naszych starań i panujących przez sezon warunków pogodowych.

Czy był to dobry sezon dla zbóż ozimych? Za sprawą nietypowej pogody z pewnością niełatwy, pełny problemów i przeciwności. Rutyna w agrotechnice gubiła. Wygrywali natomiast ci którzy wykazali się dużą elastycznością. Jak co roku także pogoda poróżniła regiony, między innymi w zakresie ilości i rozkładu opadów, które niestety czasem przybierały niszczycielską formę. Jakie plony i jakość ziarna? Rozbieżności są duże i trudno tu o wspólny mianownik. W porównaniu do roku poprzedniego, zboża jednak częściej zaskoczyły na plus niż rozczarowały rolników.

A jakie jest Wasze zdanie na temat mijającego już sezonu zbóż ozimych? Dajcie znać w komentarzach wpisując region i uzyskany średni plon. Chętnie także dowiemy się jakie są Wasze spostrzeżenia w tym zakresie.