Amistat Gold Max z rejestracją w zbożach

Podziel się

Produkt w zbożach będzie szczególnie polecany do zabiegu T-2 w celu ochrony górnych liści. Fot. AK

Jak poinormowała firma Syngenta Amistar Gold Max właśnie uzyskał nową rejestrację w zbożach. Sprawie to, że jest to produkt uniwersalny, do użycia w wielu uprawach takich jak rzepak, burak cukrowy, słonecznik, soja i inne.

PARTNERZY SERWISU

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Oprócz rzepaku i buraka cukrowego, fungicyd Amistar Gold Max zyskał właśnie rejestrację w nowych uprawach m.in: pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym i jarym, życie ozimym i jarym. Preparat może być stosowany również w słoneczniku, soi i wielu uprawach małoobszarowych. Amistar Gold Max zawiera: - azoksystrobinę (związek z grupy strobiluryn) – 125 g/l (11,4%),

- difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%). Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna azoksystrobina zaliczana jest do grupy 11, natomiast substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3. Czytaj więcej Których fungicydów wkrótce nam zabraknie? Ostatni sezon dla prochlorazu Fungicyd to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego. W którym zabiegu będzie produkt pozycjonowany? Produkt w zbożach będzie szczególnie polecany do zabiegu T-2 w celu ochrony górnych liści. Amistar Gold Max w niemal wszystkich uprawach stosuje się go w dawce 1 l/ha. Gotowa formulacja, dzięki której nie ma konieczności mieszania produktu z innymi preparatami, zapewnia duży komfort stosowania. W skład fungicydu wchodzi substancja z grupy strobiluryn, która zapewnia efekt zieloności rośliny. Oznacza to, że produkt przedłuża wegetację i opóźnia proces starzenia rośliny, co przekłada się na maksymalizację potencjału plonowania. Czytaj więcej W zbożach nie da się prowadzić ochrony hybrydowej. Brakuje biologicznych rozwiązań Ponadto zawarty w składzie Amistar Gold Max difenokonazol pozwala na zmianę użycia triazolu w sekwencji zaplanowanych zabiegów, co jest nie bez znaczenia w budowaniu strategii antyodpornościowej.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin