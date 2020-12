Baltic Oats – dystrybucja materiału siewnego owsa

Firma Agrochem Puławy, która zajmuje się m.in. skupem surowców rolnych, postawiła na specjalizację dotyczącą dystrybucji owsa. Projekt nosi nazwę Baltic Oats.

- Założeniem projektu jest dystrybucja kwalifikowanego materiału siewnego owsa, kontrola procesu produkcji oraz skup wyprodukowanego ziarna przez naszych stałych klientów. Pełna kontrola od początku do końca – informuje firma Agrochem Puławy.

- Dzięki takiej formie jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne ceny materiału siewnego oraz ponad rynkowe ceny skupu owsa. Specjalizujemy się w dystrybucji owsa o parametrach paszowych i konsumpcyjnych. Dostarczamy go do mieszalni pasz na rynku europejskim, które produkują paszę dla koni wyczynowych. Wyselekcjonowany owies z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne eksportowany jest do największych producentów mieszanek owsianych „fit” popularnych marek w całej Europie – podaje firma.

Jak zaczęła się przygoda z „fit” owsem?

- Z początkiem roku 2018 postawiliśmy na specjalizację i ukierunkowanie się w skupie i obrocie jednym gatunkiem zboża – owsa. Wykorzystując posiadany elewator zbożowy w Człuchowie o pojemności 4000 ton. Zastosowane nowoczesne technologie pozwalają nam na przechowywanie zboża z zachowaniem najwyższej jakości – mówi nam Agrochem Puławy. I cały czas swój projekt rozwijają.

Ich zdaniem, owies z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ziarno znajduje większe zastosowanie, nie tylko na cele paszowe i do produkcji płatków. Tłoczony jest olej z tego zboża, który ma właściwości przeciwutleniające, jak i mąka owsiana. Owies wykorzystywany jest również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

- Należy jeszcze pamiętać, że ta roślina ma wyjątkowe właściwości fitosanitarne. Włączenie owsa w płodozmian może znacznie ograniczyć rozwój chorobotwórczych patogenów w uprawach następczych. W korzeniach wytwarzany jest alkaloid zwany skopolatyną, który znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby podstawy źdźbła. Rosnący popyt na ziarno owsa, jak i jego właściwości fitosanitarne zachęca producentów zbóż do coraz większego zainteresowania tą rośliną – dodają przedstawiciele firmy.

Wspólnie z Działem Nasion pracują nad wdrażaniem odmian, które posiadają wysoki poziom plonowania z zachowaniem parametrów jakościowych.

- Odmianą, której się przyglądamy jest Panteon. Charakteryzuje się dużą odpornością na osypywanie się ziarna, wysokim i stabilnym potencjałem plonowania oraz odpornością na okresowe niedobory wody – informuje Agrochem Puławy.

Obrót zbóż opierany jest o certyfikat GMP (dobrych praktyk produkcyjnych). Ma on być gwarantem, że wyprodukowane i transportowane zboże są bezpieczne dla ludzi i zwierząt.