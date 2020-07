Aktualne ceny zbóż i rzepaku w skupach – dobre plony

Żniwa nabrały tempa. Już nie tylko jęczmień i rzepak, ale też pszenica i pozostałe gatunki zbóż, trafiają do skupów. Plony okazują się być całkiem dobre, podobnie jakość. - Mniejszy zasięg suszy rolniczej sugeruje, że zbiory zbóż będą prawdopodobnie wyższe w porównaniu do 2019 r. – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski.

Zbiory rzepaku zbliżają się do końca. Plony są zróżnicowane, ale wyższe niż w suchym 2019 r. Kształtują się w przedziale od 2,5 do 4 t/ha. Nasiona są często drobne i słabo zaolejone (poniżej 40 proc.), ale zdarzają się też o wyższych parametrach. Ich wilgotność sięga nawet 7 proc. Jęczmień ozimy już też praktycznie jest zebrany, a jego jakość i wydajność oceniana jest wysoko. Co z innymi gatunkami? Jak dowiadujemy się w firmach skupowych dopiero w tym tygodniu trafia do nich pszenica. Ziarno jest wyrównane, o wysokiej gęstości i zawartości białka – parametry typowo konsumpcyjne.

Co z cenami? Rzepak kosztuje 1580-1660 zł/t netto, jęczmień – 500-580, a pszenica – 620-775.

- Presja zbiorów wpływa na sezonowe obniżki cen zbóż w kraju. Niemniej, z uwagi na uwarunkowania pogodowe, żniwa są opóźnione względem sez. 2019/2020. Tym samym ceny np. pszenicy utrzymują się na poziomie wciąż wyższym niż przed rokiem. Wzrosty nie są jednak istotne i wynoszą 2-5% r/, biorąc pod uwagę ostatni tydzień lipca. Wyraźne spadki w relacji rocznej, z uwagi na wyższą podaż, notuje się natomiast w przypadku cen żyta – mówi Dziwulski.

Analityk ocenia, że zmniejszyło się wsparcie dla cen zbóż ze strony rynków walutowych. PLN zyskał względem EUR i USD w porównaniu do kwietnia i marca.

- Uwagę zwraca wyraźne osłabienie dolara amerykańskiego w ostatnich dwóch miesiącach (najniższy poziom w relacji do EUR od września 2018), wpływające ujemnie na ceny zbóż w UE. W kierunku obniżek oddziałuje także mniej dynamiczny popyt – zakupy zbóż przez największych importerów nie są tak znaczące jak w pierwszych etapach pandemii COVID-19. Mniejsze obawy o podaż zbóż, związane z ryzykiem suszy, ograniczyły także praktyki protekcjonistyczne w niektórych krajach eksportujących zboża – uważa ekspert PKO BP.

Jakich cen można się spodziewać? - Prognozowane wyższe zbiory zbóż na świecie w sezonie 2020/2021, w tym u głównych eksporterów, są czynnikiem oddziałującym na spadki cen zbóż. Poziom zróżnicowania w zakresie oczekiwanych zbiorów pszenicy w poszczególnych krajach jest jednak wysoki. Z jednej strony prawdopodobnie istotnie zmaleje produkcja pszenicy w UE (Francja, Rumunia) i Wlk. Brytanii, co stanowi lokalny czynnik wsparcia dla cen, z drugiej strony zwiększenia zbiorów oczekuje się m.in. w Australii, czy też w Rosji – zauważa Mariusz Dziwulski.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 29 lipca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 674,

- żyto konsumpcyjne – 396

- rzepak - 1590.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto - 530.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 650,

- pszenica paszowa – 620,

- pszenżyto – 540,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 550,

- rzepak 1610.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 680,

- pszenżyto – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 580.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto – 480,

- jęczmień – 570.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 620,

- rzepak - 1580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 700-720,

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 550,

- żyto pasza – 500,

- żyto konsumpcyjne - 510-520,

- jęczmień konsumpcja – 560,

- rzepak – 1600,

- kukurydza mokra (nowy zbiór) – 400,

- kukurydza sucha (nowy zbiór) – 600,

- owies – 500,

- groch – 780,

- bobik- 820,

- łubin – 900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- żyto konsumpcyjne – 480.

Agroland

- pszenica konsumpcyjna – 655,

- pszenica paszowa – 630,

- rzepak – 1610.

Agro System Sobótka

-pszenica konsumpcyjna – 650-700,

- pszenżyto – 600,

- jęczmień konsumpcja – 560,

- rzepak – 1660.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 690-710,

- pszenica paszowa – 670,

- pszenżyto – 575,

- żyto paszowe – 490,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1610.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 630,

- jęczmień konsumpcyjny – 530.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 680 - 710-735 -775,

- pszenica paszowa – 610,

- pszenżyto – 560,

- żyto paszowe – 480,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcja – 550,

- rzepak – 1610,

- groch – 800,

- łubin – 900,

- bobik - 850.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 680-690,

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 580,

- żyto paszowe – 500,

- żyto konsumpcyjne – do dogadania,

- jęczmień paszowy – 550,

- jęczmień konsumpcyjny – do dogadania,

- rzepak – 1640.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 500,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 530,

- jęczmień paszowy – 500,

- rzepak – 1620,

- kukurydza sucha – 720.

Elewarr Bielsk Podlaski

- rzepak – 1600.

Street – retail

- rzepak – 1640.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto - 580-590,

- żyto konsumpcyjne – 530,

- jęczmień konsumpcja – 570,

- owies – 530.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie

- jęczmień paszowy – 580,

- żyto paszowe - 500

- rzepak – 1600,

- owies – 500,

- groch - 850.