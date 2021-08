Aplikacja suszowa nadal nie wszędzie działa

Pod koniec lipca podano, że zaczęła działać aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”, za której pośrednictwem wyłącznie można zgłaszać problemy z suszą. Na drugi dzień od jej uruchomienia sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście sprawnie funkcjonuje. Okazało się, że nie. Teraz, po upływie kilku dni, również następni rolnicy zgłaszają problemy.

Sprawa jest bardzo indywidualna, bo jedni mogą się zalogować i przejść do końca procedurę wypełnienia wniosku i zgłosić szkodę, inni nie. Jest to ważne, bo wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”.

W dniu, kiedy opisywaliśmy na portalu farmer.pl, problemy z logowaniem, wysłaliśmy zapytanie o wyjaśnienie sprawy i ustosunkowanie się do niej, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadal czekamy na odpowiedź resortu rolnictwa w tej sprawie.

Problem z aplikacją suszową

Tymczasem, rolnicy ponownie informują nas, że nadal od momentu „uruchomienia” aplikacji ona nie działa. Przynajmniej nie wszędzie. – Mam informację z województwa pomorskiego, że rolnicy tam mogą zgłosić szkody. Ale już Ci, którzy logowali się z województwa zachodniopomorskiego, nie uzyskali takiego dostępu. Codziennie sprawdzają i codziennie pojawiają się im jakieś błędy. Ja również nie mogę dokończyć całej procedury – mówi nam Emil Mieczaj, przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim. I na dowód zamieszcza w mediach społecznościowych film (poniżej).

– Aplikacja nie działa – mówi nam też Jerzy Mariak, wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, który jest w stałym kontakcie z rolnikami z regionu, najbardziej w tym roku, dotkniętego klęską suszy. Na przykład, w gminie szczecinek nie padało od miesiąca, gleba jest jak popiół.

Ale to nie jedyny problem, bardzo ważny jest też fakt, że Izba nie może uzyskać od Instytutu Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa PIB w Puławach informacji na temat procentowej wielkości szkód. – Chcemy wiedzieć na jakim poziomie zostały nam wyrządzone szkody przez suszę. Jako zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej złożyliśmy w tej spawie pismo 16 lipca, następnie 29 lipca i do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Rolnicy obawiają się, że IUNG wycenią straty na 10-15 proc. i wówczas nie dostaną pomocy. My, chcemy wiedzieć konkretnie na ile, według IUNG, uprawy są uszkodzone – mówi Mariak.

- Obawiam, że IUNG Puławy subiektywnie ocenia straty, bo trudno to zrobić jeśli dysponują oni tak małą liczbą stacji meteorologicznych. Stacja oddziałuje w promieniu 20-25 km, a IUNG bierze czasem dane ze stacji w odległości 100 km od punktu badania. Trzeba pamiętać o tym, że deszcze są punktowe i wówczas takie dane nie są miarodajne – dodaje Jerzy Mariak.

Poprosimy o komentarz w tej sprawie IUNG – PIB.

Tylko przez aplikację zgłosisz suszę

Przypominamy, że idea aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” jest taka, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października.

- Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy – podało ministerstwo rolnictwa.