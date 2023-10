Ceny w skupach są niskie, a perspektywa na kolejne miesiące jest mglista, jak i cała sytuacja na rynku. Wartość płodów rolnych musi wzrastać, ale tymczasem rolnicy nadal mają problemy z dostawami kukurydzy.

Rynek kukurydzy w słabej kondycji - wciąż niskie ceny i problemy z odbiorami

Suszenie kukurydzy jest dużym ryzykiem, jeśli ceny nie drgną



Na wschodzie kukurydza tańsza niż na zachodzie

Powiedzieć, że sytuacja na rynku kukurydzy - podobnie jak w przypadku zbóż i rzepaku - jest wyjątkowo trudna, to jak nic nie powiedzieć. Mamy trzecią dekadę października a na polach wciąż pozostaje dużo kukurydzy - i to pomimo tego, że warunki do zbiorów długo były wyjątkowo dobre. Bo o ile zbiory tej rośliny końcem października czy w listopadzie nikogo nie dziwią, to już sytuacja tegoroczna jest zatrważająca. To, że liczne plantacje wciąż czekają na zbiór jest najczęściej podyktowane ograniczonymi możliwościami odbioru ziarna.

Najgorzej jest na wschodzie Polski - tam, jak donoszą rolnicy, popyt na mokre ziarno jest najniższy, a jednocześnie i ceny są zazwyczaj niższe niż w regionach zachodnich. W cennikach pojawiają się wyceny ziarna na poziomie 350 - 360 zł/t. Przy czym w ubiegłym tygodniu było jeszcze gorzej - rolnicy informowali nawet o cenach 310-320 zł/t.

W regionach zachodnich ceny są nieco wyższe, aczkolwiek również zupełnie niesatysfakcjonujące. Wyceny opiewają na 400 - 450 zł/t. Ceny ustabilizowały się na niskim poziomie i chwilowo nie spadają.

Jednakże problemem nadal jest odbiór ziarna. Jak już informowaliśmy część skupów nie podejmuje się odbioru kukurydzy, a najczęściej i te, które odbierają kukurydzę podchodzą do tematu bardzo ostrożnie. Skup w licznych firmach odbywa się niejednokrotnie dwa, trzy dni w tygodniu. Odbiór ziarna jest ograniczony bardziej ze względu na ostrożność wobec kosztów suszenia i przyszłych cen suchego ziarna aniżeli poprzez moce przerobowe suszarni.

Jeśli chodzi o wilgotność to najczęściej pod koniec ubiegłego tygodnia najczęściej oscylowała ona w przedziale 20 - 27%. Po dużych niedzielnych opadach deszczu dziś (23 października) kukurydza ma już wilgotność 25 - 32%.

Co robić z ziarnem? Kosić, tylko kiedy?

Rolnicy podkreślają, że chcieliby, aby kukurydza zeszła już pól, tylko co zrobić z towarem? Wiele firm na pytanie czy można przywieźć kukurydzę mówi: “proszę dzwonić”, “dziś przyjmujemy, ale nie wiemy co jutro, trzeba pytać?”. Ciężko jest więc umówić nawet na konkretny termin kombajn czy ewentualny odbiór z pola.

Wspominaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem żniw kukurydzianych, że odbiory ziarna mogą być w tym sezonie dość kłopotliwe, a skup być może nawet reglamentowany. Najczarniejszy scenariusz ma szczęście nie zrealizował się, aczkolwiek jesteśmy daleko od sytuacji, by powiedzieć że jest dobrze. O ile “rwane” zbiory kukurydzy nie są niczym nowym to już niepewność co do tego czy będzie gdzie sprzedać towar jest dla nas nowością. I takie są fakty, nie jest to w żadnym wypadku czarnowidztwo czy straszenie.

Firmy zajmujące się obrotem otwarcie mówią, że suszenie albo jest na granicy opłacalności albo - jeśli ceny nie wzrosną - całkowicie pod kreską. Niemniej skup często traktowany jest jako ryzykowna inwestycja - z nadzieją na wzrost wycen suchego ziarna.

Plony w tym sezonie wydają się niestety sprawą drugorzędną. Nie zastanawiamy się często, ile sypie, a kto będzie odbierać towar. Niemniej rozpiętość wyników jest bardzo duża. Od zaledwie 4-5 t/ ha na słabszych stanowiskach dotkniętych suszą do plonów na poziomie 13-14 t/ha. Przy czym nawet wysokie wyniki plonowania gwarantują jedynie niewielką nadwyżkę, która często nie jest wystarczająca na odnowienie produkcji.

Jakie mamy rozwiązania? Niestety, uczciwie rzecz ujmując, żadnych pewnych, bo i aktualna sytuacja jest nieprzewidywalna. Suszenie ziarna na własną rękę i sprzedaż niekoniecznie może być najlepszym rozwiązaniem, jeśli ceny nie pójdą w górę. Pozostawianie kukurydzy na polu i czekanie na lepsze ceny również jest dużym ryzykiem - nie wiemy czy rynek się nie załamie, a odbiory będą jeszcze bardziej utrudnione niż obecnie. Nie wiemy też czy ceny pozostaną na obecnym poziomie, czy jest jakakolwiek szansa na wzrost o choćby kilkadziesiąt zł/t. Nie wiemy nic, a rynek stał się bardzo nieczytelny.