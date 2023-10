Zobacz galerię

Za nami jedno z największych wydarzeń branży rolno-spożywczej na świecie, czyli 63. edycja Europejskiej Giełdy Towarowej (European Commodities Exchange). Odbyła się ona 12-13 października 2023 r. w Warszawie, a jej organizatorem była Izba Zbożowo-Paszowa. Jakie tematy były na niej poruszane?

63. Europejska Giełda Towarowa odbyła się 12-13 października 2023 r. w Warszawie.

Organizatorem ECE była Izba Zbożowo-Paszowa.

Podczas spotkania omówiono sytuację na rynkach płodów rolnych na świecie.

Serwisy farmer.pl i portalspozywczy.pl były partnerami ECE, gdzie spotkało się bardzo dużo przedstawicieli sektora zbożowego i jego otoczenia. Wydarzenie zgromadziło bowiem ok. 4 tys. osób i było okazją nie tylko do pozyskania nowych kontrahentów, networkingu i dyskusji, ale również do oceny i analizy obecnej sytuacji na rynkach światowych surowców rolnych.

Uroczyste otwarcie 63. Europejskiej Giełdy Towarowej

Spotkanie otworzyła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która podkreślała, że mimo iż to już sześćdziesiąta trzecia edycja to po raz pierwszy odbyła się w Europie Środkowo-Wschodniej. I zaznaczyła tym samym, że jest to dowód wzajemnego zaufania, współpracy i rosnącej pozycji naszego regionu w świecie. Podkreślała ogromne zainteresowanie wydarzeniem. Wśród wystawców bowiem znalazły się największe na świecie firmy m. in. handlowcy, przetwórcy zbóż, producenci pasz. Całe ECE było doskonałą okazja do promocji Polski wśród zagranicznych partnerów i szansą na rozwój podmiotów branżowych.

- W ostatnich miesiącach wszyscy dowiedzieliśmy się, jak ważne jest otwarcie się na Europę Środkowo-Wschodnią, solidarność i współpraca. Mam nadzieję, że przestrzeń, którą wspólnie tworzymy, wypełni się rozmowami o bezpiecznej i wspólnej przyszłości – mówiła w części wieczornej, podczas uroczystej Gali Dinner, prezes Izby.

Z kolei nowy prezydent European Commodities Exchange José María Esteban dziękował Izbie, ale też wszystkim partnerom wydarzenia, za organizację. - Dla naszego Konsorcjum bardzo ważne jest to, że gościmy w Warszawie – mówił.

Na otwarciu obecny był też Robert Telus, polski minister rolnictwa i rozwoju wsi, który zaznaczał jak bardzo dwa lata pandemii, a teraz wojna u naszych sąsiadów, na Ukrainie, zyskało na znaczeniu hasło bezpieczeństwo żywnościowe kontynentu i świata. – Bezpieczeństwo żywnościowe to również firmy przetwarzające, firmy handlujące, ci którzy w całym łańcuchu żywnościowym pozwalają na to, aby produkt dotarł od pola do stołu (..) Dziękuję wam za to, że to wy dostarczacie te produkty, aby ostatecznie klient miał żywność – podkreślał minister. Z danych, które przekazał, wynika, że wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego w roku ubiegłym wyniosła ponad 47 mld euro.

Dane Strategie Grains

Podczas 63. ECE można było wysłuchać prelekcji na temat aktualnej sytuacji na rynkach surowców rolnych na świecie. Takie dane podali przedstawiciele francuskiej firmy analitycznej Stratégie Grains. W czasie dwudniowej imprezy w Warszawie mówili m.in. o perspektywach rynku nasion oleistych, czyli o najnowszych prognozach podaży i popytu na soję, rzepak i słonecznik.

Dane Strategie Grains

Dokładne informacje w tym względzie przedstawiła Vyashini Chokupermal, która mówiła o rekordowych zbiorach soi w Ameryce Południowej. Wzrost jest notowany w sezonie 2023/2024, zwłaszcza w Argentynie, aż o 27,5 mln t, ale też i w Brazylii – 5,6 mln t więcej. Spodziewane są też obiecujące zbiory nasion słonecznika w UE i regionie Morza Czarnego np. wzrost produkcji słonecznika w Ukrainie o 2 mln t, ale też i spadek uprawy rzepaku w Rosji o 0,6 mln t. Rzepak w Australii również straci z powodu spodziewanych problemów klimatycznych ze skutkami El Nino (-3 mln t).

