Afera zbożowa. Zagraniczne media piszą o zakazie importu z Ukrainy

Co z transportem zboża z Ukrainy? fot. Shutterstock

Po konwencji Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono zakaz wwozu z Ukrainy do Polski zboża i innych produktów rolnych. Jest to pomysł rządu na kryzys z nadmiernym importem ziarna i innych surowców rolnych. Ale przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak to widzą inni?

Afera zbożowa. Zagraniczne media piszą o zakazie importu z Ukrainy Na portalu farmer.pl pisaliśmy o rozporządzeniu, które wprowadza embargo na produkty z Ukrainy. Pisaliśmy o reakcji Ukrainy i Unii Europejskiej, która jak podano, dowiedziała się o wszystkim z mediów. Więcej na ten temat w artykułach poniżej. Teraz przyglądamy się temu, co napisały w weekend, zagraniczne serwisy informacyjne. Jak one widzą te decyzje? Czytaj więcej Zakaz wjazdu dla produktów rolnych z Ukrainy. Spotkanie Kaczyńskiego, Morawieckiego i Telusa z rolnikami obfituje w obietnice Czytaj więcej Ukraina reaguje na polskie embargo: Decyzje strony polskiej są sprzeczne z naszymi umowami Porozumienie słabnie Najpierw na tapet bierzemy informacje z Bloomberg, gdzie pochylono się nad tym tematem, że też Węgry dołączyły do Polski, ogłaszając wstrzymanie ukraińskiego importu produktów rolnych, mówiąc, że bezcłowy import od sąsiada w obliczu rosyjskiej inwazji naraża węgierskich rolników na ryzyko.

Przypominają, że ogłoszone wstrzymanie ma trwać do 30 czerwca „w przypadku braku istotnych środków UE”. - Polska i inni sąsiedzi Ukrainy zgodzili się pomóc w wywiezieniu zboża z Ukrainy na światowe rynki po tym, jak rosyjska inwazja zablokowała eksport w zeszłym roku. Stanowisko to zmienia się wraz ze wzrostem podaży w Europie Wschodniej, wywołując w tym miesiącu protesty polskich rolników – podał Bloomberg. Agencja podaje, że Węgry wezwały Unię Europejską do „rozważenia pełnego bezcłowego traktowania ukraińskich towarów i funkcjonowania korytarzy solidarności”. I przypomniała też słowa Jarosława Kaczyńskiego z soboty, gdzie powiedział on „ że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę, ale mamy jednak obowiązek chronić naszych obywateli, rolników i unikać kryzysu naszego rolnictwa”. Polski rząd będzie prowadził skup zboża od lokalnych rolników i zapewniał dodatkowe dotacje dla producentów, zachowując przy tym korzyści z zakupu nawozów. Czytaj więcej MSZ: zakaz importu zboża z Ukrainy może być czasowy Jak dalej relacjonował Bloomberg, z kolei Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy stwierdziło, że polska decyzja narusza porozumienie osiągnięte w zeszłym tygodniu w odpowiedzi na protesty, które stanowi, że pszenica, kukurydza, słonecznik i rzepak z Ukrainy mogą być wysyłane do Polski, o ile zostaną następnie wysłane do innych krajów do lipca . - Rozumiemy, że polscy rolnicy znajdują się w trudnej sytuacji, ale podkreślamy, że obecnie najtrudniejsza sytuacja jest dla rolników ukraińskich – napisano na stronie resortu. Zaproponowała zawarcie nowego porozumienia z Polską w najbliższych dniach. Co pisał Reuters? Tutaj skupiono się na odpowiedzi Unii Europejskiej, która ostrzegła przed jednostronnymi krokami po wprowadzeniu przez Polskę i Węgry zakazu ukraińskiego zboża. - Jednostronne działania w sprawie wymiany handlowej ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej są niedopuszczalne, powiedział w niedzielę szef bloku, po tym jak Polska i Węgry ogłosiły zakaz importu zboża i innej żywności z Ukrainy w celu ochrony swoich lokalnych sektorów rolnych. Po inwazji Rosji, która zablokowała niektóre porty nad Morzem Czarnym, duże ilości ukraińskiego zboża, tańszego niż produkowane w Unii Europejskiej, z powodu wąskich gardeł logistycznych trafiły do krajów Europy Środkowej, uderzając w ceny i sprzedaż dla lokalnych rolników – podał Reuters.

Jak podano dalej, kwestia ta stworzyła polityczny problem dla rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w roku wyborczym, ponieważ rozgniewała ludzi na obszarach wiejskich, gdzie poparcie dla PiS jest zwykle wysokie. - Jesteśmy świadomi zapowiedzi Polski i Węgier dotyczących zakazu importu zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną cytowany przez Reuters. Jak dodano, „w tym kontekście należy podkreślić, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem jednostronne działania są niedopuszczalne”. Czytaj więcej Co zrobić z kukurydzą sprowadzaną z Ukrainy? "Palić w piecach" Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski rozmawiał w niedzielę z węgierskim odpowiednikiem Istvanem Nagyem i podkreślił, że jednostronne decyzje są nie do zaakceptowania - poinformowało ukraińskie ministerstwo rolnictwa w oświadczeniu. Poinformowano, że obaj zgodzili się wkrótce ponownie porozmawiać. Co na to Euractiv? Tutaj również poruszono tę ważną kwestię. Pisano, że Polska i Węgry w sobotę (15 kwietnia) zakazały importu zboża i innej żywności z Ukrainy, aby chronić lokalnych rolników. - Eksport zboża z Ukrainy odbywa się tranzytem przez Unię Europejską do innych krajów, odkąd tradycyjne szlaki czarnomorskie tego rozdartego wojną kraju zostały zablokowane przez rosyjską inwazję. Ale z powodu problemów logistycznych zboże gromadziło się w silosach i obniżało ceny, co doprowadziło do protestów rolników i dymisji polskiego ministra rolnictwa – podał serwis Euractiv. - Rząd podjął dziś decyzję w sprawie rozporządzenia zakazującego wwozu, importu do Polski zboża, a także dziesiątek innych rodzajów żywności – powiedział lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński cytowany przez serwis. Dodano też, że Kaczyński podkreślił, iż Polska pozostaje zagorzałym zwolennikiem sąsiedniej Ukrainy. Zarówno Warszawa, jak i Budapeszt poinformowały, że ich zakazy potrwają do 30 czerwca. W Polsce zakaz obejmuje import zboża, cukru, mięsa, owoców i warzyw, mleka, jaj i innych artykułów spożywczych. W oświadczeniu węgierskiego ministerstwa rolnictwa wysłanym do agencji informacyjnej MTI stwierdzono, że zboże, nasiona oleiste i kilka innych produktów rolnych zostanie zakazane. Czytaj więcej KE odpowiada. Komunikat po zakazie importu z Ukrainy

