Afgański rynek pszenicy na skraju załamania

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Afganistanie Kazachski Związek Zbożowy obawia się spadku eksportu pszenicy i mąki nawet do 50 proc.

Afgańscy importerzy skarżą się, że z różnych powodów rozliczenia w handlu zagranicznym są obecnie prawie niemożliwe.

Do tej pory Afganistan, co roku importował z Kazachstanu ponad 2,2 mln ton pszenicy, w tym mąki. Ponadto można doliczyć do tego około 1 miliona ton pszenicy, która była w Uzbekistanie przerabiana na mąki i przeznaczana na rynek afgański.

Wielkości te trudno zastąpić ekspansją eksportu do innych ważnych krajów, takich jak Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan, ponieważ tam popyt jest ograniczony.