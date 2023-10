Mając kontrakt, rolnik posiada pewność odbioru towaru oraz jego stawki cenowej. Dla producenta jest to pewność, że dostanie on towar o konkretnych wymogach. fot. Shutterstock

Wczoraj w mediach, również na portalu Farmer.pl, pojawił się apel producenta piwa do rolników. Przekazano, że na rynku brakuje surowca do produkcji piwa. W odpowiedzi zwrócili się do nas rolnicy z informacją, że nie mogą sprzedać ziarna na rynku ze względu na nadprodukcję towaru. Sprawdziliśmy, gdzie leży sedno problemu.

Jak informują producenci piwa, na rynku pojawia się problem z dostępnością wysokiej jakości słodu. Powód? Rzadsze uprawy jęczmienia jarego w Polsce, które spadły w ostatniej dekadzie prawie o połowę.

W odpowiedzi na artykuł, do redakcji Farmer.pl zwrócił się jeden z producentów jęczmienia, który sytuację widzi nieco inaczej.

- Prowadzimy gospodarstwo rolne na terenie województwa śląskiego i razem z kilkoma rolnikami uprawiamy jęczmień browarny, którego na chwilę obecną nie możemy sprzedać. Odbiorcy nie są zainteresowani, twierdzą że jest nadprodukcja i nie chcą odbierać towaru. Jeżeli już się pojawi oferta, to cena jest na poziomie jęczmienia paszowego. O co tu chodzi? – pytał rolnik.

Jęczmień jary. Powierzchnia uprawy i cena

Przeglądając „suche dane”, faktycznie mamy spadek produkcji jęczmienia w Polsce. Według GUS-u w 2012 r. powierzchnia uprawy wynosiła ponad 1 mln 161 tys. ha, a w 2022 r. już niemal połowę mniej, bo ponad 639 tys. ha. Według danych ARiMR forma jara pod sezon 2023, zajmowała tylko ponad 289 tys. ha. Jęczmień ozimy dominuje nad jarym, przy czym wierniej plonuje oraz jest gatunkiem wysoko odpornym na wiosenną suszę.

Aktualnie jęczmień paszowy wyceniany jest w skupach pomiędzy 600-650 zł/t netto. W szczycie zbiorów kosztował podobnie, najczęściej w przedziale 620-680 zł/t. W tym roku ten kto pokusił się o kontraktację jęczmienia browarnego, wyszedł na plus z ceną. Był on droższy nawet o połowę od paszowego. W zależności od terminu kontraktacji ziarna, przedział cenowy wynosił od 270-295 euro/tonę.

Słodownie oczekują konkretnych odmian. Tu ważna kontraktacja

W nawiązaniu do pytania rolnika, skontaktowaliśmy się z Grupą Żywiec. Na razie czekamy na odpowiedź ze strony tego producenta piwa. Sprawę naświetliła nam bliżej jedna ze słodowni funkcjonujących na polskim rynku, jednak rozmówca wolał pozostać anonimowy.

-Sedno jest w tym i podejrzewam, że rolnicy, którzy nie mogą sprzedać ziarna nie mają zawartych umów ze słodowniami. Osoby, które mają z nami podpisane umowy i które chciały je podpisać - nie zostają z towarem, o ile spełnia on nasze wymagania. Jeśli ktoś zasiał sobie jęczmień na własną rękę i posiada odmianę, której my nie potrzebujemy, to taki towar nie będzie nam potrzebny. Uważam, że ta sytuacja jeśli występuje, to tylko z tego powodu, że rolnicy nie podpisują umów kontraktacyjnych ze słodowniami – mówił nieoficjalnie.

Jak dodawał, wysiewając daną odmianę „na własną rękę”, słodownia nie musi zapewniać odbioru. - Często jest tak, że jest to odmiana, która nie wchodzi w paletę poszukiwaną przez słodownie. Browary oczekują konkretnych odmian, więc nie jest tak, że z każdego typu browarnego można taki słód uzyskać. Towar musi posiadać konkretne parametry – zaznaczał.

Mając więc kontrakt, rolnik posiada pewność odbioru towaru oraz jego stawki cenowej. Dla producenta z kolei jest to pewność, że dostanie on towar o konkretnych wymogach. W tym liczy się surowiec o partiach jednolitych i powtarzalnych jakościowo, co decyduje o walorach smakowych produktu finalnego.