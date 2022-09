Sprawdziliśmy dla Państwa aktualne ceny płodów rolnych, od kukurydzy, po pszenicę. Podajemy też, co wpływa na rynek i jakich zbiorów można się spodziewać.

Trwają obecnie zbiory soi i słonecznika. O cenach tych surowców pisaliśmy w artykułach poniżej. W Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej koszona jest też kukurydza na ziarno, a w pozostałych regionach na kiszonkę. To cena kukurydzy budzi obecnie największe zainteresowanie. Ale właściwe żniwa tego gatunku rozpoczną się w październiku. Na razie po opadach deszczu rolnicy czekają, aby ziarno obniżyło swoją wilgotność i dojrzało. Tym bardziej teraz, gdzie niepewne są koszty suszenia. Będziemy o tym pisali na farmer.pl.

Raport USDA wyznaczył trendy

Amerykański Departament ds. Rolnictwa USDA opublikował ostatnio raport, gdzie zostało zweryfikowanych wiele danych. Przyniósł on m.in. cięcia odnośnie zbiorów kukurydzy, na co patrzą jej producenci również w Polsce. Zostały one obniżone w porównaniu do poprzedniego zestawienia o 7,03 mln t do 1 172,58 mln t, czyli oznacza to spadek o 47,18 mln t w porównaniu do wcześniejszego sezonu.

- Analitycy z USDA obniżyli prognozy zbiorów w USA o 10,54 mln ton, tj. do 351,19 mln t (-30 mln ton r/r). Zbiory w UE zostały obniżone jedynie o 1,2 mln t, tj. do 58,8 mln t, co wydaje się wielkością znacząco zawyżoną – uważa w swojej najnowszej analizie Mirosław Marciniak z InfoGrain.

Rzeczywiście informacje dobiegające np. z Francji, ale też i innych krajów europejskich, wskazują, że produkcja kukurydzy z powodu olbrzymiej suszy, znacznie się zmniejszy. O ile? Mało prawdopodobne, aby były to wartości ocenione przez analityków USDA. Najpewniej będą one wyższe. Problem może być też z kukurydzą nasienną, a więc też z uprawą na nowy rok 2023. Pisaliśmy o tym w tekście poniżej.

Innymi danymi z raportu USDA jest soja. Jej ceny obecnie w Polsce wahają się od 2100 do 2500 zł/t i w przeciągu tygodnia wzrosły.

- Amerykańskie zbiory soi zostały zredukowane o 4,14 mln ton, tj. do 119,16 mln ton, co także wpłynęło na redukcję światowych zbiorów soi do 389,77 mln ton. To jednak wciąż aż o 36,5 mln ton powyżej wielkości z poprzedniego sezonu, głównie za sprawą spodziewanych rekordowych zbiorów w Ameryce Południowej, gdzie właśnie rozpoczynają się siewy – podał Marciniak.

Analityk nawiązał też w swojej analizie do raportu USDA w kontekście rzepaku. U nas te ceny spadają. Dlaczego? - Światowe zbiory rzepaku w bieżącym sezonie wyniosą 83,14 mln t i będą o 9,31 mln t (12 proc.) wyższe niż w poprzednim sezonie. Spodziewana jest także znacząca odbudowa światowych zapasów rzepaku na koniec bieżącego sezonu, tj. do poziomu 7,24 mln t (+49% r/r) – podał przedstawiciel InfoGrain. To pokazuje też giełda. Na Matifie kontrakt listopadowy zniżkował np. do 577,25 euro (ok. 2750 zł). Czyli najniżej od roku.

Ceny zbóż – wrzesień 2022 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej waha się od 1350 do 1500 zł/t, pszenica paszowa – 1300-1460, żyto - 1050-1300, pszenżyto - 1170-1310, jęczmień – 1130-1350, owies – 1000, rzepak – 2530-2800. Kukurydza mokra wyceniana jest obecnie na 750-800 zł/t, a sucha na 1300-1410.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 21 września 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1350,

- rzepak - 2800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1470 - 1500,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1070,

- żyto konsumpcyjne – 1090 - 1100,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 1250,

- rzepak – 2610,

- kukurydza mokra – 750,

- kukurydza sucha – 1320,

- owies – 1000,

- groch – 1500,

- bobik – 1550,

- łubin – 1600.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 1450-1460,

- pszenżyto - 1300-1310,

- jęczmień paszowy - 1200-1210,

- rzepak - 2750-2760,

- kukurydza sucha - 1400-1410.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- żyto konsumpcyjne – 1150.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1310,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1190,

- jęczmień konsumpcja – 1190,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 2530.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcja – 1230,

- rzepak – 2600,

- kukurydza sucha – 1300.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1410,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1170,

- żyto paszowe – 1040,

- żyto konsumpcyjne – 1080,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 760,

- kukurydza sucha – 1340,

- owies – 1050,

- groch – 1350.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1430,

- pszenica paszowa – 1300 – 1350,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1190,

- rzepak – 2530.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1200,

- owies – 1100.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1350,

- pszenica paszowa – 1320,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1050,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 2550,

- kukurydza mokra - 800,

- kukurydza sucha – 1300.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1350,

- jęczmień konsumpcyjny – 1350,

- rzepak – 2600,

- kukurydza sucha – 1400.