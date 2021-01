Analityk o tym, dlaczego ceny płodów rolnych są wysokie?

Nikt się raczej nie spodziewał jeszcze pół roku temu i nawet później, że początek 2021 r., przyniesie tak wysokie notowania cen surowców rolnych. Utrzymują one swoje wartości już od kilku tygodni. Z czego to wynika?

Ceny nadal są wysokie, chociaż w tym tygodniu w kilku badanych przez nas punktach skupu odnotowaliśmy delikatne spadki pszenicy konsumpcyjnej. W kilku też zanotowaliśmy wzrosty wartości tego zboża i jego stabilizację. Na pewno da się jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich siedmiu dni podrożały inne gatunki zbóż np. pszenżyto i jęczmień. Wzrastają też sukcesywnie ceny kukurydzy i rzepaku.

- Ostatnie tygodnie przyniosły silny wzrost cen na światowym rynku zbóż. W konsekwencji ceny pszenicy i kukurydzy na giełdzie Matif osiągnęły najwyższe poziomy od 2013 r. Rosnące ceny na światowych giełdach znajdują odzwierciedlenie na krajowym rynku – komentuje dla farmer.pl Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Jak dodaje, na rynku kukurydzy obserwujemy zwiększony popyt ze strony Chin, który w warunkach ograniczonych światowych zapasów kukurydzy oddziałuje w kierunku wzrostu cen.

- Do wzrostu cen przyczyniają się również obawy o wielkość produkcji kukurydzy w Brazylii, będącej jej drugim największym światowym eksporterem po USA, gdzie ze względu na niesprzyjające warunki agrometeorologiczne opóźniają się zasiewy kukurydzy. Informacje nt. warunków agrometeorologicznych w Ameryce Południowej będą w najbliższym czasie istotnym czynnikiem determinującym światowe ceny kukurydzy. Wprowadzone przez Ukrainę limity na eksport kukurydzy zostały ustawione na zbyt wysokim poziomie, aby miały one istotny wpływ na rynek – uważa Olipra.

A co przemawia za wysokimi notowaniami cen pszenicy? - W kierunku wzrostu cen pszenicy w ostatnich tygodniach oddziałują zapowiedziane przez Rosję podatki eksportowe oraz limity na eksport pszenicy. Rosja jest największym światowym eksporterem pszenicy. Stąd ze względu na ograniczenia podażowe związane ze słabym sezonem oraz znaczenie Rosji dla światowego rynku pszenicy, decyzja ta ma istotny wpływ na rynek – tłumaczy Jakub Olipra.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne zestawienie cen zbóż z 28 stycznia 2021 r. (biorąc pod uwagę powyższe) w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne – 650.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 750,

- jęczmień paszowy – 740,

- kukurydza sucha – 800,

- owies – 600.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 770.

Ziarn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 900-950,

- pszenica paszowa – 850,

- jęczmień – 700,

- owies – 600,

- żyto konsumpcyjne – 640-650,

- żyto paszowe – 630,

- pszenżyto – 750,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 850,

- owies – 580,

- groch – 900,

- bobik – 940,

- łubin – 960.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 660.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 900-930,

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 770,

- żyto paszowe – 650,

- żyto konsumpcyjne – 670,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 1950,

- kukurydza sucha – 850.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 720,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcja – 710,

- rzepak – 1900,

- kukurydza sucha – 790.

AgroAs (realizacja luty)

- pszenica konsumpcyjna – 875,- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 710,

- jęczmień paszowy – 695,

- rzepak – 1945,

- kukurydza sucha – 760.

Street retail

- rzepak – 1950.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna - 900,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto - 720,

- żyto paszowe – 610,

- rzepak – 1860,

- kukurydza mokra - 460-600,

- kukurydza sucha - 810-850.



WIPASZ S.A. oddział Krosno

- pszenica paszowa - 850,

- pszenżyto - 750,

- jęczmień paszowy - 750.



PHUT Siembida

- pszenica - 850,

- jęczmień - 670,

- pszenżyto - 670,

- owies - 500,

- żyto - 500.

