W Bułgarii otworzono ostatnio nowy terminal zbożowy. Powstał on w porcie w Warnie i posłuży m.in. do eksportu zboża.

Jak informuje UkrAgroConsult pierwsza partia pszenicy została już przetworzona w nowym, specjalistycznym systemie przeładunku zboża. Terminal kosztował 25 mln euro. I jego realizacja mogła mieć miejsce, w wyniku ważnego partnerstwa inwestycyjnego pomiędzy dwiema spółkami Port of Varna EAD i Grain Terminal Varna West AD. Co ważne, system już działa i stanowi zestaw innowacji technologicznych oraz rozwiązań infrastrukturalnych, które zwiększą wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstw, klientów i handlowców z całego regionu.

Inwestycja w infrastrukturę portową

- W dniu 6 października 2023 w terminalu portowym Varna West, Berth 8, wyspecjalizowana jednostka pomyślnie zakończyła przeróbkę 180-metrowego statku motorowego HTK FORTUNE załadowanego 35 000 tonami bułgarskiej pszenicy kierowanej do Algierii. Ziarno jest eksportowane przez Cofco International Bulgaria. Obecnie funkcjonujący system przetwarzania pozwala na przepustowość 450 ton na godzinę, czyli około 10 000 ton dziennie na punkt pracy, a to dopiero pierwszy krok w kierunku rozszerzenia przeładunku zboża w porcie – podaje UkrAgroConsult.

Jak się dowiadujemy, to na razie pierwszy etap inwestycji. Będą kolejne. Ten obejmuje modernizację procesu załadunku z wykorzystaniem specjalistycznej maszyny do załadunku ziarna „Shiploader”, przenośników taśmowych i powietrznych w połączeniu z nowo wybudowaną infrastrukturą do odbioru, automatycznego pobierania próbek i magazynowania ziarna.

- Dostawa i uruchomienie nowego, zaawansowanego sprzętu technologicznego ma zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy, co podwoi tempo załadunku specjalistycznych obiektów, a wskaźnik załadunku statków osiągnie ponad 20 000 ton dziennie. Ogólne możliwości terminalu pozwolą na obsługę kilku przewoźników zboża równolegle, zapewniając łączny eksport przez nabrzeża na poziomie ponad 35 000 ton dziennie. Zabudowana pojemność magazynu zbożowego wynosi obecnie 100 tys. ton. Zakończenie procesu inwestycyjnego zapewni także pełne wykorzystanie infrastruktury magazynowej i portowej, co umożliwi spółce przeładunek ponad 2 mln ton zboża rocznie przez sam terminal Warna-Zakhid – podaje serwis.

Jakie inwestycje w Polsce?

Tę informację poprzez platformę X skomentował Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych InfoGrain. Napisał on, że „inni inwestują w infrastrukturę portową. A my dopiero myślimy o rozbudowie portów”.

Rzeczywiście jeśli chodzi o polskie inwestycje w tym zakresie, to przez długi czas, mimo licznych zabiegów i obietnic nic się nie działo. Dopiero niedawno pojawiło się światełko w tunelu, w myśl zasady „lepiej późno, niż wcale”.

Chodzi o informacje przekazane przez ministra rolnictwa Roberta Telusa, który kilka dni temu przekazał, że spółka RSSI (Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna ) (...) podpisała umowę z Portem Gdańskim na port zbożowy. Spółka ta została utworzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie aktu założycielskiego w dniu 14 października 2022 r. W kolejnych dniach poinformował też, że Porty Szczecińskie i spółka RSSI podpisały umowę w sprawie powołania agroportu w Świnoujściu. Zobaczymy jak temat ten będzie się rozwijał. Życzymy tym przedsięwzięciom jak najlepiej.