Dane Strategie Grains

Spodziewane jest, że podaż może przekroczyć popyt. Bo z jednej spodziewać się można ogólnie atrakcyjnych marż przemiału i wysokiego popytu na olej. Z drugiej strony czynnikiem ryzyka jest rosnąca niepewność dotycząca gospodarki Chin, która prawdopodobnie ograniczy popyt. Jej ogromne zapasy soi z sezonu 2022/2023 prawdopodobnie osłabią chiński import. Konkluzja jest taka, że duże zapasy soi będą ciążyć na światowym rynku nasion oleistych. Oczekuje się, też że ceny gwałtownie spadną od lutego/marca 2024 r. Kluczowe czynniki, które należy obserwować to pogoda (El Nino), wojna na Ukrainie, wzrost gospodarczy Chin, ale też polityka dotycząca biopaliw (slajd powyżej).

Kolejną prezentacją były perspektywy rynku zbóż, konkretnie dla uprawy pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Zaprezentowała je Helene Duflot ze Stratégie Grains. Podczas prezentacji skupiła się na sytuacji podażowo popytowej, każdego z gatunków (co widać w poniższej tabeli).

Dane Strategie Grains

Rynek pszenicy określiła jako kruchy, kukurydzy jako zbalansowany, a jęczmienia jako szczelny. Podała też spodziewane zapasy i trendy cenowe na najbliższy czas. Niestety nie są one optymistyczne. Ten stosunek zapasów do wykorzystania i trendów cenowych widać w poniższych wykresach.

Dane Strategie Grains

„Perspektywy produkcji roślinnej. Szacunki zbiorów zbóż i nasion oleistych w roku 2023 oraz pierwsze spostrzeżenia dotyczące zamierzeń siewnych w roku 2024” taki krótki wykład miał na ECE Benoit Fayaud. Podał on, że porównując nowy sezon 2023/2224 do 2022/2023 spodziewany jest spadek światowej produkcji pszenicy o 2 proc., jeszcze większy, bo aż o 8 proc. spadek produkcji jęczmienia i o 6 proc. zniżka w wypadku rzepaku. Z kolei prognozowane są zwyżki o 6 proc. odnośnie kukurydzy, 9 proc. – soi i o 4 proc. słonecznika (dokładne dane na slajdzie).

Dane Strategie Grains

Dane Strategie Grains

Co na rynku w Ukrainie i Rosji?

Omówił też dokładnie, gdzie poszczególne gatunki, będę produkowane na większa skalę, np. spodziewany jest wzrost produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej i Ukrainie, a spadek uprawy pszenicy w Rosji i Australii. Przedstawiciel Stratégie Grains podał też dane odnośnie przebiegu tegorocznych siewów. Na przykład w wypadku rzepaku podał problemy z ulewnymi deszczami w Skandynawii, suszą i wysokimi temperaturami wczesną jesienią w Bułgarii i południowej Rumunii. Dla pszenicy miękkiej również podano przebieg zasiewów. Okazuje się, że pogoda w tym wypadku jest bardziej łaskawa. Jedynie niewielki spadek notuje się w Finlandii, gdzie notowano podczas siewu pszenicy ozimej nadmierną wilgoć.

Te implikacje przedstawiono podczas prezentacji perspektyw, trendów i cen firmy S&P Global Commodity Insights. Zaprezentowała je w kontekście Ukrainy i Rosji Victoria Sinitsyna, podkreślając m.in. że pomimo wojny rejon tzw. Morza Czarnego pozostaje jednym z głównych dostawców zbóż na świecie, odpowiadając za prawie 30 proc. światowego eksportu pszenicy i 10 proc. eksportu kukurydzy. Podała konkretne dane udziału Rosji i Ukrainy w eksporcie tych gatunków.

Dane S&P Global

Zaprezentowała też mapę na podstawie danych USDA, gdzie w Ukrainie najwięcej uprawia się pszenicy. Bo część największych ukraińskich obwodów uprawy pszenicy pozostaje pod okupacją rosyjską lub jest dotknięta walkami.

Sinitsyna zaznaczała, że mimo wojny, ale przy dobrej pogodzie Ukraina uzyskała dobre plony pszenicy i kukurydzy i podała jak zmieniły się środki transportu surowców rolnych z Ukrainy po zablokowaniu Morza Czarnego.

- Zwiększona została przepustowość infrastruktury w portach naddunajskich, ale też kolejowa. To może pozwolić Ukrainie wykorzystać większość swojego potencjału eksportowego zbóż – zaznaczała Victoria Sinitsyna.

Dane S&P Global

Dane S&P Global

Co odnośnie Rosji? - Produkcja pszenicy w Rosji w roku 2023 spada do 89 mln t ze względu na mniejszą powierzchnię upraw ozimych, a jakość ziarna budzi obawy ze względu na deszcze podczas żniw. Jednak rosyjski eksport pszenicy może osiągnąć nowy rekord – zaznaczała.

Dane S&P Global