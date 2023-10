To, co od dawna miało miejsce w przypadku eksportu soi, teraz prawdopodobnie stanie się z kukurydzą.

Brazylia stanie się w bieżącym roku gospodarczym największym na świecie eksporterem najważniejszego zboża. Przy szacowanym wolumenie eksportu ze zbiorów 2022/2023 na około 50 mln ton, ten kraj Ameryki Południowej prawdopodobnie przez długi czas wyprzedzi USA w roli najważniejszego eksportera kukurydzy. Tak przewidywało 6 września przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Conab w Brasilii. Potwierdziło to przewidywania ministerstwa rolnictwa USA (USDA).

Wyższe plony z hektara

Głównym powodem takiego rozwoju sytuacji jest fakt, że według władz całkowita produkcja kukurydzy w Brazylii wzrosła do nowego rekordu wynoszącego 131,9 mln ton. Byłoby to o 16,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. Silny wzrost produkcji wynika przede wszystkim z wyższych plonów kukurydzy z hektara Według szacunków Conaba, średnio dla wszystkich trzech okresów zbiorów w sezonie 2022/23 wzrosły one w porównaniu z poprzednim rokiem o 13 proc. do 59,2 dt/ha. Jednak zauważalnie wzrosła także powierzchnia upraw kukurydzy, o 3,2 proc. do 22,3 mln ha. Eksperci rynku brazylijskiego mówili prasie, że dynamiczny rozwój eksportu kukurydzy wynika także z lepszych możliwości sprzedaży dla z Ameryki Południowej do Chin. Jednocześnie biznes amerykańskich handlarzy kukurydzą będzie osłabiony związanym z pogodą spadkiem produkcji w 2022 roku i zwiększonym wykorzystaniem tego zboża do produkcji energii.

Amerykański spór z Meksykiem

Ponadto USA toczą obecnie spór z Meksykiem, jednym z najważniejszych rynków zbytu, w związku z przeszkodami we wprowadzaniu na rynek genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy. Taki sam ranking przewidywany jest także w sezonie 2023/2024. Z najnowszych prognoz i szacunków amerykańskiego ministerstwa rolnictwa wynika również, że w bieżącym sezonie 2022/2023 Brazylia zastąpi USA na pozycji największego eksportera kukurydzy. W swoim sierpniowym raporcie USDA podaje wielkość eksportu z Brazylii na poziomie 53,0 mln ton. Oczekuje się też, że jedynie 42,5 mln ton kukurydzy z USA trafi na rynek światowy, po prawie 63 mln ton w roku poprzednim. Ten ranking nie powinien ulec zmianie także w sezonie 2023/2024.

Oczekiwany ponowny wzrost amerykańskiego eksportu

Według prognoz waszyngtońskich ekspertów, USA ponownie znacząco zwiększą wolumen eksportu kukurydzy, czyli do 53 mln ton. Oczekuje się jednak, że dla Brazylii będzie to już 59 mln ton. Jednak USA są nadal zdecydowanie największym producentem kukurydzy na świecie. Po zeszłorocznych zbiorach na poziomie 358,5 mln ton, w 2023 r. oczekuje się, że zbiory wyniosą 383,8 mln ton. Oczekuje się, że produkcja kukurydzy w Brazylii w sezonie 2023/24 wyniesie 129 mln ton.