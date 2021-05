Analityk o dynamicznej sytuacji na rynku surowców rolnych. Czy będzie drożej?

Płody rolne drożeją na rynkach światowych od ubiegłego roku, ale to kwiecień przyniósł znaczną dynamikę tych zwyżek. Ceny surowców biją wieloletnie rekordy. O ocenę, analizę i prognozy rynku zapytaliśmy Jakuba Oliprę - ekonomistę z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Za wzrostem cen przemawia wiele czynników, są to m.in. wysokie zapotrzebowanie na zboża paszowe, obawa o niekorzystny wpływ warunków pogodowych – przymrozki w Stanach Zjednoczonych, susza w Brazylii - a tym samym obawa o wysokość zbiorów.

Co najbardziej wpłynęło na drastyczne wzrosty cen?

- Na rynkach dzieje się więcej niż działo się przez ostanie kilka lat. Czynników, które wpływają na taki stan jest bardzo dużo. Jeżeli spojrzymy wzrosty cen w ostatnich tygodniach to myślę, że są to przede wszystkim obawy o warunki agrometeorologiczne wśród największych producentów i eksporterów zbóż – podkreśla w rozmowie z nami Jakub Olipra. Ale nie tylko, wśród dodatkowych, specjalista np. wymienia obawy o wprowadzenie podatku od eksportu zbóż w Argentynie, ale też i czynnik spekulacyjny.

- Odgrywa on w ostatnich latach znaczącą rolę w kształtowaniu cen. Inwestorzy niekomercyjni, czyli którzy w żaden sposób swoją działalnością operacyjną nie są związani ani z rolnictwem, ani z sektorem rolno-spożywczym, zajmują pozycje na rynkach surowcowych w celu osiągnięcia zysku. Czyli grają albo na wzrost surowców, albo na ich spadek. W sytuacji w której widzą, że czynniki fundamentalne sugerują, że ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku powinny utrzymać się w trendzie wzrostowym, wówczas zajmują oni pozycje długie na te surowce co poprzez napływ kapitału spekulacyjnego na rynek dodatkowo podbija wzrosty cen – wyjaśnia analityk.

Czy ceny się utrzymają?

– Kolejne miesiące będą przynosiły stopniową korektę cen, wraz ze wzrostem podaży. Ale pamiętając o tym co się dzieje w Chinach, co jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się będzie działo na rynku zbóż i roślin oleistych w kolejnych miesiącach, to i tak ceny utrzymają się na wysokich poziomach – mówi Jakub Olipra.

Chiny w spektakularny sposób odbudowały w 2020 r. swoje pogłowie trzody chlewnej, co oznacza trwale wyższy popyt na pasze. - Warto jednak zauważyć, że zgodnie z prognozami Międzynarodowej Rady Zbożowej Chiny w tym roku zwiększą swoją produkcję zbóż, w szczególności kukurydzy. Stąd chiński import zbóż może być w tym roku nieco niższy, niemniej utrzyma się na wysokim na tle historycznym poziomie – wyjaśnia w rozmowie z nami analityk.

Cały wywiad na temat prognoz i analizy rynku poniżej.